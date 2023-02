Oni dluží, vy vyděláte. Platforma Upvest nabízí investorům možnost participovat na úvěrech Komerční banky

Společnost Upvest zahajuje nový rok novým projektem, v rámci kterého investorům nabízí možnost investovat do portfolia úvěrů nastrukturovaných a spravovaných bankou. Na nové službě spolupracuje s Komerční bankou, jež ve firmě od loňska drží majoritní podíl ve výši 96 procent. Tímto krokem Upvest rozšiřuje svoji nabídku produktů, které dosud sestávaly z investic do úvěrů samotné firmy a přímých podílových investic.

V rámci Portfolia seniorních úvěrů KB I, jak se projekt označuje, mohou investoři vložit peníze hned do dvou úvěrů Komerční banky. Konkrétně těch, jež byly poskytnuty v letech 2019 až 2020 pro financování provozní fáze výnosových nemovitostí z retailového segmentu. Jistotou má být pro potenciální investory fakt, že v případě zmíněných úvěrů probíhá splácení půjček i úroků včas a nedošlo k žádnému významnému porušení smlouvy.

„Tímto produktem bychom chtěli cílit na konzervativnější část investorů, které osloví skutečnost, že nabízené dluhové financování prošlo robustním schvalovacím procesem banky a vážou se k němu standardní zajišťovací mechanismy spojené s bankovním seniorním financováním,“ uvádí spoluzakladatel Upvestu Petr Volný.

Až 100 milionů korun

Výplata výnosů investorovi probíhá přímo z uvedených splátek jistiny a úroků, a to na měsíční či kvartální fázi dle zvoleného typu. Celý fundraising je pak rozdělen do tří tranší. V rámci první je cíl maximální investice stanoven na 40 milionů korun, přičemž celková investice může při započtení všech tří splátek nakonec dosáhnout až 100 milionů. Investoři do Portfolia seniorních úvěrů KB I mohou očekávat roční výnos 8,03 procenta, ten je počítaný jako vnitřní výnosové procento dané investice.

Oba úvěry jsou zajištěny v rámci standardního bankovního rozsahu, jako je zástavní právo k nemovitostem první v pořadí, zástavní právo k obchodnímu podílu první v pořadí či vinkulací pojistného plnění.

„Banka si vždy zanechává alespoň 10procentní expozici na jistině úvěru, a zůstává tak její silná motivace tyto úvěrové vztahy důsledně řídit ve prospěch svůj i prospěch participujících investorů,“ říká Volný. Možnost zhodnocovat své peníze pod stejným úvěrovým vztahem, kterým své prostředky poskytuje banka, je dle něj na tuzemském trhu zcela unikátní.

Nemovitosti, kterých se nová služba dotýká, se nacházejí ve Středočeském a Jihomoravském kraji. Obě dvě jsou v současné době stoprocentně obsazeny klíčovými nájemci z dlouho fungujících známých obchodních řetězců. Což jinými slovy znamená, že jsou schopné generovat stabilní příjem z pronájmu.

Upvest svými seniorními úvěry navazuje na loňský rok, během kterého se soustředil převážně na investice do retailových projektů, jež tehdy tvořily 39 procent z celkového poskytnutého objemu financování. Konkrétně se zaměřoval na objekty určené pro každodenní nákupy.