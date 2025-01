Loňský rok byl v oblasti investic úspěšný, dařilo se nejen pražské burze. Příznivý je i výhled na letošek, byť s mnoha riziky

V roce 2024 se dařilo takřka všem typům investic. Co se týče velmi konzervativních spořicích účtů, s postupným poklesem základní úrokové sazby až na aktuální čtyři procenta se jejich úročení postupně snižovalo a bude se dále snižovat i letos. Výkonnost dluhopisových částí portfolií se v případě státních dluhopisů pohybovala právě kolem čtyř procent, zatímco u těch běžných bylo rozmezí mezi dvěma až čtyřmi a půl procenta. Špatně ale vzhledem k nízké inflaci a relativně vysokým výnosům nevypadá pro dluhopisové investory ani výhled na další období, díky čemuž by tak míru inflace mohly dokonce překonat.

„Podobně spokojeni mohou být také dynamičtější investoři, protože akciové trhy pokračovaly v růstu, který začal již v roce 2023 a byl tažen až bezmeznou vírou v umělou inteligenci,“ komentuje loňský vývoj Martin Mašát, ekonom finanční skupiny Partners.

Akcie rostly vesměs všude ve světě, přičemž k akceleraci cen těch amerických přispělo hlavně vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách loni v listopadu.

Dařilo se však nejen dluhopisům nebo akciovým trhům, nýbrž i cenným kovům, kryptoměnám či komoditám. „Například kakao meziročně posílilo o více než 160 procent, káva zpevnila přibližně o osmdesát. Zlato zaznamenalo svůj nejlepší rok od roku 2010 s 30procentním růstem, stříbro následovalo podobný trend se zhodnocením okolo 28 procent,“ doplňuje Kryštof Míšek, hlavní ekonom Argos Capital.





Kdo investoval nejen na pražské burze, může být spokojen

Také loňský vývoj na českém akciovém trhu lze hodnotit pozitivně, když pražská burza svou výkonností dokázala konkurovat akciovým trhům v zámoří. „Index PX zaznamenal nárůst o více než 24 procent a index PX-TR, který kromě výkonnosti akcií zohledňuje i dividendový výnos, dokonce připsal téměř 34 procent,“ uvádí Vladimír Vávra, makléř WOOD & Company.

Pražská burza zažila úspěšný rok 2024, tamní index PX si v tomto období připsal zisk 24,48 procenta a vzrostl na 1760,2 bodu. Při započtení dividend index PX-TR zhodnotil o 33,82 procenta. Autor: Burza cenných papírů Praha

Americký širokopásmový index S&P 500 vzrostl podobně jako pražská burza téměř o 24 procent, včetně dividend potom čtvrtinové zhodnocení dokonce překonal. Největší zásluhu na tomto výsledku měl technologický sektor vedený skupinou „Magnificent 7“, kam patří giganti Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta a Tesla, kteří těžili především z boomu umělé inteligence. Evropský index STOXX Europe 600 si za loňský rok připsal téměř šest procent, se započtením dividend pak byl růst 9,5procentní.

Emise na pražské burze

Na pražské burze předvedla suverénně nejlepší výkon Erste Group (+64,78 procenta), dodala i slušnou dividendu. Moneta přidala 32,26 procenta, přičemž její akcie překonaly úroveň 100 korun za kus. Navíc banka ke standardní květnové dividendě vyplatila v prosinci dividendu mimořádnou.

Neztratila se ovšem ani konkurenční Komerční banka (KB) s růstem o více než 17 procent, což podpořila mimo jiné výplatou dividendy 82,66 koruny na akcii, tedy v maximální možné výši. Na distribuci celého zisku KB se mohou investoři těšit i v roce 2025. Z finančního sektoru zbývá doplnit růst pojišťovny VIG, jenž byl více než 16procentní.

„Na pomyslné druhé místo se zařadila s výkonem 42 procent Kofola, která podobně jako Moneta vyplatila kromě standardní i mimořádnou dividendu (zálohovou),“ míní Bohumil Trampota, analytik Komerční banky, a doplňuje: „Také Colt CZ rostl, téměř o 26 procent. Podobně jako u Kofoly mu pomohl akviziční růst, když se skupina zvětšila o výrobce munice Sellier & Bellot. Philip Morris ČR rostl zejména v druhé polovině roku (+7,43 procenta), mírný růst o 1,69 procenta předvedlo Primoco, které se na začátku roku 2024 přesunulo z trhu Start na hlavní parket.“

To polostátní ČEZ doplatil na první dva měsíce loňského roku, kdy jeho cena strmě klesala, přičemž nakonec za celý rok skončil slabší o mírných 0,16 procenta. Druhým titulem, který loni odepsal 3,55 procenta, je Gevorkyan.

Faktor Trump

Co přinese investorům letošní rok? Všichni čekají na to, s čím přijde do úřadu znovuzvolený prezident Donald Trump. Staronový prezident avizoval podporu domácího trhu, v důsledku čehož by mohlo dojít ke snížení daní a byrokracie nebo zavedení cel na importy. To může americký trh povzbudit a spolu s ním i tamní společnosti, které by měly růst.

Jak na faktor Trump zareaguje americká centrální banka Fed? „Pro ten to je jasné proinflační riziko. Sníží se tak zřejmě tempo uvolňování měnové politiky, očekávají se dvě snížení sazeb místo čtyř,“ odhaduje Trampota a dodává: „V Evropě máme politickou krizi ve dvou nejdůležitějších zemích – v Německu a ve Francii. V obou budou předčasné volby. Měla by se řešit zejména konkurenceschopnost evropských podniků, možná dojde k nějaké úpravě Green Dealu. Parlamentní volby budou také v České republice.“

Zároveň se svět potýká s rostoucím počtem lokálních konfliktů a geopolitických rizik, přičemž i tyto věci mohou pochopitelně globální ekonomiku do značné míry ovlivnit. Inkriminované konflikty mají potenciál způsobovat nabídkové šoky v ekonomice a škodit akciovým trhům. Hodně se také čeká od vztahu Trumpa k NATO. Případný růst výdajů na obrannou politiku by totiž znamenal další podporu pro akcie zbrojařů.

Co může investory překvapit?

Jedním z klíčových trendů, na který by investoři měli dávat pozor, je podle Míška z Argos Capital dopad klimatických změn na globální trhy. Extrémní výkyvy počasí již ovlivnily produkci řady zemědělských komodit a tento trend bude pravděpodobně pokračovat i letos. V kombinaci s geopolitickou nestabilitou mohou komodity zůstat atraktivní alternativou k relativně drahým akciím.

Řečeno jinak, dle názoru analytiků slibuje letošek nejen zajímavé příležitosti a výzvy, ale i mnohá rizika. Investoři by tak měli být připraveni na větší volatilitu a měli by se zaměřit na diverzifikaci portfolia ve snaze těžit z příležitostí, jež přinesou měnící se globální podmínky. Akciové trhy mohou letos i nadále růst, neobjeví-li se nějaká nečekaná černá labuť. Stejně tak ale platí, že by nepřekvapila ani jejich cenová korekce, a to především v případě amerických akcií.

„Ať už půjde o komodity, akcie či dluhopisy, klíčem k úspěchu bude schopnost přizpůsobit se rychle se měnícímu prostředí. Prakticky každá Trumpova politika bude jistě plná rychlých změn názorů s velkým dopadem na globální finanční trhy,“ uzavírá Míšek.