Levnější energie díky počasí a umělé inteligenci. České Meteocentrum šetří firmám i miliony ročně

Blížící se zima a drahé energie k tomu. V současné době pravděpodobně neexistuje firma, která by v důsledku těchto faktorů nepřemýšlela, jak ušetřit. Pomoci přitom může i něco tak běžného jako počasí. Tedy konkrétně aplikované predikční modely poptávky a výroby, které se odvíjejí od meteorologické předpovědi a vznikají za pomoci pokročilého strojového učení. Pod hlavičkou Forecasts.cloud je svým zákazníkům nabízí společnost Meteocentrum.

Ani zdaleka se přitom nemusí jednat jen o přímý vliv obnovitelných zdrojů, jakými je třeba slunce či vítr. „Fotovoltaika je závislá na slunečním záření, větrná elektrárna na větru. Nicméně počasí má vliv i na konvenční výrobu energií, kdy třeba venkovní teplota výrazně působí na proces výroby, a to jak u plynových, tak uhelných elektráren,“ přibližuje projektový manažer společnosti Meteocentrum Bohuslav Zeman s tím, že ovlivněna je například efektivita turbíny.

Zachrání úrodu a odhadne riziko

Predikcemi na míru firma navázala na předpověď počasí, kterou podrobně poskytuje už patnáct let. První kroky směřovaly právě k energetice, kde se návaznost zdála přímočará, a tedy i nejvíce logická. Po doladění aplikovaných modelů však v Meteocentru došli k závěru, že potenciál jejich služby je mnohem větší. „Zjistili jsme, že díky umělé inteligenci se strojovým učením jsme schopni zákazníkům pomoci ušetřit i v jiných oborech“ říká Zeman.

Dnes mezi jejich zákazníky patří také firmy z oblasti pojišťovnictví, dopravy či zemědělství, které díky predikcím mohou odhadnout riziko vzniku pojistných událostí, optimalizovat plánování cest nebo minimalizovat ztrátu sklizně. „Pokud se bavíme o energetice, kde působíme nejdéle, tak velkým hráčům na českém trhu jsme schopni ušetřit miliony ročně. Kdybychom se na to podívali procentuálně, tak mluvíme zhruba o 10 procentech výrobních nákladů,“ konstatuje manažer a dodává, že v závislosti na konkrétních službách firmy za predikci zaplatí desítky až stovky tisíc: „Pro větší firmy jsou tyto investice minimální, protože úspory jsou výrazně větší.“

Na Forecasts.cloud aktuálně spoléhá třeba největší český výrobce elektřiny ČEZ či Teplárny Brno. A zákazníky má Meteocentrum i za hranicemi. Donedávna se společnost soustředila hlavně na střední Evropu, v současnosti je však schopna data zpracovat i globálně. Toho využívá například i celosvětově působící francouzská společnost Schneider Electric.

„Za poslední roky jsme do dalšího výzkumu a vývoje, zejména v oblasti strojového učení, investovali v řádu desítek milionů korun. V posledním roce jsme zaznamenali obrovský zájem o tyto naše výstupy pro snížení nákladů v energetice, obchodu a službách,“ podotýká Zeman. Společnost v této oblasti od začátku roku navýšila obrat o 230 procent.

Předpověď počasí i nálady zákazníků

Co se samotné spolehlivosti předpovědi týče, ta závisí na délce časového horizontu. Vesměs ale platí jednoduchá rovnice: čím kratší, tím přesnější. V případě aplikovaných modelů se důvěryhodnost odvíjí od parametrů, které jsou pro daného zákazníka důležité. Podle Zemana jsou však v Meteocentru v naprosté většině případů schopní být natolik přesní, aby přinesli výrazné úspory.

Vyjádření spolehlivosti v procentech se projektový manažer každopádně raději vyhýbá. To je v případě počasí prý velmi ošemetné: „Řekněme, že předpovíme oblačno a 13 stupňů, ale ve skutečnosti bude polojasno a 14 stupňů. Jak to vyjádříme procenty? Bude to 80, nebo 90 procent? Záleží na tom, jaké podmínky nastavíme.“ A tak zatímco u krátkodobých předpovědí je možné se slušnou spolehlivostí predikovat i konkrétní parametry, v případě dvoutýdenního horizontu to bude spíše o tom, zda bude počasí nadprůměrné, teplé, či bude mít negativní vliv na náladu potenciálního zákazníka dané firmy.

Ostatně, meteorologické jevy mají s poptávkou po zboží a službách přímou souvislost. Ta je navíc často mnohem větší, než si uvědomujeme. „Tím, že počasí ovlivní naši náladu, má podstatný vliv na to, jak velkou budeme mít ochotu utrácet,“ vysvětluje Zeman. Například hezké počasí bude kladně působit na poptávku po chlazených nápojích a slunečních brýlích, v zimě pak bude zájem o zcela jiný typ produktů. Deštivé počasí zase ovlivní to, zda lidé do práce ráno pojedou autem nebo co budou dělat o víkendu.

„Optimalizace pro firmy pak spočívá třeba v tom, že jsou díky predikcím schopny ovlivnit skladové zásoby, protože vědí, že v nejbližších dnech bude poptávka po nějakém konkrétním produktu. Mohou podle toho rovněž zacílit marketing,“ tvrdí projektový manažer. Dalším rozměrem pro změnu může být i počet lidí v podniku, kdy lze předem podle počasí upravit počet zaměstnanců potřebných na směnu.

Vzhledem k tomu, že význam energetických zdrojů roste, předpokládá Zeman, že se přínos Forecasts.cloudu bude i nadále rozšiřovat. Zároveň se zvýší poptávka ze strany ,běžných‘ obyvatel – koneckonců, už dnes je Meteocentrum schopné řídit pomocí svých dat chytrou domácnost a tím spotřebitelům pomoci významně ušetřit. „V této oblasti jsme relativně na začátku. Zákazníků je ještě málo, ale je v tom velký potenciál,“ uzavírá Zeman.