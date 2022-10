Fotovoltaika pokryje až 70 procent spotřeby domácnosti, říká Regner. Jeho EH Malina jich letos nainstaluje téměř tři tisíce

Společnosti, které se instalací těchto elektráren zabývají, nyní zažívají pomyslné žně. Důkazem budiž český Energetický Holding Malina. Firma je na trhu sotva jeden rok, ale o zakázky rozhodně nouzi nemá. V rámci letošního fiskálního období jich podle jejího šéfa Cyrila Regnera stihne na střechy rodinných domů – a nejen ty – namontovat bezmála tři tisíce kusů, přičemž pokud jde o objem podepsaných objednávek, ten je více než jednou takový.

V rozhovoru s redakcí Euro.cz se Regner rozpovídal například o tom, proč by domácnosti měly dávat přednost právě fotovoltaickým elektrárnám na úkor jiných zdrojů tepla, jaký je mezi jednotlivými typy fotovoltaiky rozdíl či kolik peněz na její instalaci získají prostřednictvím státních dotací.

Co všechno mohou domácnosti díky fotovoltaice na střeše pokrýt? Zajistí jim dostatek tepla přes zimu, nebo slouží spíše jen k tomu, aby vyrobila dostatek energie pro provoz pračky, myčky a dalších domácích spotřebičů?

Fotovoltaická elektrárna je spolehlivá cesta, jak šetřit peníze za energie. Domácnosti pokryje v průměru 50 až 70 procent její spotřeby. Záleží ale samozřejmě na tom, jak lidé elektřinu využívají, jak mají zateplený dům a tak dále. Stále oblíbenější je kombinace fotovoltaika – tepelné čerpadlo. Na tuto kombinaci člověk od státu získá dotaci na pořízení ve výši až 60 procent a současně dosáhne větších úspor.

A co všechno se musí vlastně stát, aby nainstalovaná fotovoltaická elektrárna pokryla veškerou roční spotřebu dané domácnosti? Je to vůbec v našich zeměpisných šířkách reálné?

V našich zeměpisných podmínkách bohužel není možné získat stoprocentní nezávislost, vždy bude nutné dokupovat část energie ze sítě. V zimním období je doba slunečního svitu kratší a méně intenzivní. Naopak v letních měsících, kdy svítí nejvíce, pomohou s využitím energie také baterie, které přebytky uloží na později.

Větší teplo vyšší výkon neznamená, ba naopak

Jak moc se s vyšším počtem horkých letních dnů zvyšuje energetická výkonnost těchto zařízení? Během léta se v souvislosti s rekordními vlnami veder ve Velké Británii hovořilo o tom, že vyšší teplota ve skutečnosti vyšší výkonnost neznamená. Můžete tuto problematiku více objasnit?

Při intenzivním slunečním svitu skutečně solární panely vyrábějí nejvíce energie, vysoká teplota ale naopak produkci ovlivňuje negativně. Každý stupeň Celsia nad 25 znamená pokles ve výrobě elektrické energie. Přesný pokles záleží vždy na výrobci daného panelu, průměrně se ale pohybuje mezi 0,3 až 0,5 procenta na jeden stupeň Celsia. Panely Gen2, které si sami vyrábíme, mají tento takzvaný teplotní koeficient 0,31 procenta.

Kolik instalace takové fotovoltaické elektrárny v případě typického rodinného domu stojí? Jaká je návratnost investice a kolik peněz ročně díky ní domácnost ušetří?





Naši technici v průměru instalují na rodinný dům 16 panelů s celkovým výkonem 8,64 kW. Domácnosti to pokryje zmíněných 50 až 70 procent spotřeby, ale je to skutečně velmi individuální. Průměrná pořizovací cena fotovoltaické elektrárny je 400 až 450 tisíc korun. Společně s elektrárnami si od nás nechávají zákazníci instalovat také nabíječky na elektroauta. V takovém případně se jim totiž zvyšuje dotace a stát jim celkem vrátí až 275 tisíc korun z pořizovací ceny. Při současných vysokých cenách elektřiny se pak návratnost pohybuje okolo pěti, šesti let.

Jak dlouhou má fotovoltaická elektrárna životnost? Po jaké době musejí být jednotlivé komponenty nahrazeny? Ať už jde o baterie, panely a další součástky…

V Malině poskytujeme na solární panely záruku 25 let s tím, že po této době budou mít ještě minimálně 80 procent výkonu. Na baterie a střídače je záruka 12 let. Velkou výhodou je, že elektrárna je takřka bezúdržbová a vaše starost o ni je minimální.

Stíháte současnou poptávku vůbec uspokojovat? Koneckonců podle dat Solární asociace v Česku jen za první letošní pololetí vzniklo téměř 9,5 tisíce solárních elektráren, přičemž zhruba 8,5 tisíce z nich bylo instalováno právě na rodinné domy. Meziročně jde o 200procentní nárůst.

Ano, také z našich čísel mohu potvrdit, že poptávka je skutečně enormní a stále stoupá. Řada firem nejen na českém trhu řeší akutní nedostatek důležitých komponentů, jako jsou baterie nebo střídače. My ve firmě takový problém nemáme, necháváme si v Číně vyrábět výrobky pod vlastní značkou Gen2. Díky tomu hlídáme kvalitu, máme plné sklady a všechny komponenty dostupné. Instalaci fotovoltaické elektrárny zvládáme do šesti měsíců od potvrzení objednávky.

Frčí hlavně elektrárny s bateriemi

O který typ fotovoltaiky mají zákazníci největší zájem? A která varianta je, pokud jde o poměr cena/výkon, tou nejvýhodnější?

Největší zájem u nás mají zákazníci o fotovoltaické elektrárny s baterií. Tepelná čerpadla tvoří zhruba dvacet procent všech objednávek. Pro lidi je výhodné zamyslet se nad kombinací fotovoltaika – tepelné čerpadlo, anebo přidat nabíječky na elektrické automobily. V takovém případě vám totiž stát zvýší dotaci na pořízení z 50 až na 60 procent.

Zastavme se u oněch baterií. Nehrozí v souvislosti s problémy v dodavatelských řetězcích jejich nedostatek? Tím spíš, když stejně tak jako po fotovoltaice roste poptávka například i po elektrovozech a dalších zařízeních, kde jsou tyto součástky potřeba… Kde konkrétně je sháníte?

Ano, řada dodavatelů řeší nedostatek dílů a mají s tím problém. Po lithiových bateriích je velká poptávka, používají se nejen pro fotovoltaiku, ale třeba i pro zmíněná elektroauta. U nás jsme proto už v červenci udělali strategické rozhodnutí a nakoupili osm tisíc baterií v hodnotě téměř jedné miliardy korun. To nám zajistí pokrytí veškeré poptávky do konce roku. Další nákup baterií chystáme, ten by měl vyřešit všechny instalace na celý rok 2023. Komponenty do baterií kupujeme u našich partnerů v Číně.

Komponenty, které zákazníkům instalujete, si vyrábíte pod vlastní značkou Gen2. Kde přesně tedy vznikají?

Pravdou je, že jsme zřejmě jediní na českém trhu, kdo si zajišťuje výrobu vlastních komponentů a není závislý na přeprodejích. Panely a baterie kompletujeme, jak už jsem řekl, v Číně, v továrně naší partnerské společnosti Regner Industries, střídače vyrábíme společně s jednou z největších čínských továren pod společnou značkou Gen2/Deye. Z Číny pak zamíří výrobky přímo do našich skladů, není zde žádný mezičlánek. Pro klienty tak zajišťujeme výrobky z první ruky. V současné době promýšlíme plán přesunout část výroby solárních panelů do České republiky.

Dvousettisícová dotace

Dají se panely nainstalovat na jakoukoliv střechu rodinného domu?

Platí, že co střecha, to originál. Náš technik proto hned při přípravě projektu zapracovává spoustu specifik, jako třeba členitost, zastínění, rozmístění komínů, orientaci domu a mnohé další. Podle toho se pak projekt na míru každému domu zpracuje. Ideální je, když je střecha v dobrém stavu a nebude v blízkých letech potřebovat nějakou rekonstrukci. Optimální sklon je 35 až 45 stupňů. Ale máme i náhradní řešení, elektrárnu je možné postavit i na zahradě.

A jak je to s dotacemi? Na jaké částky mohou domácnosti v souvislosti s instalací fotovoltaické elektrárny dosáhnout?

Nejčastěji je s pořízením fotovoltaické elektrárny spojena dotace z programu Nová zelená úsporám. Tu administruje Státní fond životního prostředí. Na pořízení fotovoltaiky mohou lidé získat podporu ve výši až 205 tisíc korun, na tepelné čerpadlo s přípravou teplé vody až 140 tisíc korun. Můžete žádat ale i o příspěvek na další věci, jako je například pořízení dobíjecí stanice pro osobní elektromobil. Tam je výše podpory 30 tisíc korun za jeden dobíjecí bod, přičemž náš typický zákazník si nechává instalovat dva. Papírování kolem dotace lidé řešit nemusí, kompletně ji za klienty vyřizujeme.

Proč by zákazníci měli dávat před dalšími způsoby vytápění přednost právě fotovoltaice? Nakonec i ceny kamen na elektřinu či pevná paliva letí v poslední době nahoru, což znamená, že i o ně je aktuálně zájem.

Fotovoltaická elektrárna je osvědčený způsob, jak za energie ušetřit. Stát vám formou dotace poskytne 205 tisíc korun. Při současných cenách energií se navíc peníze vrátí zhruba do šesti let. A její pořízení není žádný běh na dlouhou trať. Doporučuji také zauvažovat nad kombinací s tepelným čerpadlem nebo třeba nabíječkou na elektromobily. Tím si člověk dotaci, jak už bylo řečeno, ještě zvýší.