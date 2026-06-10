Koupit, nebo nechat být? Analytici radí, zda, případně jak investovat do akcií SpaceX

Americká společnost SpaceX patřící nejbohatšímu muži světa Elonu Muskovi se tento týden chystá přepsat dějiny. Firma, která se zabývá převážně vesmírnými raketami a satelity, totiž vstoupí na burzu a nabídne své akcie široké veřejnosti. To by jí mělo podle Business Insideru přinést přibližně 75 miliard dolarů, tedy asi 1,5 bilionu korun. Takzvaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) by zároveň mohla ocenit SpaceX zhruba na 1,75 bilionu (téměř 37 bilionů korun), díky čemuž by šlo o vůbec největší IPO v historii.
‚‚Vstup SpaceX na burzu je jedním z nejsledovanějších za posledních několik let, a to z dobrého důvodu. Společnost vyrostla natolik, že dominuje trhu s vynášením raket – od roku 2023 na ni připadá více než 80 procent celkové hmotnosti nákladu vyneseného na oběžnou dráhu po celém světě. Starlink se zároveň rozrostl v obrovský byznys s 10,3 milionu předplatitelů a popularita Elona Muska sama o sobě představuje konkurenční výhodu,“ uvádí pro Euro.cz Jakub Rochlitz, analytik společnosti eToro.
SpaceX je ve značné ztrátě
Ačkoliv je IPO SpaceX bezpochyby jednou z hlavních byznysových událostí letošního roku, neznamená to nutně, že by se lidé měli po jejích akciích ‚‚sápat všema deseti“. Názory odborníků jsou ve skutečnosti poněkud rozporuplné.
Podle analytika Václava Kinského ze společnosti Investika Elon Musk dobře využívá mimořádně silné tržní okno, podobně jako ho v lednu využil český podnikatel Michal Strnad při vstupu své CSG na burzu v Amsterdamu. V obou případech totiž nejde jen o samotnou firmu, nýbrž o širší příběh, který chce trh slyšet. U CSG to byla obrana a bezpečnost, u SpaceX kombinace vesmíru, satelitního internetu, umělé inteligence a Muskova osobního investorského magnetismu. A i když story SpaceX vypadá dobře, investory by měla zajímat především valuace, která je zatím velkou neznámou.
„Přestože jde o mimořádně silnou technologickou společnost s dominantní pozicí v raketových startech a rychle rostoucím Starlinkem, cena akcií už dnes počítá s tím, že se v příštích letech povede téměř všechno. Podle dostupných čísel se firma oceňuje na více než stonásobek loňských tržeb, které se pohybovaly kolem osmnácti až devatenácti miliard dolarů. SpaceX ale zároveň vykázala ztrátu téměř pěti miliard, mimo jiné kvůli začlenění Muskovy AI divize xAI,“ říká Kinský.
Podobně celou situaci vnímá rovněž Rochlitz. „Investování není jen o tom, co získáte, ale také o tom, kolik za to zaplatíte. A zde existují reálná rizika. SpaceX vykázala v prvním čtvrtletí roku 2026 prohlubující se ztrátu. Kapitálové výdaje zůstávají vysoké, zejména kvůli investicím do infrastruktury pro umělou inteligenci. Pro investory je klíčové vidět a vyhodnotit obě strany příběhu, než učiní investiční rozhodnutí,“ zdůrazňuje analytik eToro.
Podle Kinského je tedy pro IPO SpaceX zásadní, že investoři v podstatě nekupují současný zisk, ale především velmi ambiciózní budoucnost. Ta stojí na třech velkých předpokladech: dalším růstu a maržích Starlinku, schopnosti vydělat na xAI a ekonomice rakety Starship. „Pokud se byť jedna z těchto křivek začne vyvíjet hůře, než trh čeká, cena akcie může být pod velkým tlakem. Dalo by se tedy říct, že pro široký investiční retail je přímý nákup akcií hned po IPO vysoce rizikový,“ doplňuje pro naši redakci.
Drobní investoři budou litovat
Své názory na vhodnost nákupu akcií SpaceX Business Insideru sdělilo i deset amerických investičních analytiků. Názor většiny z nich je přitom zcela jasný – osm se vyslovilo v tom smyslu, že by si akcie Muskovy firmy nekoupili. Jako hlavní důvod přitom označili již zmíněnou přehnanou valuaci a závislost na tom, zda se podaří splnit velmi ambiciózní cíle.
„Fanoušci Elona Muska zvýšili ocenění Tesly nad rámec toho, co by jinak naznačovaly fundamentální ukazatele. I kvůli tomu bych investorům doporučil se tomuto IPO vyhnout,“ podotýká třeba Robert R. Johnson, profesor financí na Creighton University. A podobně to vidí rovněž Dhruv Maniktala ze společnosti True North Advisors & Western Alternative Strategies: „Aby SpaceX ospravedlnila své ocenění, musela by za čtyři roky zvýšit své tržby asi 30krát.“
Další důležitý faktor, kvůli němuž by mělo být lepší se investování do SpaceX hned po vstupu na burzu vyhnout, přidává zakladatel firmy VDB Wealth. „Pokud se podíváte na posledních 30 velkých technologických IPO, 57 procent z nich se sice v prvním týdnu obchodovalo s růstem, maximální pokles v prvním roce však činil v průměru 55 procent. Pokud jste tedy ohledně SpaceX a jejích dlouhodobých vyhlídek skutečně optimističtí, myslím, že se pravděpodobně naskytne atraktivnější příležitost k investování do této firmy,“ vysvětluje Andy VandenBerg.
Asi nejostřeji se pak proti nákupu akcií staví Keith Fitz-Gerald, zakladatel burzovně obchodovaného fondu (ETF) Fitz-Gerald Must Have Portfolio: „Drobní investoři budou téměř jistě litovat dne, kdy koupili akcie velkých IPO, jako je SpaceX. Neuvědomují si totiž, že po IPO se mohou ocitnout v ‚nádrži plné žraloků‘, kde proti nim budou stát obří fondy s týmy analytiků, algoritmy a mnohem větším kapitálem. Navíc nemusí mít dostatečně silné nervy na to, aby ustáli krátkodobý pokles cen o 20 až 40 procent.“
Přístup k akciím není problém
Samozřejmě se najdou i tací, kteří se navzdory výše uvedeným faktorům domnívají, že investice do SpaceX je dobrý nápad. Odůvodňují to především možností podílet se na růstu firmy, jež může stát v centru několika významných technologických trendů.
Pokud se přitom čeští investoři skutečně rozhodnou nakoupit akcie SpaceX, nemělo by to pro ně být nijak zvlášť složité. Mají-li u svého brokera přístup na americké akcie, budou si moci cenné papíry firmy s tickerem SPCX koupit stejně jako jiné tituly z burzy Nasdaq. Jak ale upozorňuje Kinský, většina lidí se pravděpodobně k upisovací ceně nedostane.
„Ta je typicky určena hlavně institucionálním investorům a vybraným klientům velkých amerických brokerů. Běžný český retail bude nakupovat až za tržní cenu po otevření obchodování, která může být výrazně výše a zároveň velmi rozkolísaná,“ uzavírá analytik Investiky.