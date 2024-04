Košík.cz mění strategii i barvu. Online supermarket nabídne zákazníkům ceny, které klesají s větším počtem zakoupených položek

Zatímco dříve patřili Češi k vyznavačům velkých nákupů, v posledních letech se tato situace výrazně změnila. Mnohé kamenné prodejny totiž přijaly novou strategii, jejímž cílem je dostat zákazníka do obchodu co možná nejčastěji. Místo jednoho velkého nákupu za týden se tak lidé do supermarketů a hypermarketů vrací i několikrát, kvůli čemuž mnohdy utratí více peněz.

Současný trend potvrzuje i marketingový výzkum společnosti Skála a Šulc, podle jehož výsledků loni velké nákupy nedělalo nebo téměř nedělalo 21 procent Čechů, což představuje meziroční nárůst o čtyři procentní body. Online supermarket Košík.cz chce ale naopak docílit toho, aby si lidé velké nákupy znovu oblíbili.

„Z rozhovorů s našimi zákazníky jasně vyplývá, že je nekonečný koloběh akčních cen začíná frustrovat. Zejména v regionech a menších městech domácnostem chybí férový přístup a pocit, že se jim obchodníci snaží vycházet vstříc a respektovat jejich skutečné potřeby. Všímají si, že do obchodů jezdí častěji než dřív, a nakupování začínají brát spíše jako nepříjemnou povinnost,“ uvedl Ivan Utěšil, šéf online supermarketu Košík.cz.

Spotřeba se pomalu vrací

Tuzemská společnost by současnou nepříznivou situaci na trhu velmi ráda změnila. Za tímto cílem už Košík zavedl několik různých kroků, díky nimž u něj počet velkých nákupů v současnosti tvoří zhruba 70 procent všech objednávek. Zmíněné číslo by mělo letos ještě narůst o dalších 10 procentních bodů na více než čtyři objednávky z pěti.





„Jsme optimističtí a zdá se, že to nejhorší z pozastavené spotřeby už máme zřejmě za sebou. Na druhou stranu rozhodně nemůžeme říct, že se spotřeba vrací na hodnoty, na které jsme byli zvyklí ještě před třemi lety. Například o loňských Velikonocích byla podle našich dat průměrná plánovaná útrata 2844 korun a medián 1600 korun. O těch letošních došlo k meziročnímu zvýšení plánované útraty na 3020 korun a medián stoupl na 1700 korun. K tomu došlo i přesto, že se ceny potravin nejčastěji nakupovaných na Velikonoce meziročně prakticky nezměnily,“ sdělil Utěšil přímo redakci Euro.cz.

Pět tisíc položek se slevou

Hlavní výhoda Košíku, která mu má zajistit větší počet velkých nákupů, se jmenuje Multikup. Jedná se o možnost zakoupit potraviny i další produkty s výraznou množstevní slevou. Součástí programu je aktuálně zhruba 3500 položek, jež zahrnují každou třetí potravinu. Průměrná sleva při využití této novinky dosahuje asi 30 procent z běžné ceny produktů.

Produkty, které jsou součástí Multikupu, se budou oproti klasické akční nabídce obměňovat výrazně pomaleji, a to v řádech měsíců. Zákazníci díky tomu budou mít garanci, že své oblíbené potraviny a zboží seženou výhodněji kdykoli po celý rok. Dohromady s dalšími akčními cenami tedy Košík nabídne každý den zhruba pět tisíc položek se slevou, což je o něco více, než kolik je potravin v běžném supermarketu.

„Naším cílem je být jednička na velké nákupy. Chceme, aby velká objednávka, kterou běžná domácnost dělá zhruba jednou za týden až dva, znamenala vždy nízkou cenu. A to opakovaně, i když bude zákazník kupovat po celý rok stejné zboží,“ vysvětlil Utěšil.

Nové logo pro web i vozový park

Ještě větší specializaci Košíku na velké nákupy má potvrdit i několik dalších změn. Asi tou nejvýznamnější je nový slogan firmy „Velkonákupy. Velkovýhodně.“, který zároveň doplní upravené logo společnosti a také nová barevná paleta ve fialovém odstínu. Právě tato netradiční barva bude v Česku mezi obchodníky s potravinami jedinečná, díky čemuž vedení firmy věří, že si ji lidé s jeho Multikupem začnou už brzy spojovat.

„Vybrali jsme si odstíny, které jsou nezaměnitelné,“ nechal se slyšet Utěšil s tím, že fialovou doplní bílá, broskvová, zelená a růžová. Do těchto barev se podle něj brzy převlečou nejen stránky online supermarketu, ale postupně také celý vozový park nebo uniformy kurýrů.

Expanze do regionů i za hranice

Vedle Multikupu a nové vizuální identity Košík v současnosti plánuje i několik dalších zásadních vylepšení. Týkat se mají především rozšíření jeho působnosti – online supermarket totiž nově zamíří do mnoha dalších regionů, díky čemuž tak šanci pohodlně nakupovat čerstvé potraviny s doručením do několika hodin od objednání získají další stovky tisíc Čechů.

„V regionech se obecně utrácí spíše méně a je zde i nižší tendence nakupovat prémiovější produkty. Platí, že čím blíže centru, tím menší nákupy a naopak. V průměru větší nákupy dělají lidé, kteří bydlí spíše v rurálních oblastech kolem měst. Rozdíly jsou však menší, než by člověk čekal,“ podotkl šéf Košíku.

Již od počátku dubna firma testuje nový způsob rozvozu do vzdálenějších regionů u domácností v České Lípě a jejím širokém okolí, ve Valašském Meziříčí nebo Hranicích na Moravě. „V naší expanzi se jen tak nezastavíme, rádi bychom, aby u nás do budoucna mohlo čerstvé potraviny nakupovat sedm domácností z deseti,“ zdůraznil Utěšil, podle něhož Košík brzy zamíří třeba do Karviné, Písku, Příbrami, Břeclavi nebo do Hodonína. „A jen v Česku naše nová mise nekončí. Ještě v první polovině roku spustíme naše služby s novou nabídkou také na Slovensku nebo v Bulharsku,“ uzavřel.