Konec ,levných‘ diamantů? Podle analytiků letos jejich cena povyskočí až o 10 procent

Zdá se, že zásnuby se brzy prodraží. Po prudkém poklesu, který diamanty zaznamenaly po uvolnění protipandemických restrikcí, očekávají analytici, že ceny těchto drahých kamenů opět porostou. Napříč všemi cenovými kategoriemi se loni zlevňovalo v průměru o 30 procent, přičemž méně kvalitní a menší kameny se ve stejném čase propadly na nejnižší hodnotu za posledních 10 let, uvádí pro Insider analytik Paul Ziminsky.

Cenová křivka začala stoupat už v posledních měsících, v lednu se pak podle indexu IDEX (International Diamond Exchange) vyšplhala na úroveň 110, čímž ukončila téměř dvouletý strmý pokles. A podle některých expertů hodnota drahých kamenů poroste i do budoucna. Kromě Ziminského je stejného názoru také Cormac Kinney, generální ředitel společnosti Diamond Standard obchodující s komoditami. Oba očekávají, že by ceny diamantů měly letos stoupnout o dalších 5 až 10 procent. Stupňovat by se měl růst i během následujících 20 let.

Zdražování bude poháněno hned několika faktory. V první řadě se nabídka dostupných kamenů letos znatelně sníží. Ostatně některé společnosti první kroky již učinily. Například ruský těžařský gigant Alrosa s vidinou vyšších cen pozastavil loni prodej surových diamantů na celé dva měsíce.





Návrat k předpandemickým hodnotám?

Kameny rovněž prodraží také nedávné embargo na ruské diamanty ze strany zemí G7, jež má znemožnit jejich přeprodej Západu. Tento krok by podle Kinneyho měl globální nabídku snížit o dalších 30 procent. „Jakmile se začnou normalizovat zásoby přírodních diamantů, bude zřejmé i oživování jejich cen,“ konstatuje.

V neposlední řadě na ceny diamantů dopadne i poptávka po špercích. Její rostoucí tendenci momentálně hlásí třeba největší světový prodejce diamantových šperků Signet Jewellers, podle kterého zvýšený zájem projevují hlavně zákazníci ve Spojených státech. A právě ty tvoří významnou část celého trhu. Zásnubní prsteny podle něj potenciální kupci začali pomocí Googlu častěji vyhledávat už ve třetím čtvrtletí loňského roku, kdy byl zájem meziročně o 10 procent vyšší.

Oba analytici se shodují, že díky výše uvedeným faktorům by cena diamantů mohla začít růst stejným tempem, jakým rostla před pandemií, tedy ve vyšších jednotkách procent. Z dlouhodobého hlediska by pak ceny mohl ovlivnit také vyšší zájem ze strany investorů. Ti by si podle Kinneyho mohli z globální poptávky ukrojit přibližně 15 procent, což odpovídá kamenům v odhadované hodnotě kolem 180 miliard dolarů (zhruba 4,1 bilionu korun).

Analytik vychází ze zkušeností s jinými komoditami. Pro lepší představu tak uvádí srovnání se zlatem, jehož ceny od roku 2003, kdy se vzácný kov stal snadno obchodovatelnou komoditou, raketově vzrostly, a to o více než 500 procent.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že ne všem oblastem luxusu je v současnosti přáno. Například ceny luxusních hodinek, kvalitních vín, whisky i sběratelských karet se v roce 2023 zhroutily a zatím nejeví žádné známky oživení. Alternativním investicím se věnujeme v seriálu na sesterském webu Finance.cz.