Konec levné fotovoltaiky v Česku? Ceny solárních panelů rostou, trh mění geopolitika i rostoucí náklady na dopravu

Jana Chuchvalcová
Greenbuddies, Radvanice – 7 MWp FVE + 12MWh bateriové úložiště
Greenbuddies, Falköping, SE – 3,2 MWp
Greenbuddies, Modlany – 42 MW + 43 MWh bateriové úložiště
Obchodní ředitel Greenbuddies Dan Štajner
Fotovoltaika patří v posledních letech i kvůli silným tlakům na dekarbonizaci a vlastní soběstačnost, respektive nezávislost k nejrychleji rostoucím segmentům světové energetiky. To se začíná promítat i do cenové a technologické stránky trhu, který vstupuje do období postupné stabilizace a vyšší citlivosti na geopolitické vlivy, jak mimo jiné potvrzují i zástupci české firmy Greenbuddies. 

Po letech zlevňování se situace obrací a ceny fotovoltaických technologií nyní opět rostou. Což samozřejmě ovlivňuje jak investory, tak koncové zákazníky. Od konce roku 2025 zdražily solární panely až o 30 procent. Ty však naštěstí tvoří zhruba jen pětinu celého ekosystému, takže výsledný nárůst ceny za fotovoltaické projekty se pohybuje spíše v řádu nižších jednotek procent.

„V uplynulých letech jsme byli svědky bezprecedentního poklesu cen solárních panelů,“ potvrzuje pro Euro.cz obchodní ředitel Greenbuddies Dan Štajner. „Ten výrazně urychlil rozvoj fotovoltaiky a přechod k obnovitelným zdrojům energie. Nyní se však ceny postupně vracejí blíže k reálným výrobním a logistickým nákladům,“ dodává.

Faktory změny trendu

Podle Greenbuddies stojí za změnou trendu několik faktorů. Jedním z nich jsou úpravy výrobních kapacit a rostoucí ceny vstupních materiálů. Významnou roli hraje také rychle zvyšující se poptávka po solární energii, zejména v Evropě, potažmo geopolitické napětí v globálních dodavatelských řetězcích.

„Mezi hlavní důvody růstu můžeme počítat paniku na trhu, dražší suroviny a zejména fakt, že Čína zrušila devítiprocentní úlevu na DPH na tyto technologie,“ zmiňuje Štajner, podle kterého k vyšším cenám přispívají též dodatečné náklady na dopravu. Pokud musí lodě na trase do Evropy kvůli nestabilní situaci v Rudém moři obeplouvat Afriku, dodávky se prodražují a zároveň zpožďují.

„Vyšší ceny však nejsou jen krátkodobým výkyvem. Trh se postupně konsoliduje a výrobci přehodnocují své výrobní strategie. Tento proces se přirozeně promítá i do cen technologií,“ vysvětluje manažer s tím, že dnes mají investoři při plánování rezervy, protože se jedná o projekty na několik let dopředu. Kromě toho se hledají nová řešení, nejčastěji v podobě kombinace solární výroby s bateriovými úložišti nebo dalšími technologiemi pro řízení spotřeby energie, což výrazně zlepšuje „byznys case“.

Evropská alternativa neexistuje

Navzdory pokračujícímu růstu cen zůstává fotovoltaika pro firmy a investory nadále atraktivní – právě i s ohledem drahé „tradiční“ energie – a poptávka po ní se zvyšuje. Moderní technologie totiž nabízejí lepší účinnost a delší životnost panelů, což naopak zkracuje dobu návratnosti investice. Vyšší ceny panelů zároveň dle odborníků motivují investory k efektivnějšímu plánování projektů a hledání nových způsobů financování.

Zprávy o tom, že by Čína mohla omezit vývoz zařízení na výrobu solárních panelů do Spojených států, jak před pár dny informovala agentura Reuters, zatím trh nijak zvlášť nevzrušují. Pokud by k tomu ale přeci jen došlo, mohlo by to významně zasáhnout globální dodavatelské řetězce v době, kdy asijská velmoc dominuje jak výrobě fotovoltaických komponent, tak i klíčovým technologiím pro jejich produkci. V Evropě podle Štajnera aktuálně naneštěstí žádná zajímavá alternativa neexistuje.

„Čína, respektive Asie, dnes solárnímu trhu jednoznačně dominuje, dokonce i v kvalitě. Evropští výrobci jí nemohou konkurovat, navíc jejich panely jsou až o polovinu dražší,“ popisuje pro naši redakci. Takové produkty se podle něj uplatní jen omezeně, například pokud jsou dotace podmíněné evropskou výrobou jako v Itálii.

Český hráč s evropským přesahem

To, že solární trh roste, naznačuje i obrat Greenbuddies, který se v roce 2025 meziročně více než zdvojnásobil na 50 milionů eur, tedy na částku přesahující 1,2 miliardy korun. Firma patří mezi významné realizátory fotovoltaických projektů napříč celým kontinentem – působí již v 18 zemích EU a vedle Česka má pobočky také v Německu a nově i ve zmíněné Itálii.

Za posledních devět let dokončila projekty o výkonu více než 1,5 Gwp (gigawatt-peak, tedy maximální výkon za ideálních podmínek, pozn. red.) a nainstalovala nejméně 3,5 milionu fotovoltaických modulů. V Česku navíc získala stavební povolení na více než 50 MWp a přes 550 MWp projektů má nyní v přípravné fázi.

K jejím nejzajímavějším realizacím patří aktuálně jedna z vůbec největších pozemních instalací solárních panelů na severu Evropy s kapacitou osm megawattů. Nově totiž firma vstupuje do Norska, na v pořadí již devatenáctý trh, který je podle Štajnera zatím fotovoltaikou „nepolíbený“. „Energetická transformace je dnes v Evropě v plném proudu a fotovoltaika v ní hraje zásadní roli. I když nyní ceny panelů rostou, investice do solární energie mají dlouhodobý potenciál a zůstávají důležitou součástí udržitelného rozvoje energetiky,“ uzavírá.

