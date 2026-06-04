Španělé „už můžou bouchat šampaňské“. Analytici Goldman Sachs předpověděli, kdo vyhraje letošní fotbalové MS, české šance jsou minimální

Fotbalové mistrovství světa klepe na dveře. Úvodní výkop mezi domácím Mexikem a Jihoafrickou republikou je naplánován na čtvrtek 11. června v 21 hodin. Na dlouho očekávanou událost se přitom netěší jen sami fanoušci, ale také tisíce sázkařů a tipérů ze všech koutů planety, k nimž se nyní, byť jen nepřímo, připojila i jedna z největších investičních bank světa.
Hlavní ekonom a vedoucí globálního investičního výzkumu Goldman Sachs Jan Hatzius totiž zveřejnil analýzu, která popisuje pravděpodobnost vítězství jednotlivých účastníků. Podle banky má největší šanci na výhru tým Španělska, a to přibližně 26 procent. Na druhém místě je pak s 19procentní pravděpodobností Francie a třetí je se 14procentní šancí Argentina.
Budete sledovat letošní mistrovství světa ve fotbale?
Predikce analytiků Goldman Sachs zohledňuje historickou výkonnost týmu (tedy téměř 20 tisíc výsledků mezinárodních zápasů od roku 1978), jeho dynamiku, ale také geografii a řadu dalších faktorů. Mezi ně patří třeba i možný „propad vítěze“, což v praxi znamená, že Argentina může po triumfu z roku 2022 letos podat slabší výkon, než jaký se od ní očekává.
Odborníci z Goldman Sachs zároveň v analýze uvedli také předpokládané výsledky zápasů v základních skupinách a pravděpodobnost postupu všech 48 národních týmů. Česko, které je ve stejné skupině jako zmíněné Mexiko, by mělo remizovat s Jihoafrickou republikou i Jižní Koreou 1:1 a následně prohrát s domácím týmem v poměru 1:2. Pravděpodobnost, že postoupíme mezi 32 nejlepších týmů, pak analytici odhadli na 69 procent, šance našeho týmu na vítězství je ale pouze 0,2procentní.
Minule to analytikům nevyšlo
Zásadní otázkou samozřejmě je, jak spolehlivé mohou být předpovědi odborníků, kteří se primárně věnují úplně jinému oboru. I samotná banka podle CNN přiznává, že její predikce představují pouze odhad a že síla modelu je omezená, protože fotbal je plný různých nepředvídatelných událostí.
V Goldman Sachs se naposledy snažili odhadnout výsledky mistrovství světa ve fotbale v roce 2018. Tehdy předpověděli, že největší (zhruba 18procentní) šanci získat titul má Brazílie, jihoamerická země však vypadla už ve čtvrtfinále. Ve finále pak nakonec zvítězila Francie, které americká banka připisovala druhou největší šanci na zisk titulu.
Není tedy divu, že řada sportovních analytiků, jež se odhadováním výsledků zápasů zabývá dlouhodobě, je k předpovědím Goldman Sachs poněkud skeptická „Podle mě jde spíše o jakési zábavné cvičení, které je od reality dále než predikční trhy. Data ovlivňující tento model jsou totiž jen nepatrným zlomkem všech informací, jež mají k dispozici miliony lidí, kteří si vsázejí online,“ uvedl Jacek Dmochowski, inženýr ze City College of New York.
Podobné odhady mají i ostatní
Své vlastní odhady výsledků letošního mistrovství světa ve fotbale mají samozřejmě také zmiňované online predikční trhy, jako je třeba Polymarket. Ten shodně se sázkovou platformou Bet365 předpovídá, že Španělsko má méně než dvacetiprocentní šanci na výhru, přičemž podobné jsou kurzy i na vítězství Francie.
Nutno podotknout, že i prediktivní trhy a sázkové platformy mají mnohdy k dokonalosti daleko. Podle Dmochowského totiž někdy dochází k tomu, že lidé přehnaně reagují třeba na zranění hráčů, kvůli čemuž pak odhady výsledků ztrácejí na přesnosti.
Tedy řečeno jinak, ačkoliv jsou podobné analýzy i díky zapojení moderních technologií čím dál sofistikovanější, za bernou minci by je fanoušci rozhodně považovat neměli. O vítězi jednotlivých zápasů bude jasno vždy až se závěrečným hvizdem na trávníku, a historie pamatuje na případy, kdy se nakonec radoval tým, u nějž by to před začátkem turnaje tipoval jen málokdo.