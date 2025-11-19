Americké akcie jako nejhůře výkonné na světě? Goldman Sachs vsází v příštím desetiletí na rozvíjející se trhy, čeští analytici nesouhlasí

Americká banka Goldman Sachs zveřejnila novou prognózu očekávaného vývoje na akciových trzích po celém světě. Asi nejzajímavějším závěrem analytiků je podle Business Insideru fakt, že americký trh má v příštím desetiletí investorům přinést roční výnos „jen“ ve výši 6,5 procenta, kvůli čemuž mají být Spojené státy regionem s vůbec nejmenším výnosem na světě.
Výše uvedený závěr je poměrně překvapivý především proto, že americké akcie v uplynulých třech letech dosáhly nadprůměrných výsledků a překonávaly i většinu ostatních regionů. Podle bankéřů ovšem tento býčí trh pravděpodobně brzy skončí, a to hned z několika zásadních důvodů.
Zisk se nezlepší, tvrdí americká banka
Důležitým faktorem údajného budoucího snížení výnosů má být třeba to, že ocenění amerických akcií aktuálně patří k nejvyšším na světě. Index S&P 500 se v současnosti obchoduje s 12měsíčním forwardovým poměrem ceny k ziskům (forward P/E) kolem hodnoty 21. Čím vyšší přitom toto číslo je, tím je trh dražší, a tím je zároveň větší riziko poklesu, pokud se očekávané zisky nenaplní.
Analytici Goldman Sachs si myslí, že roční výnosy indexu S&P 500 by mohly v příštím desetiletí dosáhnout tří až deseti procent – v závislosti na tom, zda se trhy přikloní k růstovému, nebo negativnímu scénáři. „Pokud ziskovost a/nebo ocenění největších společností zakolísají, výnosy pro široký trh pravděpodobně poklesnou a dnešní akcie se vrátí zpět na zem,“ píší odborníci z americké banky.
Dalším faktorem naznačujícím pokles výkonnosti akcií je, že zisky tamních firem jsou aktuálně vysoké. Třeba smíšená čistá zisková marže v indexu S&P 500 za třetí čtvrtletí je podle FactSetu přibližně 13,1 procenta, což je více než pětiletý průměr, který je aktuálně o jeden procentní bod menší. To podle banky značí, že ziskovost společností s velkou tržní kapitalizací se v budoucnu už pravděpodobně významně nezlepší.
Investujete do akcií?
Goldman Sachs tedy investorům doporučuje, aby v následujících letech diverzifikovali svá portfolia a zaměřili se více především na akcie rozvíjejících se trhů, jejichž výnosy mají být vyšší. „Očekáváme, že vyšší nominální růst HDP a strukturální reformy budou ve prospěch rozvíjejících se trhů. Dlouhodobé přínosy umělé inteligence by navíc měly mít dopad na velkou část světa, nebudou omezené jen na americké technologie,“ uvádějí analytici.
Akcie drahé jsou, ale…
Nutno podotknout, že řada zdejších odborníků s výše uvedenými závěry nesouhlasí. Dle šéfa analytického oddělení Fichtner Wealth Managers Tomáše Tyla na tom americké akcie v následujících letech rozhodně tak špatně nebudou.
„Americké společnosti generují slušný růst zisků, tamní prostředí je probyznysové a ekonomika USA má zároveň ohromný vliv na zbytek světa. Pokud se tedy americkým akciím nebude dařit, ostatní na tom pravděpodobně budou hůře. V této chvíli americké akcie stále preferujeme a domnívám se, že investory mohou ještě pozitivně překvapit,“ vysvětluje redakci Euro.cz.
S Tylovým názorem víceméně souhlasí i investiční analytik eToro pro Českou republiku Jakub Rochlitz: „Americké akcie jsou dnes historicky drahé, a proto je jejich očekávaný výnos nižší. Není to ale jen tak černobílé. Horizont deseti let můžeme jen těžko prognózovat s daty z dneška. Myslím si, že dříve či později dojde ke korekci, která atraktivitu amerických akcií opět zvýší. Celkově se domnívám, že příští dekáda bude spíše obdobím, jež nahrává diverzifikaci, aktivnímu přístupu a pečlivému výběru akcií než pasivnímu investování do indexů.“
Dobré příležitosti jsou i na vyspělých trzích
Složitější je podle českých odborníků i problematika nadhodnocených valuací. Podle Tyla jsou americké akcie oproti ostatním trhům dražší dlouhodobě, takže o nějaké mimořádné situaci, která by snad značila budoucí problém či dokonce existenci nebezpečné bubliny, údajně nemůže být řeč.
Vůbec nejzásadnějším rozporem mezi názorem zdejších analytiků a těch z Goldman Sachs je nicméně to, zda by měli lidé v příštích letech preferovat investice do rozvíjejících se trhů. „Rozvojové trhy mají spoustu rizik, které nejsou odměněny výnosem. S doporučením analytiků Goldman Sachs tedy nesouhlasím. Investorům by totiž mohla uniknout značná část růstu v budoucích měsících a letech na americkém trhu, protože nikdo neví, kdy dojde ke korekci,“ myslí si Jan Skovajsa, zakladatel a šéf společnosti myTimi.
Na velká rizika rozvíjejících se trhů upozorňuje také Tyl. Podle něj už se investoři v minulosti „spálili“ například u akcií Ruska, které byly považovány za levné, než ztratily hodnotu. Ke stejné situaci přitom údajně může dojít i v druhé největší ekonomice světa. „Ve chvíli, kdy by nastal konflikt mezi Čínou a západním světem, hodnota akcií se pro západní investory rozplyne. Čína je přitom největší rozvíjející se trh. Je možné, že výnosy čínských akcií v následujících deseti letech překonají USA, politické riziko je ale z našeho pohledu příliš velké,“ shrnuje Tyl
Téměř identicky pak situaci vnímá i Rochlitz z eToro. „Rozvíjející se trhy sice nabízejí potenciál, ale zároveň různá rizika, jako riziko měnové a politické, ekonomická rizika, slabší regulace trhů a horší dostupnost kvalitních dat. Pro pasivní investory, kteří investují do plošných ETF mohou být rozvíjející se trhy dobrou příležitostí k diverzifikaci. Pro aktivní investory, kteří si akcie vybírají sami, vidím dostatek příležitostí i na vyspělých trzích, kde je stále z čeho vybírat,“ uzavírá.