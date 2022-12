Kdo není na TikToku, není in. Sílu čínské sociální sítě objevují už i média, sází na ni CNN, BBC i Česká televize

Pro nejnovější zprávy na TikTok? I taková může být budoucnost zpravodajství. Na rostoucí čínskou sociální síť pravidelně přispívá až polovina nejznámějších světových newsroomů, jak vyplývá z aktuálního průzkumu Reuters Institute, který vznikl ve spolupráci s univerzitou v Oxfordu. Jde jen o krátkodobý trend, nebo o trvalou změnu mediálního světa?

„Čísla ukazují, že mediální domy přitahuje hlavně rychle rostoucí mladší publikum. Zároveň je ale motivuje i snaha poskytovat ověřené zprávy, které jsou na platformě plné dezinformací skutečně potřeba,“ uvedl zmíněný think tank. Navíc tak mohou média zkoušet netradiční formáty a vyprávět příběhy novým neotřelým způsobem.

Možnost vtáhnout diváka do děje

Největší zastoupení mají na TikToku média ze západní Evropy, jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky. Ve Spojených státech jsou to zhruba tři čtvrtiny redakcí. A to navzdory diskutabilnímu zabezpečení dat, nejasným pravidlům ohledně odstraňování obsahu a omezené možnosti výdělku.

Na platformě lze najít i velmi známá jména, jako je například CNN, The Washington Post, USA Today či britské BBC. Vedení těchto mediálních domů sází zejména na živý a autentický obsah a možnost vtáhnout diváka do děje a nechat ho nahlédnout do zákulisí.

„Jednou z věcí, která na TikToku skutečně funguje, jsou videa, díky kterým máte pocit, že jste se sami ocitli na scéně,“ vysvětlil autor zprávy Nic Newman pro CNN. „Právě to je důvod, proč se po vypuknutí války na Ukrajině staly účty válečných korespondentů tak populárními,“ dodal.

Hromada nástrah

TikTok vlastní firma Byte-Dance se sídlem v Číně, kde je šmírování a šíření propagandy na denním pořádku. Nejde jen o to, že zpravodajské servery mohou mít problém obsah odstranit nebo naopak publikovat. Skeptici mluví rovněž o možném úniku dat i jiných hrozbách, které z registrace a následného sdílení příspěvků vyplývají.

Kromě toho navíc není ani jisté, jakého vývoje doznají pošramocené americko-čínské vztahy. Jejich další zhoršení by teoreticky mohlo znamenat nejen konkurenční boje se společností Meta, ale i ohrožení bezpečnosti na této sociální síti.

Vedle amerických médií (a přirozeně nejen těch) sázejí v poslední době na sílu TikToku čím dál víc také zdejší mediální domy. Relativně dobře si na místní poměry vede zpravodajský server ČT24, který zde má přes tisíc sledujících. Svůj profil si tu zřídily rovněž weby vydavatelství Mafra iDnes.cz, E15 spadající do portfolia CNC či Podnikatel.cz, jehož vlastní Internet Info. Naopak Hospodářské noviny, Lidovky.cz či Aktuálně.cz se čínské sociální síti zatím vyhýbají.

Všechna zmiňovaná média jsou na TikToku nováčky a teprve zkouší, co by jejich sledující mohlo zaujmout. Soustředí se hlavně na zajímavosti a zábavu, ale ucelenou strategii zatím nemají. Na virální videa nebo jiné úspěšné příspěvky si tedy jejich čtenáři, respektive sledující budou nejspíš muset ještě nějakou chvíli počkat.