Kdo dnes není na sociálních sítích, jako by nebyl. A platí to i pro české firmy, kterých je tam jen polovina

Nutno podotknout, že házet všechny firmy do jednoho pytle, by nebylo správné. Záleží především na velikosti každé z nich. Zatímco společnosti s více než 250 zaměstnanci jsou na sociálních sítích přítomné téměř v 90 procentech případů, u těch menších je situace výrazně horší.
Celkově vzato každopádně patří zdejší podniky v daném ohledu k evropskému podprůměru, jak ukazují data Eurostatu. Ten se vloni v rámci Unie nacházel na úrovni 64 procent, přičemž prvenství náleží Maltě, kde sociální média využívalo takřka devět z deseti firem. Následovalo Finsko s 87 procenty a Dánsko, kde byl podíl jen o jeden procentní bod menší. Naopak nejhůře na tom byly Maďarsko, Chorvatsko a Bulharsko, tam bylo aktivních pouze 47, 46 respektive 41 procent podniků.
Není třeba být všude
Fakt, že jsou české firmy na sociálních sítích málo aktivní, neznamená nutně, že by měly automaticky zakládat účty na každé dostupné platformě. Smysl to má především tam, kde se pohybují jejich zákazníci a kde lze publikovat užitečný a autentický obsah. Pro B2B společnosti může být klíčový zejména LinkedIn, zatímco pro e-shopy a spotřebitelské značky jsou relevantní Instagram, Facebook, TikTok nebo YouTube.
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Sociální sítě navíc neslouží jen jako reklamní prostor, zákazníci si na nich ověřují důvěryhodnost společnosti, hledají zkušenosti dalších lidí, sledují její aktuální činnost a rozhodují se, zda ji vůbec zařadí do svého výběru. Neaktivní nebo několik let neaktualizovaný profil proto může mít v některých oborech podobně negativní dopad jako zastaralý web.
„V drtivé většině firmy míří na hlavní sociální sítě, multimediální platformy zaměřené na fotografie či video využívá jen zhruba třetina z nich. Vlastní firemní blog má jen asi každá desátá společnost. To se ale musí změnit, pokud budou chtít účinně oslovovat mladší generace. Spoléhat se pouze na Facebook už rozhodně nestačí,“ vysvětluje šéf online marketingové agentury PPC Profits Tomáš Čupr.
Změna přichází s AI
Ještě větší význam může mít digitální prezentace s nástupem umělé inteligence, protože lidé stále častěji při hledání produktů a služeb používají AI nástroje na úkor klasických vyhledávačů. Místo procházení výsledků tak mohou dostat přímo doporučení konkrétních značek, e-shopů či produktů – velkou výhodu v tomto ohledu získávají silné firmy s dobře fungujícími profily a dostatkem relevantních informací dostupných online, zatímco menší podniky bez vlastní prezentace mohou mít v budoucnu naopak ještě složitější pozici než dnes.
„Firmy, které se novému způsobu vyhledávání přizpůsobí včas, mohou získat významný náskok. I proto je zarážející, že téměř polovina z nich nevěnuje dostatečnou pozornost ani úplnému základu – tedy tomu, aby o nich bylo možné dohledat dostatek aktuálních informací,“ podivuje se Čupr.
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Je potřeba zdůraznit, že při vytváření odpovědí AI nehodnotí pouze firemní web. Stejně tak může při jejich sestavování využívat i mediální výstupy, odborné články, recenze, katalogy, diskuze nebo veřejný obsah na sociálních sítích. Pro firmu proto začíná být důležité, jak vypadá její celková digitální stopa a zda informace dostupné na různých místech dávají dohromady konzistentní obraz. Neboli řečeno jinak, samotná přítomnost na sociálních sítích rozhodně nezaručuje, že umělá inteligence daný podnik skutečně doporučí.
Zejména pro české firmy je vše výše uvedené o to důležitější, vezme-li se v potaz skutečnost, že elektronické prodeje podle Eurostatu tvoří přibližně třetinu jejich tržeb a konkurence s lepší digitální stopou může získat větší podíl pozornosti i obchodních příležitostí. A pro ty, jež jsou na doporučeních a nových poptávkách z internetu existenčně závislé, může slabá digitální přítomnost znamenat dokonce ohrožení existence.