Jako TikTok, ale s kvalitnějším obsahem. MovixBox spustí v Česku novou streamovací platformu, která nabídne krátké seriály na výšku

Rychlá zábava bez nutnosti cokoliv vyhledávat nebo vybírat, která navíc nabízí každých pár vteřin úplně nový podnět. Právě z těchto důvodů jsou podle odborníků obzvláště mezi mladou generací stále populárnější krátká videa na výšku, jež nabízejí třeba sociální sítě Facebook nebo Instagram (Reels) či platforma YouTube (Shorts). Kompletně je pak na nich postavený čínský TikTok.
Problémem podobných videí bývá mnohdy nižší kvalita obsahu, jelikož jsou vytvářeny převážně amatérskými tvůrci. To by se ale už brzy mohlo změnit, a sice zásluhou tuzemského startupu MovixBox, který plánuje spustit novou streamovací platformu nabízející velmi krátké seriály natočené na výšku.
Rychle rostoucí segment streamingu
MovixBox má na český a slovenský trh přinést formát takzvaných mikrodramat, což jsou dramatické seriály s epizodami dlouhými pouhou jednu až dvě minuty. Tento původně čínský koncept (v originále duanju) je díky vertikálnímu formátu ideální pro sledování na mobilních telefonech, a ve světě si získává stále větší popularitu.
Krátké seriály jsou navíc lákavé i pro samotné producenty, jelikož jejich výroba je oproti běžným seriálům výrazně levnější a zároveň rychlejší, což platformám umožňuje pohotově testovat různé náměty. Podle serveru Variety díky tomu odborníci očekávají, že globální tržby odvětví vystoupají do roku 2030 na zhruba 26 miliard dolarů, tedy asi 551 miliard korun.
„Platformu zaměřenou na seriály na výšku jsme se rozhodli založit, protože Češi a Slováci už teď dvě třetiny videa konzumují na mobilu na výšku, ale vážný seriálový obsah pro ně v tomto formátu nikdo netvoří. Vertikální mikrodrama je přitom globálně jeden z nejrychleji rostoucích segmentů streamingu. Nechceme čekat, až sem s dabingem vtrhne někdo z Číny nebo z USA. Chceme dělat originální český a slovenský obsah, který mluví jazykem našeho publika,“ řekl pro Euro.cz jeden ze spoluzakladatelů MovixBoxu a zároveň šéf firmy Michal Deus.
Hybridní model předplatného
Nová platforma by měla být spuštěna koncem letošního léta, přičemž na začátku na ní diváci najdou patnáct až dvacet seriálů. V prvním roce pak MovixBox plánuje zveřejňovat dalších jedenáct měsíčních premiér, takže předplatitelé budou moci sledovat dohromady přes dva tisíce epizod. Podle Deuse je cílem firmy to, aby bylo na platformě pořád co objevovat, ale zároveň aby každý titul stál za pozornost.
Co se týče jednotlivých žánrů, má mít MovixBox poměrně široké rozpětí – od kriminálních seriálů přes romantiku, komedie, sci-fi, drama a horory až po thrillery. Diváky mají ale nalákat i známí čeští herci. „Mohu potvrdit, že s námi pracují jak zavedená jména z české a slovenské scény, tak nové tváře, kterým dáváme první velkou příležitost. Jedním z cílů projektu je totiž přivést do vertikálního formátu herecké obsazení, jež si divák spojuje s kvalitou. Konkrétní obsazení ovšem oznámíme až v následujících týdnech společně s jednotlivými seriály,“ doplnil pro naši redakci Deus.
Zatím není jasné, kolik diváci za novou službu zaplatí, platforma ale využije hybridní model, který dobře funguje i u zahraničních mikrodramat. V praxi to znamená, že kromě klasického měsíčního předplatného si uživatelé budou moci koupit takzvané coins, díky nimž si budou moci odemykat nové epizody a další obsah.
Cílem MovixBoxu je zaujmout poměrně velkou část tuzemského publika. „Konzervativně počítáme s patnácti tisíci platícími uživateli v prvním roce a postupně bychom se rádi dostali na sto tisíc a více. Vycházíme z reálné velikosti česko-slovenského trhu a z konverzních poměrů, které vidíme u zahraničních mikrodrama platforem. Na závěr ještě doplním, že jako startup jsme otevřeni i příchodu investorů, abychom mohli expandovat rychleji,“ uzavřel Deus.