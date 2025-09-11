Karo Leather rekordně roste. Chystá odkup vlastních akcií a v lednu chce zamířit na Prime Market pražské burzy

Český zpracovatel kůží pro nábytkářský a obuvnický průmysl Karo Leather zažívá rekordní období. Prudce zvyšuje ziskovost a akcionářům plánuje vracet kapitál prostřednictvím odkupu vlastních akcií. Současně připravuje přestup z trhu Start, kam firma vstoupila v roce 2019, na prestižní Prime Market. To se v Česku zatím podařilo jen dvěma společnostem.
Aktuální čísla a výsledky hospodaření za první půlku roku 2025 potvrzují nejdynamičtější růst v historii firmy. Během prvních šesti měsíců vzrostl provozní zisk EBITDA meziročně o 129 procent na 62,7 milionu korun, přičemž čistý zisk dosáhl úrovně 28,3 milionu při čisté marži téměř 20 procent. Samotné tržby se zvýšily o celou třetinu na 142,6 milionu korun.
Druhé čtvrtletí bylo jedním z nejsilnějších vůbec – tržby vzrostly o více než čtvrtinu na 72,2 milionu, zatímco růst ukazatele EBITDA byl 160procentní a zastavil se na hranici 38,9 milionu korun. Také marže dosáhla rekordních hodnot, konkrétně úrovně 53,9 procenta.
Úspěch významně podpořila nová fabrika
Hlavním tahounem růstu je nový výrobní závod v Brtnici, spuštěný v srpnu 2024. Díky němu se firmě podařilo navýšit produkci a zlepšit produktový mix směrem k prémiovým výrobkům. Závod navíc zatím nevyužívá plnou kapacitu, což podle vedení otevírá prostor pro další růst. Zároveň probíhá optimalizace výroby a zefektivňování obou provozů v Brtnici i Boršově, do nichž firma za poslední roky investovala půl miliardy korun.
Už nyní Karo ročně vyrobí a prodá přes milion metrů čtverečních usní, přičemž 95 procent produkce míří na export, především do severní poloviny Evropy, tedy jmenovitě do Polska, pobaltských zemí, Skandinávie, Lichtenštejnska či Německa. Nedávno také firma začala vyvážet do Asie, a sice do Číny a Vietnamu. A jak pro Euro.cz již dříve uvedl finanční ředitel a člen představenstva firmy Jakub Hemerka, kůže od Karo Leather nově míří též do výroby nábytku v Turecku.
Potvrzený výhled a zpětný odkup místo dividend
Na základě dosavadních výsledků společnost potvrzuje letošní plán hospodaření s tržbami ve výši 400 milionů korun a EBITDA 136,9 milionu. Za posledních 12 měsíců zároveň dosáhla celá skupina provozního zisku EBITDA téměř 133 milionů korun, což představuje oproti celému roku 2024 růst o 36 procent.
V podobné dynamice růstu hodlá Karo pokračovat i nadále, přičemž management zároveň oznámil, že akcionářům začne vracet kapitál prostřednictvím odkupu vlastních akcií. „V tuto chvíli se vykoupení části akcií z trhu jeví pro akcionáře jako nejvýhodnější. Podle předpokládaného byznys plánu bychom měli být schopni od roku 2026 začít vykupovat ročně akcie v objemu až 50 procent čistého zisku, to znamená v čase zhruba tři až deset procent současné tržní kapitalizace ročně,“ dodává pro Euro.cz Hemerka s tím, že firma chce takto postupně redukovat 1,9 milionu akcií, které loni emitovala za účelem splacení nebankovních úvěrů.
Přestup a vyšší likvidita
Co se týká již zmíněného přestupu na Prime Market pražské burzy, vše běží dle harmonogramu. Do konce září má být hotový prospekt a zahájeno schvalovací řízení s ČNB, přičemž datum přechodu je aktuálně stanoveno na nadcházející leden.
„S přechodem na Prime Market plníme naši dlouhodobou růstovou strategii. Přestup nám pomůže především zvýšit vizibilitu a důvěryhodnost společnosti a posunout corporate governance na vyšší úroveň. Posledním důležitým bodem je otevření se novým skupinám investorů, a tím i zvýšení likvidity našich akcií, ačkoli už teď je Karo nejlikvidnější akcií na trhu Start a je likvidnější než některé firmy z trhu Prime,“ připomíná Hemerka.
Podpořit likviditu akcií chce firma pomocí navýšení podílu volně obchodovaných akcií (takzvaný free float, pozn. red.) až na 70 procent, což ji zařadí mezi hrstku tuzemských společností, jejichž majoritu drží čeští retailoví investoři a domácí fondy. Akcie z velké části koupí předem vybraní kvalifikovaní investoři, především investiční a penzijní fondy a několik privátních investorů. Zakladatelé Jakub Hemerka a Pavel Klvaňa si ponechají 30procentní podíl.
Co se týká dalších plánů, Karo se nyní zaměřuje na optimalizaci výrobních procesů a rozšíření produktového mixu s cílem růstu EBITDA. „S tím souvisí i naše investiční plány. Zásadní je pro nás projekt úspory vody v obou závodech, který je navíc podpořený dotacemi. Ve výhledu je zhruba do tří let zřízení distribučního centra v Polsku. Tady bychom rádi šli cestou akvizice velkoobchodu s potřebným zázemím, ale daná příležitost musí dávat ekonomický smysl,“ uzavírá Hemerka.