Kam s vánočními prémiemi? Zkuste ne až tak rizikové ETF, shodují se odborníci

Vysloužili jste si ve firmě vánoční odměny, potažmo třináctý, ba dokonce i čtrnáctý plat a nyní přemýšlíte, jak s těmito penězi navíc naložit? Vězte, že dozajista nejste jediní, kdo si právě v tuto chvíli podobnou otázku pokládá – dle průzkumu platformy Portu ze začátku letošního roku dostává nějakou formu finančního bonusu v období těsně před Vánoci asi 37 procent Čechů. Jenže, existuje na tuto otázku i nějaká jednoznačná a zcela správná odpověď? Nejspíš asi těžko, koneckonců záleží na aktuální finanční situaci každého z nás.

Pro zjednodušení si zkusme alespoň na moment představit, že všechny vánoční dárky máte již nakoupeny a do dovolené je, naneštěstí, ještě daleko. Co v takovém případě dělat? Kam peníze vložit, aby se v průběhu následujících měsíců a let samy rozmnožily?

„Vánoční odměna nebo třináctý plat je skvělý vánoční dárek od vašeho zaměstnavatele. Jestli takovou výhodu máte, nepromarněte ji,“ říká pro Euro.cz šéf a zakladatel českého fintechu Frenkee Jiří Hluchý. „Současné úrokové sazby na spořicích účtech sice mohou pomoci ochránit peníze před inflací, ale nejsou dostatečné na to, aby úspory nějak výrazně zhodnotily. Spořicí účty jsou ideální pro krátkodobou rezervu na nečekané výdaje nebo pro vytvoření finančního polštáře, ideálně v podobě tří měsíčních platů. Pokud však chcete, aby hodnota vašich peněz rostla, měli byste se zaměřit na investování,“ radí Hluchý dále.

Investování necháte na profesionálech

Samozřejmě platí, že to, jak každý z nás s extra penězi od firmy navíc naloží, se kromě již výše zmíněného odvíjí i od vlastního postoji k riziku. „Kdo hledá jistotu, sáhne po spořicím účtu, kde peníze pomalu, ale jistě narůstají. Teda alespoň bojují s inflací,“ potvrzuje Lukáš Vršecký, CEO a jeden ze spoluzakladatelů platformy Patron Go, která pomáhá svým uživatelům s efektivnějším nakládáním vlastních finančních prostředků.





„Pro ty, kteří chtějí něco odvážnějšího, mohou být zajímavou volbou podílové fondy nebo ETF (burzovně obchodované fondy – pozn. red.). Tam je velká výhoda, že se o ně starají profesionálové. Podílové fondy umožňují rozložení rizika mezi různé investiční nástroje, zatímco ETF často nabízejí nižší poplatky a možnost investovat do konkrétních odvětví nebo trendů,“ objasňuje.

Podobný názor na burzovně obchodované fondy, v rámci nichž lze investovat mimo jiné do komodit, dluhopisů či (zpravidla nejčastěji) firemních akcií, sdílí i Hluchý: „ETF jsou skvělou volbou pro úplné začátečníky. Fungují jako takový investiční košík – místo abyste kupovali akcie jedné firmy, kupujete si kousek desítek nebo dokonce stovek firem. ETF se hodí jak pro pravidelné menší investice, tak pro jednorázové uložení větší částky.“

Výhodnější než spořící účty, zejména dlouhodobě

Že právě zmiňované EFT představují jednu z možností, kam své peníze ukládat, potvrzuje v komentáři pro Euro.cz rovněž analytik Ivo Bečvář ze společnosti Sirius Finance. Zároveň ale podotýká, že nejdůležitější ze všeho je, aby každý svoji vlastní finanční situaci nejprve pečlivě zvážil.

„V případě, že člověk nemá dostatečnou rezervu (alespoň trojnásobek příjmu), pak ať prostředky uloží navzdory klesajícím úrokovým sazbám konzervativně – tedy na spořící účet nebo maximálně do fond peněžního trhu – a onu rezervu si vytvoří, případně navýší. Pokud už někdo rezervu vytvořenou má, ale třeba ještě nemá DIP (dlouhodobý investiční produkt – pozn. red.) a nevyužívá na maximum daňové výhody v jiných produktech, potom může mít smysl právě DIP založit. Prostředky lze ideálně zainvestovat dle investičního horizontu (nejspíše dynamicky) a využít daňových výhod pro rok 2024 na maximum,“ konstatuje s tím, že teprve až si člověk všechny tyto položky „odfajfkuje“, má smysl se bavit o dalších investičních nástrojích. „Ideální je, když alespoň 50 procent takových bonusů jde do dlouhodobých rezerv, ale individuálně se to může lišit,“ doplňuje Bečvář.

Ekonomka a spoluzakladatelka investiční platformy Fondee Eva Hlavsová vidí jako jednu z hlavních výhod EFT fakt, že jsou ze své povahy dostupné takřka pro každého. Investovat totiž lze již od pár set korun, díky čemuž je tak možné přispívat pomálu a pravidelně, ale zároveň i nárazově ve velkém – třeba když si člověk vyslouží právě ony vánoční odměny.

„ETF fondy zakládající se například na Indexu S&P 500 jsou přitom výhodnější alternativou za různé spořicí produkty, jejichž úročení zpravidla ani nepřekoná inflaci. Konkrétně S&P 500 se letos zhodnotil o bezmála o 30 procent a očekává se jeho další růst,“ prozrazuje Hlavsová a dodává: „Historická data navíc ukazují, že i pokud jeho hodnota zakolísá, tak v dlouhodobém časovém horizontu S&P 500 vždy dosáhl nových rekordů.“

No a pak je tu, připomíná ekonomka, i onen dlouhodobý investiční produkt, s nímž se počínaje letoškem pojí některé nové výhody. „Jde o režim, ve kterém si lze zainvestované prostředky do určité hranice odečíst z daní. Blíží se konec roku, a pokud člověk tuto možnost ještě nevyčerpal, tak je ke zvážení, jestli se nevyplatí na to prémii využít,“ nabádá Hlavsová.

A co takhle zainvestovat do vlastního rozvoje?

Kdo má chuť, a především čas, a zároveň se nebojí experimentovat a tu a tam i zariskovat, může se podle Hluchého z fintechu Frenkee pustit do investování do jednotlivých akcií. „To už ale vyžaduje trochu více znalostí a času,“ upozorňuje vzápětí s tím, že pro lidi, kteří se v investování zatím moc nevyznají, je ideální začít s platformou, jež celý proces zautomatizuje a současně poskytne i odbornou podporu.

Vršecký z Patron Go má pak na závěr ještě jednu možnou alternativu i pro všechny ty, jejichž averze k riziku je ještě mnohem větší než vysloužená vánoční prémie a kteří si na žádný z výše uvedených finančních nástrojů zkrátka a dobře netroufají. A rozhodně se nejedná o žádnou z nouze ctnost, ba naopak.

„Pokud se někdo toho všeho bojí, co takhle zainvestovat sám do sebe? Třeba formou online kurzů či vzdělávacích platforem, které mohou do budoucna přinést lepší pracovní příležitosti i zajímavější příjem. Kvalitní vzdělání je často tou nejlepší investicí, protože zhodnocení v podobě kariérního posunu může být mnohonásobně vyšší než u jakéhokoli finančního produktu,“ uzavírá.