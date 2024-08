Český startup Patron GO získal investici 25 milionů korun. Varuje před nevýhodnými nabídkami a uživatelům ušetří ročně i desítky tisíc

Český Patron GO získává investici v hodnotě 25 milionů korun. Finance do startupu, který se zabývá správou osobních financí, přichází od sousedů ze Slovenska. Čtvrté kolo investic, ke kterému se připojí tamní Venture to Future Fund, českým vývojářům fintech aplikace pomůže s expanzí do Polska a také s pokrytím současných trhů.

„Patron GO má před sebou skvělou budoucnost. Proto jsme rádi, že můžeme tento projekt podpořit v rozvoji nejen na Slovensku a v Česku, ale také v Polsku. V době, kdy polské mzdy překonávají ty české, je expanze pro Patron GO správným krokem,“ řekl redakci Euro.cz jako první Martin Banský, předseda představenstva Venture to Future Fund.

Finance jako hra

Aplikace Patron GO přišla s poměrně originálním konceptem „gaminikace“ financí, aby i bankovnictví člověka bavilo. Jako taková se zaměřuje na identifikaci přemrštěných cen přímo na účtech – ať už jde o příliš drahé pojištění nebo neefektivního dodavatele energie. S využitím otevřeného bankovnictví, datové analýzy a odborných znalostí navrhuje uživatelům možnosti, jak lépe hospodařit s financemi. A to podobnou formou, jakou mohou lidé znát z oblíbené jazykové aplikace Duolingo. Jinými slovy, Patron GO je učí se správně rozhodovat a za využité příležitosti jim pak dává finanční odměnu.





Startup vznikl v roce 2021, kdy jeho zakladatelé zareagovali na skutečnost, že Češi se každý měsíc dobrovolně ochudí až o 2 500 korun, jelikož často naletí na nevýhodné nabídky. Takovéto přemrštěné platby je pak ve výsledku mohou připravit až o 30 tisíc ročně. Jak konkrétně jim Patron GO v tomto ohledu pomáhá? Jednoduše tak, že nabízí jakýsi „finanční antivirus”, který před podobnými nebezpečími varuje – aplikace je pasivně propojena s uživatelovou bankou, díky čemuž se dokáže seznámit s jeho finančními návyky.

Technologie získala už několik oborových ocenění a v Česku a na Slovensku si ji vyzkoušelo už skoro 250 tisíc lidí, kteří s ní realizovali na 17 milionů transakcí. Expanze k našim severním sousedům je tedy přirozeným krokem v rozšiřování podnikání. „Polsko v poslední době zaznamenává ekonomický růst a životní úroveň jeho obyvatel se zvyšuje, proto na trh přicházíme ve správný čas,“ uvedl Lukáš Vršecký, šéf a spoluzakladatel zmíněného startupu. Již nyní tam platforma spolupracuje s několika soukromými firmami i některými z největších bank na trhu, což firmě rozšiřuje možnosti mapování a analýzy transakcí uživatelů.

Startupová jízda

Kromě Venture to Future Fund do aplikace investovaly už také SpeedUp Venture Capital Group, Zero Gravity Capital, Lighthouse Ventures nebo P&J Capital. Společně tyto fondy daly dohromady částku až 90 milionů korun, přičemž celková hodnota Patron GO pak byla vyčíslena na 16 milionů eur (zhruba 400 milionů korun). Tým společnosti má nyní svoje sídlo na pražském Smíchově a skládá se z 15 lidí. S expanzí do Polska však chce přivítat do svých řad přes 50 nových kolegů. U nás společnost spolupracuje například s fintechem Frenkee.

Patron GO není prvním projektem podnikatele Vršeckého. Ten v roce 2017 založil e-shop Kavanacesty.cz a stál u zrodu platformy Rondo. Stejně jako za doménami ndot.cz a emadata.cz. Na vzniku svého posledního a největšího startupu se pak podílel s Jiřím Patákem, který nasbíral zkušenosti například ve startupu Chytrý Honza. Jejich společný projekt dle vlastních slov vznikl z nadšení a touhy změnit způsob, jakým lidé přistupují k financím.