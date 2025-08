Musk si mne ruce. Tesla na něj znovu sází jako na klíčovou postavu své budoucnosti a neváhá za to platit desítky miliard dolarů

Tesla znovu odměňuje svého šéfa jedním z největších akciových balíků v historii ve výši 29 miliard dolarů (v přepočtu více než 616 miliard korun). Nová dohoda má Elona Muska motivovat, aby firmu dál vedl i v době, kdy čelí právním sporům a strategickým obratům, uvádí Reuters.





V roce 2024 totiž soud v Delaware zrušil Muskův kompenzační balíček z roku 2018 v hodnotě přes 50 miliard dolarů (zhruba 1,12 bilionu korun) s tím, že schvalovací proces ze strany představenstva Tesly byl chybný a nefér vůči akcionářům. Miliardář se proti rozhodnutí odvolal letos v březnu. Mezitím Tesla zřídila speciální výbor, který má řešit vybrané otázky ohledně Muskova odměňování.

„I když si uvědomujeme, že Elon má široké podnikatelské zájmy a mnoho jiných závazků, věříme, že tento balíček ho motivuje k tomu, aby zůstal v Tesle,“ uvedl výbor v pondělním regulačním podání a dodal, že pokud soud původní balíček z roku 2018 plně obnoví, ten nový bude buď zrušen, nebo zohledněn, aby nedošlo k dvojímu vyplácení.

Podle výboru má nový akciový plán postupně posílit Muskův hlasovací vliv, což on i řada akcionářů považují za klíčové pro další směřování firmy. Akcie však získá miliardář pouze v případě, že zůstane ve výkonné roli až do roku 2027. Musí je navíc držet po dobu pěti let a za každou zaplatit 23,34 dolaru (asi 496 korun), stejně jako v případě balíčku z roku 2018.

Tesla se aktuálně nachází v rozhodujícím bodě vývoje. Její největší akcionář s 13procentním podílem totiž přesouvá pozornost od slíbené cenově dostupné platformy pro elektromobily směrem k robotaxi a humanoidním robotům. Cílem je transformovat Teslu z tradiční automobilky na technologickou firmu zaměřenou na umělou inteligenci a robotiku.

Po oznámení nového balíčku akcie Tesly v předobchodní fázi posílily o více než dvě procenta. Z dlouhodobějšího pohledu ale letos ztratily asi čtvrtinu své hodnoty.