Jeho obchod už řeší i za oceánem. Křetínský zvýšil nabídku na koupi vlastníka Royal Mail, Britové se ztráty tradiční služby bojí

Britská pošta Royal Mail provozuje svoji službu již od vlády Jindřicha VIII. No a nyní by mohla skončit v rukách českého podnikatele Daniela Křetínského, a sice prostřednictvím jeho investiční společnosti EP Group.

O převzetí britské instituce podnikatel už nějakou dobu usiluje, ve středu svoji předběžnou nabídku na koupi International Distributions Services (IDS), pod kterou Royal Mail spadá spolu s balíkovou sítí General Logistics Systems (GLS), zvýšil na 3,7 libry za akcii. Počínání tuzemského miliardáře podnikajícího v odvětvích od energetiky po zpravodajství si už všímá i americká CNN.

Firmu IDS, v níž Křetínský už nyní prostřednictvím podniku VESA Equity Investment drží 27procentní podíl, se pokusil koupit již v dubnu. Jeho nabídku ve výši 3,2 libry za akcii však vlastník Royal Mal dle agentury Reuters odmítl s tím, že IDS výrazně podhodnocuje a spolu s ní i její budoucí vyhlídky. Současná nabídka, jež britskou společnost oceňuje na 3,5 miliardy liber (100,9 miliardy korun), se už ale pravděpodobně zdá být zajímavější. Ve středu totiž IDS oznámila, že je rozhodnuta na převzetí českým miliardářem přistoupit, pokud Křetínský předloží formální nabídku. Čas má do 29. května.

„Představenstvo má v úmyslu doporučit tuto nabídkovou cenu, kterou považuje za spravedlivou a která odráží hodnotu současných růstových plánů společnosti GLS a pokrok, jehož bylo dosaženo ve společnosti Royal Mail, kdy bylo cílem přizpůsobit podnikání výraznému poklesu poptávky po dopisech a růstu balíkových zásilek,“ uvedl předseda představenstva IDS Keith Williams.





Prodělává miliony liber týdně

Ztrátová Royal Mail známá svými červenými poštovními schránkami s královským erbem, jež je možné vidět po celé Británii, má za sebou několik těžkých let. Během nich se potýkala se stávkami zaměstnanců, problémy s kybernetickou bezpečností a čelila pokutám od regulačního orgánu Ofcom. Po 360 letech navíc ztratila monopol na doručování balíků z poštovních poboček. Tržní hodnota IDS tak postupně klesla až na 2,1 miliardy liber (zhruba 60,5 miliardy korun), přičemž samotná pošta v posledním roce prodělávala osm milionů liber (230,8 milionu korun) týdně.

Reuters už dříve upozornila, že by do transakce mohla zasáhnout britská vláda. Zákon o národní bezpečnosti dává totiž ministrům při rozhodování o kritické infrastruktuře významnější slovo. Mluvčí britského ministerstva obchodu nicméně podle CNN informoval, že orgán v současné době právní závazky Royal Mail měnit v plánunemá: „Jakékoli budoucí změny ve fungování Královské pošty budou muset zohlednit dopady na podniky a zranitelné spotřebitele, kteří se na tuto životně důležitou službu spoléhají.“

Jinými slovy, přechod ikonické britské instituce do rukou zahraničního vlastníka vyvolal obavy nejen mezi členy vlády. „Mezinárodní investice do britských společností zpravidla vítáme. Vždy se však zabýváme otázkami národní bezpečnosti a ujišťujeme se, že pokud jde o naši základní infrastrukturu, neexistuje pro ni žádné riziko. Jakákoli jiná nabídka na převzetí společnosti Royal Mail by tak prošla stejným procesem,“ svěřil se novinářům britský ministr financí Jeremy Hunt.

Tak britský, jak jen to jde

Podle odborové organizace Communication Workers Union (CWU), která zastupuje přibližně 110 tisíc zaměstnanců Royal Mail, představuje prodej společnosti českému podnikateli hrozbu pro budoucnost poštovních služeb v celém Spojeném království. Požádala proto, aby se EP Group zavázala s CWU spolupracovat a vyloučila jakýkoli potenciální rozpad společnosti nebo snížení důchodových fondů jejích zaměstnanců.

„Nemůže být správné, aby klíčovou součást národní infrastruktury vlastnili jednotlivci nebo společnosti, které nemají žádnou vizi do budoucna a žádný jasný plán, jak postavit zaměstnance do středu zájmu,“ konstatuje generální tajemník CWU Dave Ward.

Příslib od EP Group pak v dopise žádá také obchodní mluvčí britské opoziční Labouristické strany Jonathan Reynolds. „Royal Mail je tak britská, jak to jen jde, a labouristé podniknou nezbytné kroky, aby ochránili její nepopiratelnou identitu a místo ve veřejném životě,“ napsal v dopise, který zveřejnil na platformě X.

Skupina EP Group minulý měsíc ve svém prohlášení uvedla, že ve Spojeném království investuje dlouhodobě. Soukromé investice do Royal Mail prý považuje za klíčové, protože služba na britském poštovním trhu čelí stupňující se konkurenci nadnárodních korporátů.

„Společnost Royal Mail je důležitým národním aktivem, kterému by prospělo, kdyby byla schopna zaujmout dlouhodobější postoj,“ zaznělo ze strany EP Group s tím, že skupina je připravena podpořit tento ikonický podnik při jeho transformaci a přestavbě na moderního poštovního operátora, který poskytuje vysoce kvalitní služby svým zákazníkům, stabilitu svým zaměstnancům a udržitelnou finanční výkonnost.