Jeden byt a více než tři sta zájemců. Zájem o nájmy od začátku roku stoupá, jen v Praze meziročně zdražily takřka o desetinu

Česká národní banka sice ve svém snižování úrokových sazeb pokračuje (naposledy tak učinila minulý týden, když snížila dvoutýdenní repo sazbu o půl procentního bodu na 5,75 procenta – pozn. red.), ovšem i tak zůstávají hypotéky pro řadu lidí za těchto podmínek nadále nedosažitelné.

Jak moc palčivá nastalá situace je, vystihl v komentáři pro Euro.cz hlavní ekonom společnosti Videobydleni.cz Jakub Veverka: „Poptávka po koupi bytu je stále na vysoké úrovni, avšak střetnutí s nabídkou stagnuje, a to především z důvodu vyšší nominální hladiny prodávaných nemovitostí. Hypotéky jsou za stávajících podmínek dostupné stále jen pro určitý segment klientů. Těm, kteří by nyní na hypotéku dosáhli, ale brání vysoké prodejní ceny nemovitostí a tím pádem vysoká splátka.“

Současný stav má pochopitelně za následek jediné, a sice, že všichni ti, kdo si hypoteční úvěr nemohou dovolit, ale zároveň potřebují svoji bytovou situaci co nejrychleji vyřešit, se upínají k nájemnímu bydlení. Podle analýzy digitální realitní služby Bezrealitky je zájem o nájmy aktuálně vyšší než vloni napříč celou republikou. A místy vznikají situace, nad kterými zůstává rozum stát. Jako třeba když se na jeden inzerát ozve 330 lidí.

Přesně to se totiž událo v případě jednoho bytu v panelovém domě na pražském Jižním městě. „Za dispozici 3+1 a 75 metrů čtverečních požadoval majitel 17,5 tisíce korun s poplatkem 3,5 tisíce korun za energie,“ píše se ve zprávě inkriminované společnosti, jež spadá pod realitní skupinu EHS.





Lidé zjistili, že nájem není provizorní řešení

Výše nastíněný případ je pochopitelně do značné míry extrémní, ovšem i tak se dá říci, že počet zájemců na jeden byt se napříč českými krajskými městy nepočítá na jednotky, nýbrž na desítky. „Mnoho domácností sice žilo v posledních letech v nájmu, ale považovalo to za provizorní řešení. Teď zjišťují, že ani přes pokles úrokových sazeb na vlastní bydlení nedosáhnou, a proto se teď poohlíží po ‚definitivním‘ nájmu, kde zůstanou několik dalších let,“ podotkl šéf Bezrealitky Martin Ponzer.

Ten se zároveň nechal slyšet, že určitou roli v daném ohledu může hrát i demografie: „Silným ročníkům z druhé poloviny ,nultých‘ let je dnes mezi 15 až 20 roky. Část rodin tedy může hledat větší bydlení kvůli tomu, že má nově doma puberťáka, část zase může plochu redukovat, protože jejich dítě je například na vysoké škole, anebo se chystá vylétnout z hnízda. A do trendů se také promítá rostoucí počet single domácností, zejména u lidí nad čtyřicet let.“

V Praze v průměru přes čtyřicet zájemců, ve Zlíně ani ne tři

V Praze a okolí připadá konkrétně na jednu bytovou jednotku, respektive na jeden zveřejněný inzerát v průměru 42,9 zájemce. To vše při průměrné ceně 367 korun za metr čtvereční, což ve srovnání s loňským rokem značí devítiprocentní nárůst.

V Brně je situace o něco lepší, byť stále napjatá. S průměrnou cenou za metr ve výši 277 korun zareaguje na každý nový inzerát 17,9 potenciálních nájemníků, zatímco v takové Plzni a jejím okolí jich je rovných sedmnáct. Platí přitom, že na západě Čech musí člověk počítat s částkou 216 korun za každý jeden metr plochy. Naopak nejméně lidí se zajímá o nájemní bydlení ve Zlíně, tam má jeden inzerát v průměru 2,3 reakce, a to navzdory skutečnosti, že místní nájmy patří s cenovkou 195 korun za metr k nejlevnějším v republice.

A jak to s cenami nájmů bude vypadat v dalších měsících? Podle Ponzera se dají s největší pravděpodobností opět do pohybu. „Minimálně bude platit, že segment lepších bytů v centrech měst nebo novostaveb se může cenově vzdalovat od zbytku. Nezapomeňme, že i letos doběhne řadě lidí fixace jejich hypoték v novostavbách kupovaných ještě za ‚starých podmínek‘, a pokud mají v bytě nájemníky, náklady budou chtít přenést právě na ně. A týkat se to nemusí jen Prahy nebo Brna, ale i dalších krajských měst,“ doplnil.

Byty rychle zdražují, nejvíce v Královéhradeckém kraji

Spolu s nájemným v poslední době stoupají i samotné ceny bytů k prodeji. Ty se podle Deloitte Real Indexu začaly zvedat již ve čtvrtém kvartálu loňského roku, přičemž nejvíce rostly nikoliv v Praze, nýbrž Královéhradeckém kraji. Tam si zájemci o bydlení museli ve srovnání s předchozím čtvrtletím zaplatit o citelných 16,4 procenta více.

„Čtvrtý kvartál loňského roku byl ve znamení obratu,“ potvrdil expert na nemovitostní trh z poradenské společnosti Deloitte Petr Hána. „Po čtyřech čtvrtletích, kdy ceny bytů v Česku padaly, došlo k růstu cen. Aktuální situace tak ukazuje, že trend poklesu, který před více než rokem odstartovala vysoká inflace i růst cen energií, zvyšování úrokových sazeb i cen stavebních prací, je u konce. V důsledku postupného odeznívání těchto faktorů tak koncem loňského roku došlo k opětovnému obnovení a zvýšení poptávky, což se projevilo i na cenách bytů,“ řekl dále.

Jeden metr čtvereční stál ve zmíněném Královéhradeckém kraji loni na podzim v průměru 74 800 korun, tedy stejně jako v kraji Pardubickém. O pětistovku dráže vyjde jeden metr podlahové plochy ve Středočeském kraji, zatímco v kraji Jihočeském musejí zájemci počítat dokonce s částkou 101 800 korun.

Samostatnou kapitolou pak je pochopitelně Praha, kde se ceny pohybují na hladině 121 700 korun, což je ve srovnání s třetím loňským kvartálem o 6,5 procenta více. Naopak vůbec nejlevněji vyjde koupě bytu v kraji Ústeckém, kde i po 7,8procentním zdražení stojí jeden metr čtvereční 35 200 korun.

V Praze je k mání jen zhruba pět tisíc bytů

Co se Prahy týče, zde je podle realitní kanceláře Lexxus Norton, která se právě na tento trh dlouhodobě specializuje, současná situace charakteristická ještě jedním podstatným rysem. A sice stále relativně malou nabídkou. „Ta aktuálně činí kolem pěti tisíc jednotek, takže lze očekávat, že ceny nemovitostí v letošním roce opět mírně porostou,“ sdělil redakci Euro.cz provozní ředitel zmíněné společnosti Peter Višňovský.

„Dlouhodobě nejžádanějším bytem je 2+kk o běžné výměře 45 až 55 metrů čtverečních. Cena kvalitního bytu této dispozice se v lokalitě širšího centra v současnosti pohybuje od sedmi do devíti milionů korun, což znamená, že oproti loňskému roku u nových bytů prakticky k žádnému viditelnému cenovému posunu nedošlo,“ uzavřel.