Japonské aerolinky představují high-tech interiér nových letadel. První třída připomíná luxusní hotel s moderním zábavním systémem

Překvapit v letecké dopravě není v době soukromých apartmá nebo sprch přímo na palubě vůbec snadné. Společnosti Japan Airlines (JAL) se to ale daří. Dlouhodobě patří mezi nejlépe hodnocené letecké společnosti na světě a nyní navíc přichází s dalším esem v rukávu. Ještě do konce roku totiž do své flotily plánuje zařadit 13 nových letadel, která poutají pozornost hlavně elegantním a komfortním interiérem s high-tech prvky.

Jedná se o širokotrupé letouny Airbus A350–1000 využívané hlavně na dlouhých mezinárodních letech. Podle tiskového prohlášení aerolinek zveřejněného serverem CNN se mají stát novou vlajkovou lodí celé společnosti. Jediným zádrhelem na cestě k modernímu cestování je zpoždění dodávek několika komponentů, které posunulo první plánovaný let z konce letošního listopadu na prosinec.

Jako v apartmá luxusního hotelu

A čím že Japonci vlastně tolik překvapili? Především podobou soukromých kajut v první třídě. Mají totiž velmi zajímavý design a zároveň potěší efektivním využitím prostoru, variabilitou a pohodlím. A nechybí ani spousta možností zábavy, vybavený minibar nebo luxusní menu, přičemž vše je inspirováno právě symboly země vycházejícího slunce.





„Interiér jsme navrhli tak, aby zákazníky obklopil elegancí japonské estetiky a zároveň i klidem a příjemnou atmosférou. Tedy vším, co je pro naši zemi typické,“ uvádí JAL.

Každá ze šesti kabin v první třídě je určená pro dva cestující, kteří si zde mohou užívat maximálního komfortu. A to díky variabilním sedadlům ve tvaru dvoumístného gauče, z nichž pouhým stiskem tlačítka vytvoří relativně prostornou postel. Případně si na spaní sklopí jen jednu část a na druhé mohou i nadále sedět.

Mezi další lákadla podle aerolinek patří rovněž televize disponující úhlopříčkou o velikosti 43 palců a údajně vysoce kvalitním zvukem. A opomenout nelze ani fakt, že nejen v první třídě, ale i v business class na cestující čeká též světový unikát v podobě sterea bez sluchátek.

Perfektní stereo i bez sluchátek

Zmíněná zvuková technologie je zabudovaná přímo v opěrkách sedadel, aby ji pasažéři mohli využívat při poloze vsedě i vleže a nepotřebovali žádné další technické vybavení. Autorem návrhu je francouzská společnost Safran specializovaná právě na kabiny letadel, která na headsetu spolupracovala s technologickou firmou Devialet.

První představení zmíněné audiotechnologie proběhlo loni na výstavě Aircraft Interiors Expo v Hamburku. Premiéru v ostrém provozu však bude mít teprve až letos.

V rámci testování ji vyzkoušela i Francesca Street ze CNN, která ve svém vyjádření nešetřila chválou. „Není to žádná náhrada klasických sluchátek. Oceňuji snadné ovládání a celkový příjemný zážitek. Je to spíš, jako když sledujete film doma na gauči. A pokud letíte ve dvou, můžete se dívat společně a při tom si povídat,“ zhodnotila redaktorka.