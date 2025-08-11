Jako z bondovky. Britská firma vyvinula „raketový“ batoh, se kterým lze „létat“ pod vodou a zažít pocity podobné stavu beztíže

Unikátní zážitek, díky němuž se můžete, podobně jako James Bond, proletět pod vodní hladinou a zažít pocity podobné stavu beztíže. Přesně to má lidem nabídnout „raketový“ batoh CudaJet od stejnojmenné britské společnosti. Díky zabudované baterii totiž dokáže zařízení ve vodě vyvinout působivou rychlost až tří metrů za sekundu, což má právě navodit pocit podobný letu ve vzduchu.
Batoh vyvinul 28letý podnikatel Archie O’Brien, kterého myšlenka na podobné zařízení napadla během dovolené v Thajsku. „V roce 2017 jsem se potápěl bez přístrojů na ostrově Koh Tao. Právě tehdy mi došlo, že bych mohl navrhnout něco, co umožní pohybovat se pod vodou mnohem rychleji než dosud,“ řekl O’Brien serveruCNN.
Krátce po tomto nápadu se začal absolvent studia produktového designu zabývat pohonnými systémy, a následně vyvinul první verzi svého batohu, což byl v podstatě motor přilepený lepicí páskou na záda. Po dalších zhruba 30 tisících hodinách práce na vývoji ale nakonec vznikl současný CudaJet, který O’Brien nabízí k prodeji všem zájemcům.
„Povinná“ výbava každé superjachty
Aktuální verze zařízení připomíná jakýsi high-tech batoh, který si uživatel nasadí na záda. Právě tam je umístěn samotný pohonný systém včetně baterie s výdrží až 90 minut. Kromě toho se zařízení skládá rovněž z ručního ovladače, jímž lze zvýšit či snížit rychlost pohybu. Batohu ale naopak chybí jakákoli kyslíková lahev, takže lidé můžou cestovat pod vodou jen po tak dlouhou dobu, jakou zvládnou vydržet na jeden nádech. I kvůli tomuto omezení se zatím CudaJety vyrábějí pouze na zakázku s dodací lhůtou přibližně tři měsíce.
Od začátku roku 2023, kdy se raketový batoh začal prodávat, si ho objednalo přibližně sto zákazníků. Což možná nezní až tak působivě – faktem nicméně je, že cena zařízení dosahuje téměř 30 tisíc dolarů (přibližně 634 tisíc korun), takže si jej mohou dovolit především ti bohatší. A podle O’Briena se tak skutečně děje, neboť mezi zákazníky CudaJetu patří i majitelé některých z největších superjachet na světě. Nejdůležitější podle něj každopádně je, že si jej lidé pochvalují.
„Zpětná vazba je skutečně neuvěřitelná. Není se ostatně čemu divit, jelikož podvodní raketový batoh poskytuje pocity podobné tomu, jako kdybychom létali vzduchem. A právě tento stav beztíže je opravdu mimořádný, takřka nadlidský zážitek,“ shrnul O’Brien.
Zadržení dechu představuje problém
Uživatelé CudaJetu by neměli zapomínat, že se jedná o adrenalinovou aktivitu spojenou s určitými riziky. Před samotným začátkem ponoru je tedy nutné se naučit, jak při potápění ochránit své uši, a především jak zadržet dech pod vodou na delší dobu, což pro mnoho lidí představuje značný problém. Kromě toho je navíc nutné dávat si pozor na spoustu dalších věcí, jako je třeba výdrž baterie nebo uskladnění batohu při správné teplotě.
„Mohli byste místo toho použít například motor z vodního skútru, měli byste tak daleko větší tah. Jenže ten si na záda přiděláte asi jen těžko,“ dodal O’Brien na závěr s tím, že „létání“ pod vodou s CudaJetem se dle jeho názoru žádná z dalších typických vodních radovánek ani zdaleka nevyrovná.