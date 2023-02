Zločin a trest v metaverzu. Interpol zkoumá možnosti policejního dohledu ve virtuálním světě

Že ani na internetu není člověk před kriminálníky v bezpečí, jsme si tak nějak už zvykli. Že bude zapotřebí, aby policejní aparát fungoval správně i v takzvaném metavesmíru, o němž jsme až donedávna slýchali především v knihách a sci-fi filmech a jehož vývoj je teprve na samém počátku, zní především zvláštně. Třebaže je to vlastně docela logické.

Vědí to ostatně i v globální policejní agentuře Interpol, která se způsoby, jakými by mohla hlídat zločin v tomto specifickém online světě, už nějakou dobu vážně zabývá. Důkazem budiž i fakt, že za tímto účelem vybudovala vlastní prostor pro virtuální realitu, v němž se mohou uživatelé školit nebo navštěvovat různá setkání. BBC to řekl generální tajemník Interpolu Jurgen Stock.

Podle nejvyššího představitele agentury je důležité, aby policejní složky nezůstaly pozadu. „Zločinci se velmi rychle dokážou přizpůsobit jakékoli nové technologii, jež je k dispozici pro páchání trestné činnosti. Na to musíme dostatečně reagovat. Pokud bychom to udělali příliš pozdě, ovlivní to důvěru v tyto nástroje. Na některých existujících platformách podobných metaverzu už totiž zločinci působí,“ tvrdí Stock.

Nově zřízené virtuální prostředí, k němuž lze přistupovat pouze prostřednictvím zabezpečených serverů, umožňuje policistům zažít realitu podobnou metavesmíru. Dává jim ale také představu o zločinech, které by v něm mohly nastat, a o metodách, jež mohou být použité k jejich stíhání a potlačování.

Klíčové je mít o metaverzu ponětí

Ačkoliv kriminalita ve virtuálních světech je zatím spíše malým problémem, první zprávy o porušování pravidel, či dokonce zákonů se už objevily. V roce 2022 třeba vyšetřování BBC odhalilo potíže týkající se verbálního a sexuálního obtěžování v různých hrách používajících virtuální realitu. Loni se pak objevily i zprávy o tom, že avatar 21letého výzkumníka byl sexuálně napaden na platformě VR Horizon Worlds společnosti Meta.

Podle výkonného ředitele Interpolu pro technologie a inovace Madana Oberoie se však ohledně definice metaverzního zločinu vedou spory. „Jsou trestné činy, u kterých nevíme, jestli se ještě dají označit za trestné činy. Byly nám hlášeny třeba různé případy sexuálního obtěžování, pokud se však podíváte na definice těchto zločinů ve fyzickém prostoru a pokusíte se je aplikovat v metaverzu, dochází k problémům,“ uvádí Oberoi.

Jednou z dalších výzev, kterým nyní Interpol čelí, je zvyšování povědomí o těchto hrozbách: „Pokud mají orgány činné v trestním řízení zájem pomáhat lidem, kteří byli poškozeni v metavesmíru, musejí o jeho existenci vůbec vědět. A to je jeden z našich cílů – zajistit, aby pracovníci bezpečnostních složek začali používat metaverzum a uvědomili si, že je třeba jej sledovat.“

Kyberzločiny jsou téměř vždy mezinárodní

Podle mnohých odborníků je důležité, aby se ke zločinům v metavesmíru přistupovalo stejně jako k trestné činnosti v naší realitě. „To, co je nezákonné a škodlivé ve fyzickém světě, by mělo být nezákonné i v tom virtuálním,“ tvrdí Nina Jane Patelová, spoluzakladatelka a vedoucí výzkumné organizace Kabuni, která se metaverzem zabývá.

Vedoucí roli při vyšetřování budoucích metaverzních zločinů by pak měl podle Stocka převzít právě Interpol. „Naše organice je pro tato vyšetřování velmi zásadní. Neexistuje totiž pouze národní počítačová kriminalita, téměř všechny případy mají mezinárodní rozměr. Žádná země tedy nemůže bojovat proti těmto typům zločinu izolovaně. Proto je role Interpolu, téměř 100 let po jeho vzniku, v dnešním světě tak důležitá,“ uzavírá šéf zmíněné agentury.