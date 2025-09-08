Musk si může v Tesle přijít na takřka bilion dolarů. Nejdříve ale za sebe musí najít náhradu

Zhruba 975 miliard dolarů, tedy v přepočtu nějakých 20,2 bilionu korun. Taková částka by podle odhadů Mezinárodního měnového fondu měla přibližně odpovídat letošnímu HDP sousedního Polska. A k takovým penězům si v rámci odměn může přijít i spolumajitel automobilky Tesla Elon Musk. Tedy za předpokladu, že během příštích 10 let splní 12 ambiciózních cílů, na kterých se dohodlo její vedení.
Chce-li čtyřiapadesátiletý podnikatel na tuto astronomickou sumu dosáhnout, musí mimo jiné podle nynějších plánů zvýšit tržní hodnotu zmíněné automobilky ze současného jednoho bilionu dolarů (20,76 bilionu korun) na 8,5násobek. Zároveň se má zajistit o rozšíření byznysu Tesly v oblasti robotických taxi tak, aby jich firma na silnice dostala rovný milion, prodat tucet milionů elektromobilů, ale také za sebe najít vhodného nástupce, píše web Business Insider.
Vedení automobilky počítá s tím, že by Muskův podíl ve společnosti narostl v příštích letech na úroveň 25 procent – kterýžto záměr ostatně sám nejbohatší muž světa veřejně deklaroval. Akcie mají být rozděleny do 12 tranší, přičemž aby je americký podnikatel získal, musí ve vedení podniku coby generální, potažmo výkonný ředitel, navzdory hledání svého nástupce, zůstat i nadále.