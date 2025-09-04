Jak uspět v Silicon Valley? Oblékněte vlastní merch, vyrazte na eventy a ukazujte i nedokončené prototypy, radí v Apify

Americké Silicon Valley znamená pro startupovou scénu to samé co Wall Street pro všechny ty, kteří se zajímají o investování do akcií. Je to pomyslná Mekka, jež by měla být cílem každého správného foundera. Místo, kde vznikají ty nejslavnější a největší firmy světa a kde si člověk může přijít na obrovské peníze. Tedy pakliže zde uspěje.
Apple, Google, Facebook, Intel či Nvidia – to je jen hrstka firem, která byla v Křemíkovém údolí poblíž kalifornského San Franciska založena nebo zde aktuálně působí. A všechny z nich patří k nejhodnotnějším společnostem současnosti.
Jasně, ne každému podniku se v tomto žebříčku podaří dostat takhle vysoko, nicméně i tak lze konstatovat, že kdo v Silicon Valley prorazí, má zaděláno na úspěch. Jak tedy na to?
Dle Olivera Lomparta, marketingového ředitele české webscrapingové platformy Apify, která se zabývá vývojem a poskytováním softwarových řešení a v USA sama působí, je klíčem hlavně být vidět. „Budování komunity je víc než byznys a uzavírání smluv. Není to jednorázová aktivita, ale práce na plný úvazek,“ říká pro Euro.cz. Co konkrétně tím má na mysli?
„Musíte aktivně chodit mezi lidi – do coworků, na eventy a oborové meetupy. Klíčová je v tomto ohledu konzistence a pravidelnost,“ míní a pokračuje dále: „Pokud se na akcích objevujete často, rychleji si vybudujete síť relevantních kontaktů, lidé si vás zapamatují a začnou vás zvát i na další často uzavřené party a eventy. Zároveň se u Američanů také vyplatí být opatrný s informací, že jste v San Franciscu nebo v USA jen na omezenou dobu. Jakmile totiž zjistí, že brzy odjíždíte, nemusí mít zájem do budování vztahu investovat svůj čas a energii.“
Slíbí, že přijdou, ale pak si to rozmyslí
Eventů, během kterých mají firmy možnost představit své produkty, případně na ně vyslat své zástupce, aby se o daném tématu či problematice rozpovídali, se podle Lomparta koná každý den hned několik. To mimo jiné znamená, že si lidé musejí mezi nimi velmi pečlivě vybírat a často se k účasti rozhodnou až na poslední chvíli.
Ne zřídkakdy se tak může stát, že i když předtím skrze oblíbenou „eventovou“ platformu Luma svoji účast potvrdili, nakonec na vaši vůbec nedorazí. Tím spíš pokud se jim člověk sám chvíli před jejím konáním nepřipomene například emailem.
10 minut a dost
Když už nějaký event probíhá, je dobré pokusit se na ní svůj produkt ostatním prodat. Jenže právě v tomhle Češi naneštěstí mnohdy poněkud pokulhávají. „V Apify se nám osvědčilo ilustrovat, co náš produkt umí, na konkrétních a známých příkladech. Často zmiňujeme našeho zákazníka Intercom, který s pomocí našich nástrojů postavil svého prvního AI chatbota jménem Fin. Dalším silným příkladem je monitoring cen, který děláme pro Evropskou komisi. Tyto reference jsou srozumitelné a okamžitě ukazují hodnotu,“ věří Lompart.
„Odbourávat počáteční ledy a začínat konverzace skvěle pomáhá i merch. Noste firemní trička a mikiny, lidé se vás sami začnou ptát,“ zdůrazňuje.
Specifikem Silicon Valley, respektive trhu v USA obecně, je, že by každý měl být schopen svůj výrobek či službu popsat a prodat během 10 minut. Právě tolik času se totiž řečníkům na podiu, z poměrně pochopitelných důvodů, povětšinou dostane.
„Když je prezentace slabá, rychle skončí a nikoho nezdržuje. Když je naopak zajímavá, snadno se na detaily doptáte osobně po skončení. Některé eventy navíc využívají koncept ,unconference‘, kde není předem daný program. Obsah se tvoří přímo na místě – kdokoliv z účastníků se může přihlásit o slovo, a pokud je téma pro ostatní zajímavé, je pozván na pódium,“ přibližuje dále markentingový ředitel Apify.
Pokaždé někdo jiný
V souvislosti s konferencemi a dalšími eventy v Silicon Valley je dle Lomparta potřeba zmínit ještě pár důležitých aspektů. Na rozdíl od podobných akcí v Česku, kde je startupová komunita stále relativně malá, takže se lidé navzájem celkem dobře znají a poměrně často se setkávají, v USA člověk s velkou pravděpodobností narazí pokaždé na někoho jiného.
„V San Francisku je scéna mnohem dynamičtější. Lidé se neustále mění, protože mnoho zakladatelů a startupistů tam tráví jen omezený čas na nabírání zkušeností či investic. Na druhou stranu je tam velmi silná komunita expatů, kteří si navzájem pomáhají, sdílí zkušenosti a inspirují se,“ konstatuje manažer s tím, že akce obvykle (právě s ohledem na jejich počet) trvají o dost kratší dobu než v Evropě, typicky tři hodiny.
Kdy a za jakých okolností by se na nich firma měla prezentovat? Kupodivu dříve, než si možná mnozí myslí. „Na meetupech v USA je naprosto běžné ukazovat i nedokončené prototypy a experimenty, které autoři dali dohromady třeba večer před akcí,“ prozrazuje Lompart, podle kterého je zde celkově mnohem větší zájem o zajímavé nápady a experimenty než o perfektně vyladěné produkty.
„Důležitá je rychlost, agilita a okamžitá zpětná vazba od komunity, ne stoprocentní dokonalost. Právě tímto způsobem lidé často potkávají potenciální investory, spoluzakladatele nebo nové kolegy, protože je to jedinečná šance, jak v rané fázi oslovit relevantní publikum. V Čechách máme oproti tomu tendenci produkt pilovat do stoprocentního stavu, ale ve finále už může být na uvedení na trh pozdě,“ uzavírá šéf marketingu v Apify.