Jak najít majitele pozemku? List vlastnictví dohledáte v katastru nemovitostí snadno a rychle

Pokud máte zájem o nákup nemovitosti a rádi byste co nejsnadněji zjistili, koho máte s nabídkou kontaktovat, nemusíte chodit na úřad ani do realitních kanceláří. Můžete si to zjistit sami za pár minut v pohodlí domova. Jediné, co k tomu budete potřebovat, je počítač a připojení k internetu. V zásadě existují dvě rychlé cesty:

nahlížení do katastru nemovitostí (ČÚZK),

webová stránka ikatastr.cz nebo aplikace iKatastr.

Jak najít majitele pozemku přes katastr?

Jak tedy zjistit, kdo váš vysněný dům či parcelu vlastní? Klíčovým údajem bude samotná poloha nemovitosti. Vyhledejte si stránky katastru nemovitostí cuzk.cz a klikněte na políčko ,Nahlížení do katastru nemovitostí‘. Poté vyberte možnost ,Vyhledání stavby‘ a do políčka, které se objeví, zadejte přesnou adresu pozemku.

Pokud ji neznáte, můžete ji snadno zjistit například prostřednictvím webu Mapy.cz. Další možností je zadání čísla parcely. V tomto případě vyberte místo ,Vyhledání stavby‘ možnost ,Vyhledání parcely‘.

Jako první se vám zobrazí pouze informace o samotné nemovitosti. Abyste se dobrali k informacím o vlastníkovi nemovitosti, musíte překonat test CAPTCHA. Opsání kódu do políčka zabere pár vteřin. Poté se zobrazí:

jméno a příjmení vlastníka nemovitosti,

adresa trvalého bydliště vlastníka nemovitosti,

případná omezení vlastnického práva (věcné břemeno, zástavní právo a tak dále).

Tímto způsobem se dozvíte ty nejnutnější informace, které potřebujete ke kontaktování majitele. Také zjistíte, pod jaký konkrétní katastrální úřad daná nemovitost spadá. Pokud ovšem hledáte v katastru často a nechce se vám pořád dokola opisovat kód CAPTCHA, můžete si zřídit takzvaný dálkový přístup nebo se přihlašovat pomocí Identity občana.

Informace na stránkách katastru by měly být vždy aktuální. Katastr nemovitostí je spravován Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním (ČZÚK), který ručí za správnost těchto informací.

Nahlížením do katastru nemovitostí lze zjistit veřejné informace o jakémkoliv pozemku. A co když vás zajímá, kolik domů vlastní váš soused? Pokud nemáte zřízen dálkový přístup, budete bohužel zklamáni. Vyhledávání v katastru podle jména vlastníka je placená služba.

iKatastr

Druhou možností je stránka ikatastr.cz, která bude pro nezkušené uživatele pravděpodobně příjemnějším řešením. Zobrazí se vám mapa České republiky s hledáčkem, do kterého zadáte adresu hledaného pozemku. Nemovitost se vám zobrazí na mapě označená ikonkou, na kterou poté kliknete a rozbalí se vám stejné okénko s informacemi jako na stránkách cuzk.cz.

Opět budete muset opisovat kód CAPTCHA, aby se vám zobrazily základní údaje o vlastníkovi. Tyto dva weby jsou totiž propojené, takže se vám zobrazí stejné informace. Pokud neznáte přesnou adresu, můžete nemovitost hledat na mapě ručně podle polohy.

Majitelé chytrých telefonů mohou využívat mobilní aplikaci iKatastr, která je propojena s výše uvedeným webem. Aplikace je dostupná ve verzi pro Android i pro iOS.

List vlastnictví: katastr

Často skloňovaným pojmem souvisejícím s katastrem nemovitostí je takzvaný list vlastnictví (zkráceně LV). Lidově se označuje jako výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastníka nemovitosti. Jde o veřejnou listinu, ve které jsou uvedeny veškeré podrobné údaje o nemovitosti a jejím majiteli. Kromě informací, které zjistíte běžným nahlížením do katastru, se zde objeví i další podrobnosti:

rodné číslo majitele nemovitosti,

identifikační číslo, pokud je majitelem nemovitosti právnická osoba,

výše hypotéky i banka, u které je sjednána,

podrobnosti o věcných břemenech, exekucích a zástavních právech,

nabývací tituly a jiné podklady k zápisu (vypořádání o dědictví, kupní smlouvy, darovací smlouvy, usnesení soudů a podobně).

Nicméně podobně jako nelze vyhledávat nemovitosti při základním nahlížení do katastru podle jména, není možné vyžádat si list vlastnictví podle jména k nahlédnutí bez úhrady poplatku.

Výhodou je, že v listu vlastnictví je uvedena historie nemovitosti a s tím i údaje o všech vlastnících. Někdy se však stává, že je samotná nemovitost starší než katastrální úřad, pod který spadá. Pokud byste chtěli dohledat kompletní historii takto staré nemovitosti, museli byste hledat v pozemkových knihách nebo gruntovních knihách. Tyto knihy bývají k dispozici buď na katastrálním úřadu, nebo v oblastním archivu.

Kde získat list vlastnictví?

Jak získat přes katastr nemovitostí list vlastnictví? List vlastnictví lze získat pomocí výše zmiňovaného dálkového přístupu. Jednoduše se přihlásíte a přidáte list vlastnictví do košíku, jako když nakupujete na jakémkoliv e-shopu. Po nákupu si soubor s LV stáhnete do počítače.

Pokud nechcete kupovat list vlastnictví online, můžete ho získat prostřednictvím Czech POINTu. Jeho pobočky najdete na poštách i různých úřadech. Cena za každou stranu listu vlastnictví je 50 korun.

Nemovitosti bez majitele

V České republice se nachází téměř 167 tisíc staveb, u kterých je nejasný nebo neznámý majitel nemovitosti. Většina těchto nemovitostí propadne po 31. 12. 2023 do vlastnictví státu, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se je tak stále snaží dohledat.

Podle nového katastrálního zákona (zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí) platného od 1. 1. 2014 jsou nemovitosti, u kterých není 10 let vykonáváno vlastnické právo, nejsou z nich placeny daně a nikdo se k nim nehlásí, považovány za opuštěné a stávají se majetkem státu.

Jak zjistit majitele nemovitosti?

Chcete-li zjistit jméno a trvalé bydliště majitele libovolné nemovitosti, stačí navštívit stránky katastrálního úřadu a vyhledat zde nemovitost podle adresy. Po splnění testu CAPTCHA (případně pokud máte dálkový přístup) se vám zobrazí informace o majiteli pozemku. Další možností je web ikatastr.cz, na kterém je vyhledávání o trochu jednodušší.

Kde získat list vlastnictví?

List vlastnictví můžete zakoupit pomocí dálkového přístupu na stránkách katastru nemovitostí v online verzi. Pokud si nechcete zřizovat registraci do dálkového přístupu, můžete o vystavení výpisu z katastru nemovitostí požádat na jakékoliv z poboček Czech POINTu. Jedna stránka LV stojí 50 korun.

Co je číslo listu vlastnictví?

Každý list vlastnictví je opatřen číslem, které je pro tento list unikátní v rámci daného katastrálního území. Podle čísla listu vlastnictví lze nemovitost vyhledat v katastru. Číslo listu vlastnictví najdete v pravé horní části listiny.