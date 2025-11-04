Havrlant, Horký a spol. spouštějí United Founders. Skrze nový fond chtějí do průlomových evropských technologií napumpovat dvě miliardy korun

Evropa má talenty, nápady i špičkové odborníky, ale chybí jí technologičtí giganti světového formátu, jako jsou Apple, Microsoft či Nvidia. To by chtěl změnit panevropský venture fond původem z Prahy United Founders, který plánuje propojit střední Evropu s klíčovými západními trhy a podpořit startupy, jež mění svět vědy a technologií. V příštích letech hodlá nový fond investovat přes dvě miliardy korun do průlomových projektů v oblastech jako AI, zdravotnické inovace, kyberbezpečnost, průmysl 4.0, udržitelnost či kvantové a vesmírné technologie.
Za projektem stojí podnikatelé, kteří dobře vědí, jak vybudovat firmu od nuly až k úspěšnému exitu. Konkrétně jde o zakladatele společnosti Rockaway Capital Jakuba Havrlanta a Víta Horkého, známého mimo jiné díky prodeji své firmy Brand Embassy společnosti NICE. Ti do fondu na důkaz jejich víry v inovační potenciál Evropy vložili společně s dalšími investory z Czech Founders 430 milionů korun.
Že je Starý kontinent skutečně líhní těch nejtalentovanějších softwarových inženýrů světa, potvrzují i reálná čísla. Více než čtvrtina všech takzvaných ‚STEM‘ vysokoškolských absolventů zaměřených na vědu, technologie, inženýrství či matematiku pochází právě z evropských univerzit. Evropané navíc zároveň stojí také za 43 procenty všech globálních patentových přihlášek.
„Talent tu je, ale nedostává se mu stejné úrovně podpory jako v USA. Podle údajů KPMG jen ve čtvrtém čtvrtletí 2024 směřovalo do startupů v Americe 74,6 miliardy dolarů (1,8 bilionu korun), zatímco v Evropě to bylo pouze 15,6 miliardy (téměř 380 miliard korun). Žádná evropská technologická společnost nedosáhla v posledních 50 letech valuace přes 100 miliard eur (více než 2,4 bilionu korun) a v žebříčku deseti nejhodnotnějších technologických firem světa není ani jedna evropská. A právě tam, kde existuje mezera, my vidíme příležitost,“ říká Horký.
Podpora nové generace founderů
Základní pilíř United Founders tvoří více než stovka evropských podnikatelů, investorů a tvůrců úspěšných technologických firem, kteří se rozhodli „vrátit“ své zkušenosti nové generaci. Takzvaní Founders Force chtějí přispět nejen kapitálem, ale i svým časem, kontakty a mentoringem na podporu projektů ve fázi laboratorního výzkumu či stádiu „dne nula“, než se jimi začnou zabývat ostatní investoři.
Mezi členy této komunity nechybí ikonická jména světa technologií jako například spoluzakladatel Quantum Systems Florian Seibel, Richard Valtr z českého jednorožce Mews, Michal Pěchouček, který dříve působil v Avastu a následně ve firmě Gen Digital, CTO Rohlíku David Pavlík nebo Alissa Hsu Lynch ze společnosti The Honest Company.
V samotném týmu United Founders pak najdeme osobnosti s bohatou mezinárodní zkušeností, mezi nimiž je i expert na zdravotnické technologie Tony Kypreos z King’s College London, který má za sebou dva úspěšné exity a IPO v hodnotě 800 milionů eur (19,5 miliardy korun), nebo Bettina B. Scheibe, jež přináší patnáct let zkušeností s deep tech investicemi. Dále to jsou poradce Evropské komise se specializací na obranné technologie Clark Parsons a Maxime Paradis, který vede největší francouzskou investorskou komunitu Paradise Club s více než 1 500 členy.
Z českého a slovenského prostředí tým doplňují zakladatel Czech Founders VC Václav Pavlečka, Dušan Zábrodský z Rockaway Capital, partner Czech Founders VC Ivan Kristel a Honza Široký, který se podílel na mezinárodní expanzi již zmíněných Mews.
Fyzická přítomnost v centrech inovací
Ambicí United Founders je lepší propojení evropského technologického ekosystému. Proto má tým partnerů rozmístěný po celé Evropě – od Londýna, přes Cambridge, Paříž, Curych, Mnichov a Berlín až po Prahu a Bratislavu. Cílem je přitom fyzická přítomnost v klíčových univerzitních a inovačních centrech nebo přímo ve startupových komunitách.
Díky tomu budou mít zakladatelé startupů náskok ve znalostech i kontaktech. A také přístup na trhy s více než 233 miliony obyvatel, což by jim mělo pomoci vyvážit fragmentaci Evropy vůči jednotnému trhu USA. Přispět by k tomu měly i přímý přístup k inovacím, rychlá zpětná vazba od zakladatelů a dalších expertů, vlastní poradenský tým a unikátní technologie pro vyhledávání projektů, jejímž autorem je právě Široký.
„Věříme, že Evropa je zatím příliš roztříštěná na to, aby mohla konkurovat velkým ekosystémům, jako jsou ty v USA nebo Číně. Naší ambicí je propojit zkušené technologické podnikatele a vybudovat platformu, která jim umožní podporovat ty nejslibnější a nejambicióznější startupy. Ať už investují peníze, nebo svůj čas,“ vysvětluje Horký s tím, že budoucnost budou dle něj formovat přelomové technologie zaměřené na stárnutí populace, kyberbezpečnost, energetickou infrastrukturu, vesmírné inovace a přechod k ekonomice založené na AI agentech.
Dvě investice každý měsíc
Mezi prvními investicemi fondu jsou už dva projekty, jež dobře ilustrují jeho zaměření. Jedním z nich je platforma Wonderful.ai, vyvíjející podnikové AI agenty schopné plnit úkoly na úrovni těch nejlepších lidských zaměstnanců. Firma dosáhla milionových ročních příjmů už několik měsíců po spuštění, přičemž tato investice zařadila United Founders po bok prestižních fondů jako Index Ventures či Bessemer Venture Partners.
Druhou ranou investicí je první virtuální platforma zaměřená na rovný přístup ke zdravotní péči EveryHealth. Jejím cílem je odstranit bariéry, jako jsou diskriminace ve zdravotnických zařízeních či omezený přístup k inkluzivním poskytovatelům péče. United Founders vedli investiční kolo mimo jiné společně s tvůrci globální seznamovací aplikace Taimi. Další projekty mají brzy následovat.
„V příštích třech až čtyřech letech by mělo jít o 80 až 100 investic, což znamená zhruba 20 až 25 startupů ročně,“ přibližuje Pavlečka pro Euro.cz a připomíná, že on sám rozhodně „bude kopat za Česko“. Koneckonců fond Czech Founders už podpořil 35 tuzemských startupů, z nichž jeho osobním tipem na největší úspěch je Zaitra.