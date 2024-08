Jak dostat astronauty zpět na Zemi? NASA řeší, zda je Starliner od Boeingu dostatečně bezpečný, nebo jestli má volat Muskovi

Americký výrobce letadel Boeing opět řeší závažné problémy. Po sérii nehod letadel 737 MAX, které výrazně poškodily léta budovanou reputaci firmy, se stále nedaří ani jejímu vesmírnému programu. Kosmická loď Starliner sice na svém zkušební letu zvládla dopravit na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS) dva americké astronauty, celá mise se ale neobešla bez zásadních komplikací.

Ty se týkají především funkčnosti několika trysek, jež selhaly během letu kosmické lodi a následně i v průběhu jejího dokování k ISS. Ani po několika týdnech totiž inženýři nedokázali přesně určit, z jakých příčin k tomuto selhání došlo. Zkušební let měl přitom sloužit jako poslední krok k prokázání, že plavidlo Boeingu je zcela připravené pro absolvování dlouhých misí s posádkou na ISS a zpět. Což má k realitě zatím asi stejně daleko jako Neptun ke Slunci.

Celá situace samozřejmě vzbuzuje velké obavy z toho, zda je loď dostatečně bezpečná, aby mohla zpět na Zemi dopravit astronauta Butche Wilmora a jeho kolegyni Sunitu Williamsovou. Oba dva jsou už v současnosti ve vesmíru mnohem déle, než se předpokládalo. Jejich mise měla původně trvat něco přes devět dní, postupně se ale prodloužila až na aktuální dva měsíce, přičemž návrat na Zemi je vzhledem k současnému stavu stále v nedohlednu.





Boeing své lodi věří

Podle CNBC se názory na nejlepší možný způsob návratu astronautů velmi různí i mezi odborníky z NASA. Člověk obeznámený s celým procesem uvedl, že ačkoliv vesmírná agentura oficiálně jakékoliv závažnější komplikace uznat odmítá, mnozí její pracovníci lámou nad Starlinerem hůl.

Kvůli tomu už se dokonce tento týden začalo diskutovat o alternativních metodách dopravy. Podle té nejpravděpodobnější by se mohlo plavidlo Boeingu vrátit na Zemi bez posádky, přičemž ta by ke své cestě použila kosmickou loď Crew Dragon od konkurenční společnosti SpaceX.

Nastíněné variantě se chce samozřejmě vyhnout především Boeing, který stále tvrdí, že návrat Wilmora a Williamsové na palubě Starlineru je bezpečný. „Zůstáváme si jisti vesmírnou lodí Starliner a její schopností bezpečně se vrátit s posádkou. Podporujeme požadavky NASA na další data, analýzy a přezkumy dat, abychom potvrdili, že proces letu a přistání kosmické lodi je bezpečný,“ uvedl mluvčí Boeingu.

Rozhodnutí bude obtížné

Současná situace je samozřejmě velmi ožehavá také pro americkou vesmírnou agenturu. Vzhledem k tomu, že se stále nepodařilo odhalit hlavní příčinu selhání celkem pěti z osmadvacet trysek, existuje určité riziko, že k podobným komplikacím může dojít i během zpáteční cesty. Pokud by opět nefungovalo „jen“ pět trysek, let by to nemělo nijak zásadně ovlivnit, v případě většího selhání už by ale mohly být životy astronautů ohroženy.

Pokud tedy NASA schválí zpáteční let Starlineru s posádkou na jeho palubě, přijme tím skutečně extrémní riziko, které výrazně převyšuje běžnou situaci v tomto i jinak velmi rizikovém oboru. Kdyby navíc během návratu skutečně došlo ke katastrofě, výrazně by to ohrozilo důvěryhodnost celé vesmírné agentury a možná by to vedlo ke konci její spolupráce s Boeingem na programu Starliner.

Ovšem i druhá varianta skýtá zásadní úskalí. Pokud se totiž NASA rozhodne poslat Starliner zpět prázdný a k návratu astronautů využije loď Crew Dragon, dá tím jasně najevo, že stroji Boeingu dostatečně nevěří. To by mohlo americkému výrobci letadel způsobit další problémy, kterých je okolo Starlineru již spousta. Celý program je totiž aktuálně kvůli mnoholetému zpoždění v obří ztrátě činící zhruba 1,5 miliardy dolarů (téměř 37 miliard korun). V reakci na podobný krok by se tedy Boeing mohl rozhodnout, že vývoj této kosmické lodi zcela zastaví.