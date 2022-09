Izrael zakáže letadla se čtyřmi motory. Obyvatele ruší a jsou neekologická, tvrdí úřady

Izraelská správa letišť (IAA) dle zpravodajské agentury Reuters oznámila zavedení zákazu provozu letadel se čtyřmi motory na všech spojích do nebo z Izraele. Omezení má vstoupit v platnost 31. března 2023, po tomto datu budou muset čtyřmotorové stroje před přistáním získat zvláštní povolení od letiště Tel Aviv Ben Gurion (TLV). Ačkoliv zatím nejsou známé přesné informace o výjimkách, v případě nouzového přistání nebo stroje náležícího do některé z vládních letek (jako je třeba Air Force One) posádka pravděpodobně povolení získá.





Podle generálního ředitele IAA Hagaie Topolanského je cílem opatření ochrana životního prostředí. „Nárůst dopravy na letišti Bena Guriona je ekologickým problémem. Mám v úmyslu zlepšit letiště nejen v oblasti digitalizace, ale také ochrany životního prostředí a udržitelnosti. Zastavení přistávání čtyřmotorových letadel je prvním krokem v širším plánu, který právě formulujeme,“ cituje Topolanského specializovaný letecký web Simple Flying.

Cestující to ,nepoznají‘

Správa letišť již kontaktovala aerolinky, aby je o nadcházejícím zákazu informovala. V současné době však neexistují žádné pravidelné komerční lety do Izraele, které by čtyřmotorové stroje využívaly. Mezi ně patří Airbus A380, potažmo A340 nebo Boeing 747. V minulosti s nimi sice největší izraelský dopravce El Al létal například do New Yorku či Los Angeles, ještě před začátkem covidu ale byly na všechny tyto spoje dosazeny jiné typy letadel.

Nařízení každopádně s největší pravděpodobností nepotěší aerolinky Emirates. Ty v současné době létají do Tel Avivu dvakrát denně z Dubaje se svými dvoumotorovými Boeingy 777. Objevily se ovšem zvěsti, že linky mají být brzy obsluhovány právě Airbusem A380, a to díky zvýšené poptávce. Po oznámení IAA nyní Emirates budou muset tyto plány přehodnotit.





Zákaz omezí i některé nákladní dopravce. Například CAL Cargo Air Lines nyní létá s letadly Boeing 747–400F z Tel Avivu do New Yorku či belgického Lutychu. Společnost se zatím k situaci nevyjádřila, a není tak jasné, jakým způsobem tato letadla na svých pravidelných linkách nahradí.

Velkým letounům doba nepřeje. Nebo ano?

I přes deklarované ekologické zájmy je podle některých expertů uvedené opatření velice diskutabilní. Nejnovější čtyřmotorová letadla totiž nejsou vždy méně ekologická než jejich protějšky se dvěma pohonnými jednotkami. Díky velké kapacitě cestujících má třeba Airbus A380 nižší spotřebu paliva na jednoho pasažéra než mnoho jiných dvoumotorových letadel.

Podobná situace se pak týká i hluku. Čtyři motory nemusí nutně znamenat, že je letadlo hlasitější. Nejmodernější ,třistaosmdesátka‘ umí být díky pokročilým technologiím poměrně tichá, zvláště ve srovnání se stroji z osmdesátých a devadesátých let minulého století. I přesto všechno ale izraelské nařízení kopíruje současný trend, kdy se řada leteckých společností těchto superjumb a jumbojetů, jak se největšímu z Airbusů i Boeingů přezdívá, postupně zbavuje. Byť je faktem, že možná ne tak rychle, jak se zprvu předpokládalo.

Provoz dotčených strojů omezila hlavně pandemie covidu, která poptávku po cestování letadlem výrazně snížila. Aerolinkám tak rázem k uspokojení potřeb svých pasažérů stačily i méněkapacitní letouny.

Produkce Airbusu A380 skončila dle ještě dřívějšího rozhodnutí evropského výrobce předáním 251. kusu společnosti Emirates v prosinci 2021. Poslední Boeing 747 pak má být dokončen během letošního roku. Již delší dobu se však americká společnost soustředí výhradně na výrobu nákladních verzí tohoto letounu.