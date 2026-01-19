Buffett by v mžiku investoval třeba i 100 miliard dolarů. Chyběly ale zajímavé příležitosti, prozradil v rozhovoru

Legendární investor Warren Buffett přezdívaný Věštec z Omahy je známý svou strategií dlouhodobého investování do zavedených a stabilních firem, která mu za desetiletí kariéry přinesla stovky miliard dolarů. Není proto nadšený z toho, kolik hotovosti Berkshire Hathaway drží, a v rozhovoru pro CNBC říká, že by vše bez mrknutí oka utratil, pokud by se objevila správná příležitost.
Že má kde brát, je přitom zcela zřejmé. Hotovostní zásoba jeho konglomerátu se v průběhu roku 2024 více než zdvojnásobila a překročila hranici 300 miliard dolarů (něco přes 7,2 bilionu korun), ve třetím čtvrtletí loňského roku pak vystoupala dokonce ještě o dalších 50 miliard výš (necelých 7,3 bilionu korun).
Co mu tedy „v utrácení“ bránilo? Vlastně jen fakt, že v posledních letech zkrátka a jednoduše nedokázal podle svých slov najít žádné akcie či podniky, jež by byly dostatečně levné a zároveň dostatečně velké, aby měly smysluplný dopad na konglomerát jako takový. Ten se přitom může pochlubit tržní hodnotou okolo jednoho bilionu dolarů (téměř 21 bilionů korun).
Jednou z mála výraznějších transakcí Berkshire Hathaway, z jehož čela Buffett vzhledem ke svému pokročilému věku ke konci loňského roku odstoupil, byla v říjnu uzavřená akvizice společnosti OxyChem od Occidental Petroleum za téměř 10 miliard dolarů (téměř 211 miliard korun), jejíž dokončení bylo oznámeno 2. ledna 2026. Tehdy už Berkshire řídil Greg Abel, který předtím šéfoval nepojišťovací části konglomerátu.
Co lze koupit za sto miliard?
Zmíněný problém s hledáním výhodných investic netrval jen v posledních měsících Bufettovy dlouholeté profesní kariéry, ale podstatně déle. Jeho firma byla ve třetím kvartále roku 2025 čistým prodejcem akcií již dvanácté čtvrtletí v řadě. Kromě toho se sám legendární investor už pět kvartálů po sobě zdržel zpětných odkupů vlastních akcií, což naznačuje, že ani akcie Berkshiru nepovažoval za dostatečně levné.
„Ale já jsem ochoten třeba dnes odpoledne utratit sto miliard dolarů (necelých 2,1 bilionu korun),“ zdůrazňuje ve zmíněném rozhovoru aktuálně desátý nejbohatší člověk na světě. Co by si za takovou sumu mohl pořídit?
Technicky vzato je nabídka velice pestrá. Do kategorie firem s tržní kapitalizací pod 100 miliard dolarů spadají například společnosti Nike, Moody’s, DoorDash, UPS, 3M, Marriott nebo Airbnb.
Každý ať investuje do toho, čemu rozumí
O pětadevadesátiletém byznysmenovi se dobře ví, že dává přednost vlastnictví produktivních aktiv, tedy podniků, které generují zisk a mohou vyplácet dividendy, na úkor komodit typu zlata či bitcoinu. Takové položky podle něj žádnou skutečnou hodnotu neprodukují, přičemž samotná hotovost vzhledem k obecnému růstu cen na své kupní síle spíše naopak ztrácí.
Jak se bude akciový trh vyvíjet do budoucna, Buffett netuší. Investování jako takové nicméně označuje za zajímavou hru, v níž člověk „prakticky nemůže prohrát, pokud dodržuje pravidla“. Tím zjevně naráží na několik základních pilířů své dlouhodobé strategie. V rámci ní by každý měl investovat jen do toho, čemu rozumí, mít dostatečnou rezervu pro případ, že se něco pokazí, ke koupi akcií přistupovat jako dlouhodobý investor a vyvarovat se FOMO efektu.