Propad na 60 tisíc dolarů, i nové historické maximum. Také letos může bitcoin čelit vysoké volatilitě, predikují odborníci

Popularita kryptoměn vesměs kontinuálně roste, investoři ale musejí počítat s jejich vysokou volatilitou. Třeba nejznámější bitcoin má za sebou rok připomínající jízdu na horské dráze. Po dramatickém cyklu, kdy jeho cena loni v říjnu vystoupala na historické maximum okolo 126 tisíc dolarů, se následně během pár měsíců propadla až k 80tisícové úrovni, jak připomínají data platformy CoinMetrics.
Kryptoměnový trh loni podpořila kombinace několika faktorů. Patří mezi ně příznivější regulační prostředí v USA za prezidenta Donalda Trumpa, rostoucí zájem institucionálních a finančních investorů včetně bank a prudký rozvoj takzvaných „digital asset treasury“ (DAT) společností, které se zabývají hromaděním kryptoaktiv. Koneckonců, ta do svého portfolia zařadila i velmi konzervativní Česká národní banka.
Jaký je váš odhad ceny bitcoinu pro rok 2026?
„Rok 2025 byl pro kryptoměnový trh charakteristický výraznou cenovou volatilitou, zároveň však znamenal posun ke stabilnějšímu a vyzrálejšímu fungování celého odvětví, zejména vlivem rostoucí institucionální adopce, rozvoje ETF a příprav na regulaci MiCA,“ popisuje šéf tuzemské kryptoburzy Coingarage Ota Janda. Do letošního roku podle něj trh vstupuje s opatrným optimismem, kdy se čeká další profesionalizace, širší využití kryptoměn a jejich postupné ukotvení v globálním finančním systému, s možností dodatečného růstu a nových maxim ze současných zhruba 90 tisíc dolarů.
Odhady analytiků a investorů se zároveň pohybují v nebývale širokém rozpětí. Zatímco v přehledu CNBC očekávají cenu bitcoinu od 75 tisíc do 225 tisíc dolarů, čeští odborníci pro Euro.cz uvádějí dokonce interval 60 tisíc až 250 tisíc dolarů. S napjatými valuacemi akcií, chaotickým geopolitickým prostředím a obavami o udržitelnost investic do umělé inteligence je výhled bitcoinu obtížně předvídatelný. Přesto se objevují odvážné prognózy, které stojí za pozornost.
Medvědí vs. býčí scénář
Odhady ceny bitcoinu se výrazně liší podle vývoje trhu. „V takzvaném medvědím scénáři analytici počítají s korekcí a návratem ceny do pásma kolem 60 tisíc až 80 tisíc dolarů. Naopak při pokračující silné institucionální poptávce a přítoku kapitálu do bitcoinových ETF se objevují optimistické odhady v rozmezí 150 tisíc až 250 tisíc dolarů do konce roku 2026,“ vysvětluje naší redakci Janda.
Z pohledu kryptoburzy Coinmate letošek spíš naváže na růst, než aby jej ukončil. Do bitcoinu dále přitékají institucionální peníze a zároveň se zabydluje v běžných investičních portfoliích, takže nová historická maxima lze považovat za reálná.
„Pokud současný trend vydrží, dává smysl mluvit o více než 160 tisíci dolarech. A pokud by přišla silná euforie známá z minulých cyklů, ani hranice 200 tisíc dolarů není mimo hru,“ konstatuje člen představenstva Coinmate Martin Košťál s tím, že nečeká jeden rychlý výstřel nahoru, mělo by jít spíše o růst ve vlnách s pauzami a korekcemi. Právě takový vývoj bývá podle něj dlouhodobě udržitelnější.
Velmi podobný je i odhad zakladatele a šéfa investiční platformy Fumbi Juraje Forgácse, podle něhož další vývoj ovlivní hlavně geopolitické události a postavení vlád v čele s USA a Čínou k digitálním aktivům: „Tento pozitivní sentiment pak následují i další státy, což bude mít pozitivní vliv na cenu bitcoinu, který s vysokou pravděpodobností překoná hranici 200 tisíc dolarů.“
Široké rozpětí odhadů
Většina analytiků oslovených CNBC se shoduje, že volatilita zůstane klíčovým rysem trhu i v roce 2026. Kryptoměnový trh bude podle nich ovlivňovat několik faktorů: postupný přechod od cyklů tažených drobnými investory k institucionální likviditě, možnost snižování úrokových sazeb, vývoj americké měnové politiky a regulatorní rámce, včetně připravované legislativy Clarity Act. Tyto vlivy mohou zároveň zmírnit cenové výkyvy a dlouhodobě stabilizovat trh.
Carol Alexanderová z University of Sussex očekává, že se bitcoin bude pohybovat mezi 75 tisíci a 150 tisíci dolary, přičemž střed vidí kolem hranice 110 tisíc. Youwei Yang z Bit Mining uvádí ještě širší rozpětí 75 tisíc až 225 tisíc dolarů. Jako negativní faktor zmiňuje makroekonomická a geopolitická rizika. James Butterfill z CoinShares je relativně střízlivější, jeho odhad činí 120 až 170 tisíc dolarů s tím, že výraznější růst čeká ve druhé polovině roku, až se vyjasní politický vývoj v USA, které čekají volby do Kongresu.
Institucionální zájem zůstane klíčovým hybatelem ceny, tvrdí shodně bankéři ze Standard Chartered a jejich kolegové z platformy Maple Finance. Odborníci z prvně jmenované společnosti zároveň snížili svoji prognózu z dřívějších 300 tisíc na 150 tisíc dolarů. Hlavním tahounem růstu se podle nich mají stát bitcoinové ETF. V Maple Finance pak cílí na 175 tisíc dolarů a zdůrazňují rostoucí institucionální adopci a rozvoj úvěrů krytých bitcoinem.
Optimistická je i kryptoburza Nexo, která vidí bitcoin mezi 150 a 200 tisíci dolary. Trh je podle ní v přechodové fázi, kdy končí prodeje dlouhodobých držitelů a institucionální alokace rostou. Bitcoin tak vstupuje do roku 2026 s nižším rizikem na straně nabídky a širší kapitálovou základnou. A pokud se zlepší globální finanční podmínky, například díky uvolnění měnové politiky, slabšímu dolaru či růstu likvidity, může nejstarší a nejpopulárnější kryptoměna současnosti znovu otestovat a případně překonat svá historická maxima.