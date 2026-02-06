Instagramový ráj pod dohledem. Italská obec v Dolomitech reguluje vstup k populárnímu kostelu

Malebná obec Funes v Dolomitech je hitem sociálních sítí. A to díky kostelu Santa Maddalena zapsanému ve světovém dědictví UNESCO s impozantními vrcholky hor v pozadí. Podle místních obyvatel je ale podobně jako jinde v Itálii počet návštěvníků neúnosný. Zejména od jara do podzimu sem míří až 600 turistů za den, a tak se úřady rozhodly zasáhnout.
Už od letošního května bude vjezd do vesnice regulován závorou, která umožní vstup pouze obyvatelům a ubytovaným návštěvníkům. Auta a turistické autobusy s výletníky budou muset zaparkovat na místě vzdáleném od kostela zhruba 30 minut chůze. O zavedení kyvadlové dopravy pro turisty s pohybovým omezením se zatím debatuje.
Systém kontrolovaného vjezdu bude fungovat od května do listopadu. „Jakmile se kapacita parkoviště ve vesnici naplní, budou muset řidiči parkovat ještě dále,” říká pro CNN Peter Pernthaler, starosta Funes. Parkování zde v současnosti stojí čtyři eura (přibližně sto korun), ale zastupitelstvo plánuje ceny zvýšit, aby odradilo návštěvníky, kteří do vesnice přijedou jen kvůli fotce.
„Nechci mluvit o overturismu. To není to správné slovo. Ani netvrdím, že turisté jsou nám na obtíž. Jen jich přichází spousta a my se s nimi musíme vypořádat. Pro klid obyvatel a také proto, abychom všem návštěvníkům zaručili příjemný zážitek,” dodává Pernthaler.
Kostel hvězdou sociálních sítí
Snímky kostela Santa Maddalena kolují po internetu už více než 10 let a oblast si postupně získává další příznivce. Důvodem je mimo jiné využití fotky údolí čínským mobilním operátorem nebo fakt, že nedaleká hora Seceda slouží jako spořič obrazovky pro hardware běžící na operačním systému iOS. To vyvolalo v roce 2013 takový zájem, že do obce v hlavní sezóně mířilo až osm tisíc lidí denně.
Jak už to přitom v době Instragramu a TikToku bývá, přijíždějící turisté si na místě během několika minut pořídí pár „selfíček“ a následně se přesunou dál. Lokální ekonomiku tedy víceméně nepodpoří, ba naopak na místo toho spíše jen zatěžují místní infrastrukturu. Podle členky městské rady Roswithy Moret Niederwolfsgruberové zároveň takoví výletníci odrazují ostatní návštěvníky od delších pobytů.
„Aby si udělali jednu fotku, zničí všechno, co jim stojí v cestě,“ míní zastupitelka s tím, že takové cestování je dlouhodobě neudržitelné. Zdůrazňuje, že cílem není turisty odradit, ale zpomalit jejich příliv. A starosta Pernthaler souhlasí: „Jsou to profesionální fotografové, ale také lovci instagramových fotek, kteří si udělají selfie a odejdou. Někteří v naší obci zůstanou několik dní, jiní přijedou a do hodiny a půl zase zmizí.“
Turniket jako další magnet na turisty
Pokusy usměrnit masový turismus nejsou v Dolomitech ani obecně v Itálii ničím novým. Loni v létě například bývalý snowboardista italské reprezentace Georg Rabanser, který vlastní pozemky poblíž Secedy, začal návštěvníkům účtovat poplatky za jejich přechod. Fotí si odtud totiž kostel San Giovanni di Ranui na opačné straně údolí. Jeho záměr mu ale ve skutečnosti tak úplně nevyšel. „Díky instalaci turniketu naopak turistů přibylo ještě víc,” přiznává udiveně.
Starosta Funesu Pernthaler čelil kvůli omezením řadě negativních reakcí. Chystaná opatření ale prezentuje jako součást komplexního úsilí o „pomalý turismus“, díky kterému mohou cestovatelé vyměnit hektické prohlídky památek za delší a příjemnější pobyty. Nová opatření budou pro jeho obec znamenat vyšší náklady, podle Pernthalera je ovšem taková investice nezbytná: „Potřebujeme hlídky, které zajistí pořádek a věřím, že ho ocení místní obyvatelé i turisté.“
Řím zpoplatnil slavnou fontánu
Spousta Italů ze severu země se obává, že zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, které začaly minulý pátek, stávající tlak ještě zesílí. Ostatně, nasvědčuje tomu i studie think tanku The European House Ambrosetti, na kterou se CNN odkazuje a podle níž by tato sportovní událost mohla mezi lety 2027 a 2030 přilákat do oblasti dalších devět milionů lidí z celého světa. Zmíněný Milán, ale také okolní města Belluno, Bolzano, Sondrio nebo Trento přitom s fenoménem overturismu bojují už dnes.
Pod velkým náporem zahraničních návštěvníků bývají navíc i další „profláklá“ italská místa. Už od roku 2024 se platí vstupné v historickém centru Benátek, které dosahuje až 10 eur (zhruba 250 korun). A na podobnou strategii najel nově také Řím, konkrétně v případě slavné fontány di Trevi.
Každý návštěvník, který se chce u fontány vyfotit nebo do ní třeba hodit minci, musí nejprve uhradit dvoueurový (přibližně padesátikorunový) poplatek. Ten se od letošního ledna vybírá ve všední dny vždy mezi 11:30 až 22:00, respektive mezi 9.00 a 22.00 o víkendu.
Systém závor testovalo město už od předloňska, poptávka po vstupu k legendární architektonické památce přesto zůstala vysoká. Jen v roce 2025 se u ní vystřídalo přes 10 milionů turistů, přičemž denní návštěvnost dosahovala až 70 tisíc osob. Cena je navíc podle římského radního Alessandra Onorata spíš symbolická, budou se z ní hradit náklady na údržbu a personál. „Kdyby byla fontána di Trevi v New Yorku, účtovali by si za vstup 100 dolarů,“ uvedl pro CNN.