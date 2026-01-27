Meta zavede na svých platformách předplatné. Klid, reels na Instagramu půjde i nadále „postovat“ zdarma

Společnost Meta miliardáře Marka Zuckerberga chystá pro uživatele svých sociálních sítí novinku, v rámci níž hodlá zpoplatnit některé prémiové funkce. Podle serveru BBC, jenž se odkazuje na web TechCrunch, se to má týkat oblíbených platforem Facebook, Instagram i WhatsApp.
Součástí předplatného, které chce firma otestovat ve zkušebním provozu, má být odemčení několika rozšíření využívajících nástroje umělé inteligence. Základní funkce všech zmíněných platforem mají být i nadále zdarma.
Záměr zavést předplatné právě na „fíčury“ využívající umělou inteligenci má být podle dostupných informací reakcí americké společnosti na vzrůstající náklady na vývoj a provoz této technologie. Do ní Meta, ale také další giganti investují rok co rok miliardy dolarů ve snaze získat tak konkurenční výhodu nad svými rivaly.