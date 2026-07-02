Inflace, vysoká nezaměstnanost mladých i velký dluh domácností. Kanadskou ekonomiku trápí jeden problém za druhým

Pandemie covidu, válka na Ukrajině, americká dovozní cla i konflikt na Blízkém východě. To je výčet několika zásadních událostí, které v průběhu uplynulých let negativně ovlivnily hospodářství většiny zemí světa. Růst mnoha velkých ekonomik se kvůli nim výrazně zpomalil, zatímco inflace prudce vzrostla.
Výjimkou v tomto ohledu není ani Kanada. Země javorového listu se podle údajů tamního statistického úřadu dostala do recese jak v posledním čtvrtletí roku 2025, tak i v prvním kvartále roku letošního. A ačkoliv ekonomové uklidňují, že poslední pokles HDP o 0,1 procenta není důvodem k panice, stále více Kanaďanů je se svou ekonomickou situací nespokojeno.
Podle BBC to dobře ukazuje třeba nedávný průzkum firmy Angus Reid Institute, v němž asi 61 procent tamních obyvatel uvedlo, že se v současnosti nejvíce obávají vysokých životních nákladů. Dalším respondentům vadí třeba špatná dostupnost bydlení, kriminalita či americká cla. Jejich počet je ale pochopitelně výrazně menší.
Mladé Kanaďany trápí bydlení
Odborníci se víceméně shodují, že za nespokojeností Kanaďanů stojí především vysoká inflace, která se například v roce 2022 pohybovala kolem osmi procent. V následujících letech už sice postupně klesala, ale letos v květnu kvůli vyšším cenám pohonných hmot v důsledku zmíněné války v Íránu opět vzrostla na 3,2 procenta.
„Je zřejmé, že inflace způsobuje značné škody a problémy řadě lidí. Většina z nás ji ostatně vnímá pokaždé, když jdeme do obchodu s potravinami. A stejně tak vidíme, jak nám bobtnají účty za energie,“ řekl Paul Kershaw, profesor na Univerzitě Britské Kolumbie.
Zmíněné rostoucí náklady na bydlení on sám označuje za jakýsi „třetí druh inflace“. Jejich dopady nejvíce pociťují všichni ti, kdo nemají vlastní byt či dům a nebudou si je moci v nejbližších letech pořídit bez vysoké hypotéky. Jejich ceny, respektive náklady s nimi spjaté, ale trápí rovněž starší generace – Kanaďané jsou totiž právě kvůli drahým úvěrům nejvíce zadluženým národem ze všech států skupiny G7.
Na druhou stranu podle autorů uvedeného průzkumu platí, že lidé s hypotékou jsou stále spokojenější než osoby žijící v nájmu. Tento argument opírají o skutečnost, že zhruba 45 procent kanadských nájemníků označilo svoji současnou životní situaci za obtížnou nebo velmi obtížnou.
Automobilový průmysl poškodila cla
Dalším problémem kanadské ekonomiky je nezaměstnanost. Ta sice v květnu dosáhla 6,6procentní hranice, konkrétně mladých lidí bez práce je ale v zemi podstatně více – hned 13,4 procenta. Právě to v kombinaci s nedostupným bydlením posiluje jejich frustraci z vlastní ekonomické situace. „Nacházíme se v době, kdy pro mladší Kanaďany a také pro některé nově příchozí lidi jakéhokoli věku ekonomika příliš nefunguje,“ doplnil Kershaw.
S nezaměstnaností pak nepřímo souvisí ještě minimálně jeden velký problém země javorového listu, a sice značná závislost mnoha tamních firem na Spojených státech, které jsou největším obchodním partnerem Kanady. Od loňského roku totiž obchodní vztahy obou zemí těžce poznamenala vysoká americká dovozní cla zavedená administrativou prezidenta Donalda Trumpa, jež se vztahují například na ocel, hliník, měď či vozidla.
Nejvíce jimi byla zasažena centra kanadského automobilového průmyslu, jako je třeba Brampton a Windsor, stejně tak se ale do problémů dostaly i konkrétní firmy, včetně ontarijského výrobce vrtaček Wellmasteru. „Zhruba 60 procent našich zisků závisí na přístupu na americký trh. Od doby, kdy začala platit cla, klesly naše tržby o přibližně 20 procent,“ uvedl generální ředitel společnosti James White.
Lepší vztahy s Evropou a Asií
Současný kanadský premiér Mark Carney se snaží současnou nepříznivou ekonomickou situaci řešit různými způsoby. Jeho vláda chce například zdvojnásobit kanadský export mimo USA, kvůli čemuž pracuje na posílení obchodních vztahů se zeměmi v Evropě a Asii. Vrcholní politici severoamerického státu zároveň často cestují do zahraničí a snaží se přesvědčit tamní firmy k investicím na kanadském území.
Další plán Carneyho kabinetu počítá s významnými investicemi do infrastrukturních projektů a výdaji na obranu, což by mělo pomoci se snížením nezaměstnanosti a také se zmíněným „nalákáním“ zahraničních firem ke vstupu do země. Generální ředitel Royal Bank of Canada Dave McKay ale zdůraznil, že u podobných plánů je klíčový čas. „Investoři musí u těchto projektů vidět hmatatelný pokrok. Kapitál je netrpělivý a přesune se tam, kde si myslí, že může dosáhnout nejjistější a nejrychlejší návratnosti,“ vysvětlil bankéř.
Jak současné vládní snahy o oživení ekonomiky dopadnou, je aktuálně velmi těžké odhadnout. Odborníci nicméně upozorňují, že navzdory všem problémům má Kanada stále řadu silných stránek. „Kdybyste sestavovali zemi od nuly, chtěli byste ji dobře vzdělanou, dobře vybavenou a nepřelidněnou. Podle mě Kanada všechny tyto věci a vlastnosti má, my se je jen musíme naučit využívat,“ uzavřel prezident ekonomického think tanku CD Howe Institute Jeremy Kronick.