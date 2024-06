Indie se chce stát novou Čínou. Rychlejšímu rozvoji tamní ekonomiky ale brání velmi nízký počet pracujících žen

Minulý týden vyšlo najevo, že na základě takřka sedm týdnů trvajících parlamentních voleb bude indický premiér Nárendra Módí stát v čele nejlidnatější země světa i dalších pět let. Naplnit ambiciózní plány, které tento třiasedmdesátiletý politik má a které počítají s prudkým rozvojem tamní ekonomiky, ale pro něj bude těžší, než si možná sám na jejich začátku myslel. Může za to mnohem těsnější vítězství, než se obecně očekávalo. Ale také fakt, že problémů, s nimiž se musí Módí vypořádat, je podle analytiků daleko víc.

Zemi totiž v současnosti trápí nedostatek pracovních míst pro stovky milionů tamních občanů, a to zejména žen. Podle Světové banky je na indickém trhu práce pouze asi jedna třetina všech místních žen v produktivním věku, což je o poznání méně, než kolik činí celosvětový průměr. Ten se pohybuje na hranici přibližně 50 procent.

Situace vyzní o to hůře, uvědomí-li člověk, že v Indii žije přes 460 milionů žen v produktivním věku, což je více, než kolik obyvatel má celá Evropské unie. A v důsledku jejich vyčlenění z pracovního trhu země dle CNN přichází o miliardy dolarů ročně. Ostatně, už před šesti lety Světová banka uvedla, že by Indie mohla zvýšit tempo svého hospodářského růstu na zhruba devět procent ročně, pokud by v zemi pracovala alespoň polovina žen.





A podobný názor má také poradenská společnost McKinsey, podle níž vytváří něžné pohlaví asi jen 18 procent tamního hrubého domácího produktu, což je jeden z nejnižších podílů na světě. V sousední Číně, kterou chce Indie v mnoha ohledech nahradit, jsou přitom ženy již několik desetiletí důležitými aktéry jejího ekonomického boomu.

Obtěžování a domluvené svatby

Důvodů, proč se Indky zapojují do pracovního trhu tak málo, je hned několik. Tím hlavním je pravděpodobně silně zakořeněná představa, že o domácnost se mají starat právě pouze ženy. „Místní ženy tráví minimálně sedm až osm hodin denně v neplacené práci, protože na ně stále připadá většina povinností v domácnosti a péči o děti,“ vysvětlil profesor Chandrasekhar Sripada z Indian School of Business.

Další komplikace pak popisuje 22letá inženýrka Gunasri Tamilselvanová, která začala loni pracovat v továrně finského výrobce elektroniky Salcomp v jihoindickém státě Tamilnádu. „Můj otec nebyl s mým zaměstnáním příliš spokojen. Dal mi 10 měsíců, po jejichž uplynutí mi vybere manžela,“ uvedla mladá Indka. Pokud zmíněná situace skutečně nastane, žena bude potřebovat souhlas svého muže, aby mohla v práci zůstat.

Kromě stereotypních kulturních zvyklostí indické ženy trápí rovněž časté obtěžování na pracovišti. Závažným problémem je ale bezpochyby i prostý nedostatek pracovních míst, který je podle Sripady doslova národní krizí, o níž se téměř vůbec nemluví.

Situace se lepší. Pomalu

Indická vláda si je nepříznivé situace žen vědoma a snaží se podnikat určité kroky pro její nápravu. Od roku 2017 je v zemi nařízená placená mateřská dovolená o délce 26 týdnů, což má vést k tomu, že se do pracovního procesu zapojí více Indek.

Důležitou roli ale samozřejmě hrají firmy, které mohou zavést kroky, jež práci pro ženy výrazně zatraktivní. Třeba společnost Tata Power provozující továrnu na solární články jim nabízí dostupné a bezpečné bydlení poblíž areálu nebo odvoz domů taxíky s ostrahou. Tyto výhody jsou opravdu zásadní, protože sexuální násilí je v Indii velmi rozsáhlým problémem. A dobou zprávou je, že všechna zmíněná opatření se setkala s velkým úspěchem, takže ženy aktuálně tvoří asi 80 procent všech zaměstnanců dané továrny.

Rozsáhlou iniciativu směřující ke zvýšení počtu pracujících Indek nedávno představil i stát Tamilnádu. Ten chce vybudovat ubytovací komplexy určené zaměstnankyním továren firmy Foxconn, jež patří k předním dodavatelům Applu, a už zmíněné Tata Power. Ubytování má v těchto dvou areálech najít až 47 tisíc žen.