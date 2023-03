I po 10 letech v Legu mě stále fascinuje, jak jsou naši designéři kreativní, říká šéfka firemní komunikace pro oblast REEMEA Faflíková

Dánská společnost Lego má za sebou další úspěšný rok, během něhož jí narostl počet zákazníků a její celosvětové příjmy se zvýšily o zhruba 17 procent. Podobně povzbudivých výsledků se přitom podařilo dosáhnout na mnoha trzích, včetně České republiky.

Podle Andrey Faflíkové, která má na starost firemní komunikaci a organizování eventů v rámci celé střední a východní Evropy, Blízkého východu a Afriky (REEMEA), stojí za dobrým hospodářským výsledkem mnoho různých faktorů – orientací na co nejrozmanitější zákaznickou strukturu počínaje, včasným řešením krizových situací konče.

„Opravdu se hodně snažíme, aby bylo Lego relevantní pro všechny generace. Naši designéři tedy reagují na nové zájmy a na to, co lidi baví. Pokud máte rádi příběhy z reálného života, je tu pro vás třeba Lego City nebo Lego Friends, pokud jste fanoušky nindžů, mohli byste si užít Lego Ninjago. A koho zase baví rychlá auta, ten si vybere z obrovského množství našich vozů,“ vyjmenovává.

Právě rozsáhlou nabídkou různých sad si společnost vysvětluje aktuální zájem spotřebitelů, který byl loni vůbec nejvyšší od jejího založení. Pro firmu přitom není důležitým faktorem jen zábava, děti by se díky Legu měly naučit i něco nového. Se stavebnicemi si však v poslední době stále častěji hrají také dospělí.

„Loni výrazně rostl prodej větších stavebnic, kterých nabízíme kvůli narůstající poptávce čím dál více. Do této kategorie patří třeba sady Lego Technic, Icons nebo Architecture. Z různých výzkumů z minulosti víme, že velké sady Lego Technic se často kupují pro děti, ale ve finále si s nimi hrají především jejich otcové,“ říká Faflíková. Druhým dechem nicméně dodává, že ač s uvedením různých řad zaměřených na dospělé jejich podíl vzrůstá, děti si s legem přeci jen stále hrají mnohem více.

Dobrá organizace pomohla zvládnout pandemii

Vyššímu zájmu o stavebnice částečně pomohla pandemie covidu, během které lidé hledali nové způsoby, jimiž by mohli trávit svůj volný čas. Lego se tedy v tomto období muselo vypořádat s nárůstem poptávky, kterou bylo ale kvůli problémům na trhu poměrně komplikované uspokojit. Situaci nakonec pomohl vyřešit vznik speciálních krizových týmů a také lepší spolupráce mezi jednotlivými továrnami.

„Byl pro mě opravdu neskutečný zážitek vidět, jak jsou jednotlivé týmy zorganizované a jak dobře fungují napříč kontinenty. Když byla třeba dočasně zavřená jedna továrna, zastoupila ji jiná v jiné zemi. Díky této vzájemné pomoci se nám podařilo výrazně omezit dopady na narušení produkce a logistiky,“ vzpomíná Faflíková. Legu se navíc vyplatilo i to, že firma má několik továren rozprostřených po celém světě, které jsou relativně blízko svým spotřebitelům.

Kvůli covidu ale ve společnosti došlo i k mnoha dalším změnám v rámci interního nastavení: „Například naše IT oddělení se krátce před pandemií snažilo, aby zaměstnanci začali využívat novou platformu pro online komunikaci. Ti se tomu zpočátku bránili, s nástupem covidu na ni ale přešli během několika dnů, neboť zajišťovala mnohem lepší propojení mezi týmy.“

Mnohem hůře však šéfka komunikace vzpomíná na začátek ruské invaze na Ukrajinu, a to i kvůli tomu, že tato země spadá do oblasti její působnosti. „Vůbec bych si nemyslela, že ve 21. století nastane válka v Evropě. A nemyslela si to ani většina mých kolegů, včetně těch na Ukrajině. Tamní tým každopádně pracuje dál a snaží se, aby byl život co nejvíce podobný normální situaci. Ze začátku války jsme sice dodávky zcela přerušili, ale nyní už došlo k jejich částečnému obnovení, abychom mohli Lego nabídnout také ukrajinským dětem,“ popisuje manažerka.

Nové postavičky i nové technologie

I přes velkou nabídku různých sad má veřejnost mezi stavebnicemi stále své favority. K nim patří třeba již zmíněné Lego Friends, které má co nejvíce přibližovat náš každodenní život. Dalším bestsellerem je pak Lego City nabízející různé městské budovy a dopravní prostředky. Předškolní děti si zase nejvíce oblíbily Lego Duplo, kde jsou velmi populární třeba vláčky řízené pomocí aplikace.

Proces navrhování nových stavebnic je podle Faflíkové velmi působivý a většina nových kousků ji dokáže zcela ohromit. „I po deseti letech v Legu mě stále fascinuje, jak jsou naši designéři kreativní. Jednou jsem navíc sama mohla do této práce nahlédnout, a to když kolegové z designového oddělení pracovali na velké pyramidě v Gíze. Tehdy totiž bylo potřebné vyřešit nějaké podrobnosti ohledně hieroglyfů s českým egyptologem Miroslavem Bártou. Pro mě to byla skvělá zkušenost, díky níž jsem mohla lépe pochopit vznik stavebnice,“ podotýká šéfka komunikace.

Nových stavebnic přitom každoročně vzniká velké množství a i letos se mohou zákazníci těšit na neokoukané herní zážitky. „Určitě máme připravených mnoho novinek, protože naše portfolio se neustále obměňuje. U klasických řad se snažíme přicházet třeba s prvky fluidní hry využívající nové technologie, ale určitě budeme představovat také nové postavičky,“ slibuje Faflíková.

Lego obchod fanoušky nadchnul

Konkrétně českým zákazníkům se od minulého roku naskytla další příležitost, jak se s plastovými kostičkami ještě lépe seznámit. V pražském obchodním centru Westfield Chodov se totiž v listopadu otevřel vůbec první tuzemský Lego obchod. V něm by lidé měli najít všechny aktuálně prodávané stavebnice, ale také mnohé další zábavné aktivity.

„Zatím jsme z českého obchodu úplně nadšení. Přináší nám totiž reálné spojení se spotřebiteli, kteří si v něm mohou vyzkoušet naše produkty, a to včetně těch digitálních. Často tam také pořádáme různé akce, nedávno se tedy lidé mohli setkat třeba s jedním z českých designérů Lega Milanem Reindlem, který navrhl stavebnici Lego Technic Ford GT. Byl opravdu skvělý zážitek vidět všechny fanoušky, kteří tam čekali už dvě hodiny před zahájením, protože je Lego jejich velkým koníčkem,“ vypráví Faflíková.

V listopadu byl na pražském Chodově otevřen zbrusu nový obchod Lego.

Online obchod podle ní sice nabízí možnost nákupu kdykoliv a kdekoliv, ale fyzický zážitek z kamenného obchodu je prostě zcela neopakovatelný. Jinými slovy, reakce lidí jsou zatím velmi pozitivní, díky čemuž by se v Česku v budoucnu mohla objevit i další prodejna. Konkrétní plány na její otevření nicméně dánská společnost ještě nemá.

Že je Česká republika pro Lego velmi významným státem, je každopádně nezpochybnitelné, a to hned z několika důvodů. Tím hlavním je pravděpodobně skutečnost, že ve středočeském Kladně stojí jedna z šesti světových továren firmy: „Kromě toho se u nás nachází velký distribuční sklad v Jirnech u Prahy a máme zde také mnoho dalších významných složek, které zajišťují třeba finance nebo HR pro velkou část světa. Česká republika je tedy pro Lego opravdu důležitá, Kladno znají i moji kolegové z Nového Zélandu.“

Součástí příběhu mají být všichni

Vedle bližšího kontaktu se zákazníky v Lego obchodech se chce dánská firma více zaměřit také na posílení vzdělávací a výchovné funkce u dětských stavebnic. Díky hře se totiž dá otevřít spousta složitějších témat, jako je diverzita, inkluze, udržitelnost nebo chování dětí. Lego se dá ale použít i k řešení některých opravdu závažných problémů, jako je třeba šikana.

K těmto účelům by podle Faflíkové mohla sloužit třeba inkriminovaná řada Lego Friends, v níž se na začátku roku objevily nové postavičky. „U nich jsme se snažili, aby byly více rozmanité a aby představovaly reálnější svět. Z výzkumů jsme totiž zjistili, že tři ze čtyř dětí si myslí, že ve svých hračkách nejsou zastoupeni. Herní svět většinou představuje extrémně šťastné příběhy, ale realita je přeci jen trochu jiná,“ zdůrazňuje.

Že může Lego v některých situacích skutečně pomoci, má potvrzené i z vlastní zkušenosti. „Nedávno jsem si se svoji mladší dcerou hrála se sadou Lego Friends, kde jedné postavičce chyběla část ruky. Díky stavebnici jsme se tedy o této situaci mohly začít bavit, což nám opravdu pomohlo. Ne vždycky se totiž člověk k podobným věcem dostane, a pak je třeba vystaven situaci, kdy dítě nereaguje podle jeho představ. Podle mě je navíc skvělé, že tato sada nabízí různé postavičky, a každý se tak může cítit součástí našeho příběhu,“ vyzdvihuje Faflíková a doznává se k tomu, že si stavebnice dokáže užít nejen se svými dětmi, ale ráda si je občas složí i sama.

„V naší koupelně máme celkem čtyři obrazy Lego Art. Nedávno se pak do této kolekce dostala novinka od japonského malíře Kacušika Hokusaie, kterou je jeho známý obraz Velká vlna. Opravdu se moc těším, až si ho složím, protože už od vidění vypadal naprosto fantasticky. Není to však jen krásný designový projekt, samotné skládání je pro mě i příjemná relaxace,“ uzavírá Faflíková.