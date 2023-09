Hypoteční trh je stabilizovaný, výrazného snížení úrokových sazeb se ale žadatelé zatím nedočkají. Nezlevní ani stavební materiály

Jen málo věcí je pro mladé rodiny aktuálně abstraktnější než představa vlastního bydlení. Tedy samozřejmě s trochou nadsázky. Nicméně, faktem zůstává, že vysoké ceny energii, inflace a přísné podmínky pro získání hypotéky dělají z koupě nemovitosti pro řadu Čechů nedosažitelný cíl. A nepomáhají ani vysoké úrokové sazby.

Podle společnosti Broker Consulting působící v oblasti financí a realit se průměrná hypoteční sazba jí zprostředkovaných úvěrů v srpnu pohybovala těsně pod hranicí 5,6 procenta. A ačkoli není zcela jasné, zda sazby konečně dosahují vrcholu, alespoň částečnou útěchou by snad mohl být fakt, že minimálně podle některých expertů je další výrazný růst spíše nepravděpodobný. „Situace u hypoték je stabilní a počítáme, že bude i do konce roku,“ říká Michaela Pudilová, analytička hypotečních a spotřebitelských úvěrů z uvedené firmy.

Že i v září bude situace minimálně obdobná, naznačuje rovněž předstihový ukazatel Broker Consulting Indexu hypotečních úvěrů, který pro devátý měsíc předpovídá hodnotu 5,95 procenta. Tedy alespoň u nových hypoték s pětiletou fixací.

Krátká doba fixace i vlastní rezerva

Vzhledem k tomu, že hypoteční úvěry stojí zájemce momentálně více, než bylo donedávna běžné, doporučují odborníci sjednávat kratší doby fixace a zároveň se více zaměřit na své příjmy a výdaje. Podceňovat by žadatelé neměli ani pojištění schopnosti hypotéku splácet. „I na klienty, kteří mají běžný příjem a vydělávají méně, než je aktuální mzdový průměr, apelujeme, aby si pravidelným odkládáním menších částek budovali své krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Bez nich jsou bohužel – obzvlášť v nečekaných životních situacích a při splácení hypotéky – sami proti sobě,“ vysvětluje Pudilová.





Podobná čísla potvrzuje též poradenská společnost Swiss Life Select, konkrétně její Swiss Life Hypoindex. Ten mimo jiné odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru do 80procentní zástavní hodnoty nemovitosti.

Dle nejnovějších dat klesly uvedené sazby za poslední měsíc o devět bazických bodů a aktuálně činí 6,1 procenta. Zároveň ukazatel upozorňuje na skutečnost, že od května hypotéky zlevnily celkem o 22 bazických bodů, ačkoliv dlouhodobé snižování cen na obzoru zatím není.

Přemýšleli jste někdy o pořízení nemovitosti v zahraničí? Ano Ano, ale jen v rámci podílového spoluvlastnictví Ne Zobraz výsledek

„Po skončení prázdnin některé banky přistoupily k tradičním podzimním slevám na úrokových sazbách hypoték, a to se samozřejmě projevilo i na Swiss Life Hypoindexu. Nicméně stále jde o časově omezené akční nabídky a základní sazba hypotečních úvěrů v bankách zůstává na stejné úrovni, stejně jako základní sazba ČNB. A tak se průměrná nabídková sazba stále drží nad šesti procenty,“ přibližuje hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora. Následně dodává, že u některých bank lze hypotéku sjednat i za sazbu až o jedno procento nižší.

Zlevnit? Možná až příští rok

Stejně jako minulý měsíc nejvýrazněji zlevnily úvěry fixované na tři roky, a to o 15 bazických bodů. Konkrétně se tak u hypoték do 80 procent zástavní hodnoty nemovitosti průměrná sazba snížila na 6,04, respektive v případě žadatelů do 36 let na 6,33 procenta. A u desetileté fixace se zájemci o hypotéku poprvé od října loňského roku dostali dokonce pod hranici šesti, přičemž až doposud se pod touto hodnotou držely jen úvěry s pětiletou fixací. Ty v uplynulém měsíci dle dat Swiss Life Select odpovídaly 5,84 procenta.

„Vzhledem k tomu, že je pokles nabídkových sazeb u většiny bank způsoben časově omezenými slevovými akcemi, nelze předpokládat, že jde o dlouho očekávanou změnu trendu vysokých sazeb. Obrat by mohlo přinést až výraznější snížení základních úrokových sazeb ČNB,“ uvádí Sýkora s tím, že ty jsou stále na sedmi procentech.

K takovému kroku se ovšem bankovní rada ČNB zatím nechystá. Vyplývá to i z vyjádření většiny členů bankovní rady, kteří zdůrazňují stabilitu úrokových sazeb po delší dobu. K prvnímu snížení sazeb ČNB by tak mohlo dojít až na jejím únorovém zasedání, přičemž další snižování bude zároveň záležet na vývoji inflace.

Stavebních povolení letos o třetinu ubylo

Obdobím postupné stabilizace je rok 2023 i pro oblast stavebnictví, ve které se první pololetí neslo spíše ve znamení útlumu. Nicméně ve druhém pololetí očekává přední výrobce materiálů Wienerberger lehký růst poptávky. Mírnější zájem o výstavbu se od ledna do června promítl třeba u vydaných stavebních povolení. Těch bylo o 33 procent méně.

„Pokles zájmu se však překvapivě neprojevil na počtu kalkulací stavebních materiálů. Na základě nasbíraných dat můžeme konstatovat, že v případě značky Porotherm je počet zpracovaných kalkulací na úrovni předchozích let. V případě značky Tondach zájem dokonce pozitivně stoupá. Touha bydlet ve vlastním či zrekonstruovat svoji nemovitost tak nezmizela,“ míní generální ředitel Wienerbergeru Kamil Jeřábek.

Na podzim by se pak podle něj měla situace zcela stabilizovat, protože už nyní spouštěče mnohých obav ztrácejí na síle: „Druhá polovina letošního roku může investorům přinést dobré podmínky na realizaci bydlení. Opatrně optimistický trh má jasného vítěze. Zákazníka. Ten může vybírat ze široké palety produktů a očekávat dostupnost stavebních materiálů, plynulost zásobování a dostatečné kapacity řemeslníků. Investoři tak mohou čekat individuální přístup, kratší čekací lhůty a maximální plnění svých potřeb.“

Pokud jde o ceny stavebních materiálů, jejich růst se v uvedeném sektoru po několika měsících zastavil, a někteří dodavatelé dokonce zlevňují. Pokles ale zatím rozhodně není plošný. „Signály z trhu, s ohledem na meziroční růst výrobních nákladů, jsou zřejmé – materiály výrazně levnější nebudou, a to ani s výhledem do roku 2024,“ uzavírá Jeřábek.