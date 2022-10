Hongkong se po tvrdém lockdownu znovu otevírá světu. Pozdě, shodují se majitelé zrušených podniků

Hongkong je dlouhá léta považován za hlavní obchodní centrum celé Asie, finanční metropoli a oblíbené sídlo významných společností. Na jaře letošního roku ale řada z nich přesto zvažovala odchod. Takzvaná nulová tolerance covidu, kterou zde pročínské úřady v reakci na pandemii zavedly, měla totiž za důsledek uzavření Hongkongu před okolním světem a silně otřásla i s místními náklady na život. Ty z aglomerace kromě obyvatel vyhnaly také expatrianty a obecně i osoby s jiným než trvalým pobytem. Město navíc paradoxně opouštěli v době, kdy se zbytek světa cestování a turismu znovu otevíral.

Nyní 7,5milionová metropole podniká kroky k tomu, aby ztracený čas dohnala. Poté, co zrušila povinnou třídenní hotelovou karanténu, oznámily úřady také konání celosvětového bankovního summitu. Akce, která se má uskutečnit v listopadu, bude podle nich mít pozitivní vliv na oživení statusu Hongkongu jakožto mezinárodního a obchodního centra.

Skončily i kultovní podniky

Navzdory chystaným změnám má řada obyvatelů pocit, že tyto kroky přicházejí příliš pozdě. Během pandemie svoji činnost trvale ukončila velká spousta podniků. Brány zavřely třeba některé kultovní restaurace včetně Mido Cafe, Jimmy's Kitchen a Lin Heung Tea House. Opětovnou propagaci ostrova už neocení ani Maxence Traverse, majitel restaurace, jenž musel loni zavřít svůj podnik Honi Honi Tiki Bar. Je přesvědčen, že pouhé znovuotevření přístavního města nebude stačit k obnovení toho, co tam jeho samotného před 12 lety přitáhlo. „Musíme Hongkongu poskytnout vzrušení, protože právě teď jsme ztratili tolik věcí," říká pro CNN.

Samotní obyvatelé města, tedy aspoň ti, kteří zde zůstali a po více než dva roky se potýkali s přísnými protipandemickými opatřeními, nicméně přijali zrušení karantény s nadšením. Původně tamní úřady požadovaly, aby každý, kdo do Hongkongu přicestuje, strávil 21 dní v hotelovém pokoji. Pobyt si musel následně sám zaplatit. Vstup byl navíc povolen jen jeho obyvatelům. Lidé, kteří pocházeli z oblastí s vysokým počtem případů koronaviru, se namísto hotelového pokoje mohli ocitnout ve vládním zařízení. V důsledku toho bylo cestování do Hongkongu značně omezeno.

Když pak úřady poslední zářiový den oznámily ukončení jakékoli hotelové karantény, obyvatelé města okamžitě začali ve velkém rezervovat lety online. Zájem byl tak obrovský, že musel vlajkový dopravce města Cathay Pacific zřídil virtuální ,čekárnu‘, kde se doba čekání mohla protáhnout až na 30 minut.

Internetová rezervační služba Expedia uvedla, že také na jejích internetových stránkách došlo k devítinásobnému nárůstu vyhledávání letů z Hongkongu do Tokia a jedenáctinásobnému nárůstu vyhledávání letů z Hongkongu do Ósaky. „Zájem o lety do Hongkongu se však nezměnil“, uvádí Lavinia Rajaramová, vedoucí oddělení pro vztahy s veřejností společnosti.





Tři dny žádné restaurace ani kluby

Ačkoli povinnost hotelové karantény odpadla, město zavedlo alespoň třídenní období, během něhož se příchozí nesmějí stravovat v restauracích a navštěvovat bary. Vstup do metropole navíc vyžaduje potvrzení o očkování a negativní test na přítomnost koronaviru. Tyto restrikce mohou případné turisty odradit.

Bez omezení se neobejde ani mezinárodní turnaj v sedmičkovém ragby, který se v Hongkongu s výjimkou posledních dvou let koná každoročně od roku 1976 a pravidelně sem přitahoval davy fanoušků. Ty se letos kromě výše zmíněných opatření budou muset smířit také s tím, že po celou dobu akce budou povinni nosit na ústech ochranou masku s výjimkou konzumace nápojů. Naopak jídlo bude na místě zcela zakázáno.

Poslední zbývající překážky v cestování kromě Hongkongu v minulých týdnech odstranily také jeho sousedé včetně Japonska, Tchaj-wanu a Jižní Koreje. Komplikací pro turisty však zůstává pevninská Čína, kde nulový režim covidu i nadále přetrvává. V roce 2019, tedy v posledním roce před silným omezením cestování, přitom z této oblasti pocházelo 78 procent návštěvníků města.