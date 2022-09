Home office škodí kariéře, stěžují si manažeři. Jejich podřízení to vidí jinak

Manažeři a zaměstnanci se často neshodnou na mnoha věcech. A práce na dálku k nim dozajista patří. Microsoft se nedávno zeptal 20 tisíc řadových zaměstnanců a jejich šéfů, zda jsou produktivnější doma, nebo v kanceláři. Zatímco 87 procent pracujících uvedlo, že vykazují vyšší efektivitu, pokud nedochází do zaměstnání, čtyři z pěti manažerů s nimi nesouhlasilo a stěžovalo si, že podřízení se doma flákají.





Podle Kastle Systems, což je společnost zabývající se správou kancelářských budov, která mimo jiné sleduje, kolik lidí do nich vstupuje, se návštěvnost pracovišť v New Yorku pohybuje okolo 50 procent počtů z ledna 2020. Firma sice nemá přístup k informacím ohledně bank na Wall Street a dalších velkých podniků, ale i tak její statistika vypovídá o tom, že se manažerům podařilo k osobní návštěvě kanceláře přimět přibližně o desetinu lidí více než v dubnu.

Návrat ke klasické práci by měl pokračovat i v zimě, kdy už bude nejspíš docházet do zaměstnání většina lidí. Sedmdesát procent manažerů se totiž v průzkumech nechalo slyšet, že člověk pracující z domova má větší šanci, že bude nahrazen, než kolega, který je k dispozici osobně. Podle 62 procent šéfů pak trvalý home office škodí budování kariéry a 72 z nich by bylo nejradši, kdyby všichni zaměstnanci docházeli do kanceláře tak, jako tomu bylo před covidem. Přesto zatím většina firem prosazuje hybridní model, kdy lidé část týdne tráví na pracovišti a v jiné dny se připojují vzdáleně.





Generace Z na pracovním trhu

Podle ředitele Microsoftu Satyi Nadelly napětí mezi nadřízenými a podřízenými představuje problém, který je třeba vyřešit. Považuje totiž na nepravděpodobně, že by se firemní návyky vrátily k předpandemické realitě. „Musíme překonat takzvanou ‚paranoiu z produktivity‘. Data nám totiž ukazují, že více než čtyři pětiny jednotlivých lidí se cítí velmi produktivní, ale jejich management si to nemyslí. Tak vznikají rozpory,“ řekl BBC. Jeho názor, že trh práce se rapidně mění, navíc potvrdil i šéf LinkedInu Ryan Roslansky.

Počet plně vzdálených pracovních míst inzerovaných na této sociální síti během pandemie prudce vzrostl, ačkoliv vrcholné období práce z domova už pravděpodobně pominulo. Množství aktuálních inzerátů se na LinkedInu léta pohybuje mezi 14 a 15 miliony, z čehož byla před covidem „fullyremote“ dvě procenta, během pandemie dvacet, zatímco nyní, na jejím konci, se podíl drží na 15 procentech.

Vyšší flexibilita a možnost práce na dálku, kterou zaměstnavatelé nabízí, totiž souvisí s akutním nedostatkem lidské síly. V průběhu pandemie změnilo práci nebývalé množství lidí, obzvláště pak těch narozených po roce 1997. Právě u příslušníků generace Z existuje dle analytiků dvakrát vyšší šance, že budou chtít střídat zaměstnání než u starších pracovníků. Vidět to bylo na statistikách z LinkedInu, jež ukazují, že v loni přestupovalo z jedné firmy do jiné o polovinu víc lidí než před covidem a 90 procent z nich byli právě mladí.

Náboráři proto musí na přilákání nových pracovníků usilovně pracovat a nemají vyhráno, ani když je získají. Potřebují nadále udržet zaměstnance spokojené a motivované zůstat na stávající pozici, jelikož headhunteři jiných společností se předhánějí ve snaze chytré hlavy přetáhnout jinam.

Pokud se neukážete, končíte

Fluktuace zaměstnanců se týká i Microsoftu. „Během pandemie se k nám připojilo 70 tisíc lidí, kteří to tu viděli optikou pandemie. Když teď přemýšlíme o další fázi, v podstatě je musíme zaujmout a naverbovat znovu, takže jim musíme pomoci vytvořit si sociální vazby s kolegy,“ popsal Nadella. Mnozí z nich se poprvé navzájem setkali až po konci lockdownu a nyní spolu tráví asi polovinu pracovní doby. Padesát procent času totiž smí zaměstnanci Microsoftu standardně pracovat vzdáleně.

Pokud by chtěli zůstávat doma častěji, musejí získat souhlas vedení, nebo přejít na částečný úvazek. Podobně se k problematice staví konkurenční Apple, který od září po svých zaměstnancích vyžaduje účast v kanceláři tři dny v týdnu. To jsou pořád hodně velkorysá pravidla, i když někteří členové společnosti proti nim brojí. Takový Elon Musk je mnohem přísnější. Do Tesly poslal e-mail se slovy, že pracovní doba bude 40 hodin týdně a že kdo se neukáže, bude to miliardář pokládat za jeho rezignaci.

Jenže průzkumy ukazují, že zástupci generace Z, která bude do roku 2030 tvořit třetinu pracovního trhu, se s takovými požadavky odmítají ztotožnit. Navíc řada z nich absolvovala vysoké školy, první pohovory a zkušební doby přes Zoom. Proto Microsoft vyzývá i manažery v ostatních firmách, aby mladé generaci umožnili se zapojit do kolektivu a zaučit se stejně jako jejich starší kolegové v minulosti.