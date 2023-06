HBO, Netflix a další streamovací služby na příští týden: Drsňák Hemsworth, symbiontí antihrdina a další vesmírné výpravy

Černé zrcadlo

Jedna z nejúspěšnějších antologií pokračuje. Černé zrcadlo se v minulosti pravidelně umisťovalo mezi celkově nejúspěšnější netflixovské projekty, nová řada pak podle tvůrce Charlieho Brookera nabídne vůbec nejneuvěřitelnější příběhy. A těšit se, koneckonců jako obvykle, můžeme na pozoruhodnou hereckou sestavu. Objeví se Salma Hayek, Aaron Paul, Kate Mara nebo Josh Hartnett.



Další řada populární antologie na Netflix dorazí 15. června.

Venom: Carnage přichází

Od doby, co se Eddie Brock (Tom Hardy) coby hostitel ,ujal‘ mimozemského symbionta Venoma, uplynul už nějaký čas. Za tu dobu Eddie znovu nakopl svoji novinářskou kariéru článkem o masovém vrahovi Cletusi Kasadym (Woody Harrelson). Když ale i Cletus přijme symbionta, zlovolného Carnage, musí Eddie s Venomem hodit věčné spory za hlavu a pustit se do dalšího boje za záchranu San Franciska. A co hůř, městem pobíhají i další symbionti. Na jakou stranu se asi přikloní?



Symbiontí masakr na Netflixu uvidíme od 12. června.

Vyproštění 2

Tyler Rake (Chris Hemsworth) minule vystřílel půlku Bangladéše, tentokráte ho pak čeká fuška na místě více bližšímu tuzemskému divákovi. Rake totiž zamíří přímo k nám! I když… Natáčení sice probíhalo v Praze a Vejprtech, oficiálně se ale snímek odehrává v Gruzii, kam Rake míří zachránit rodinu zkrachovalého gangstera. A jelikož jsou její členové kompletně ve vězení, čeká nás určitě další řežba. V novém dílu úspěšné akční série Chrise Hemswortha doplní i další hvězdy, jmenovitě Idris Elba a Olga Kurylenko.



Rake se znovu vyprostí už 16. června. A jedině na Netflixu.

Ztracený král

Rok 2012. Amatérská historička Philippa Langley (Sally Hawkins) právě v Leicesteru objevila ostatky slavného krále Richarda III. Co ale její výzkum provázelo? Jaký byl její životní příběh? A jak se k hledání stavělo její blízké okolí? Na to odpovídá snímek Ztracený král, který líčí Philippu jako jednu z nejvíce inspirativních žen moderní britské historie. Povedlo se jí totiž nejen objevit Richardův hrob, ale také pomoci odborné i laické veřejnosti přehodnotit pohled na slavného vládce.



Životopisný snímek na HBO Max vyjde 18. června.

Stan Lee

Od jeho smrti v listopadu uplyne už pět let, odkaz ale žije dál. Stan Lee patří mezi nejúspěšnější komiksové tvůrce všech dob a mnoho lidí si jej spojuje s marvelovským vzestupem posledních let, kdy se začal pravidelně objevovat v cameo rolích v nejrůznějších filmech. Stan ale svůj velký příběh, během kterého psal komiksy nejen pro Marvel, ale také pro věčného rivala z DC, započal daleko dříve. Ucelený pohled na jeho život nabídne nejnovější dokument z produkce Disney+ Excelsior!

Dokument o králi komiksu uvidíme na Disney+ 16. června.

Star Trek: Podivné nové světy

Nejlepší startrekovský seriál od dob Voyageru a Deep Space Nine se vrací. Posádka Enterprise pod vedením kapitána Pika (Anson Mount) pokračuje v průzkumu neznámých končin vesmíru, nově se k ní pak přidává i James T. Kirk (Paul Wesley). A co víc, seriál čeká i crossover s animákem Lower Decks, setkání s Klingony a taktéž střet s novým nepřítelem. Jak se se vším posádka Enterprise vypořádá?

Na vesmírnou plavbu se na SkyShowtime znovu vydáme 15. června.