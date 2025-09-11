Dvorecký most míří do finále. Pražanům se nová spojnice přes Vltavu za téměř 1,5 miliardy otevře v prvním čtvrtletí 2026

Praha se již brzy dočká nové spojnice přes Vltavu mezi Podolím a Zlíchovem. Zbrusu nový Dvorecký most se otevře MHD, cyklistům i pěším v prvním čtvrtletí příštího roku. Po Holešovické lávce tak získají Pražané další moderní propojení břehů metropole. Ještě v roce 2022 přitom existoval nový most jen na vizualizacích, přičemž dnes už ho lze přejít pěšky a práce na něm intenzivně pokračují.
Stavbu má na starosti sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most. Nosná konstrukce je již hotová, probíhají izolační práce, příprava tramvajové tratě a montáž kolejových dilatací na smíchovské straně, dále také příprava na odbednění a převoz podpůrné konstrukce či instalace odvodnění a kabelových drah v komoře mostu.
V okolí mostní konstrukce se nyní stavební firma zaměřuje na dokončovací práce u podolského břehu, kde se už nyní nachází zakrytá socha Heavy Head Boy od Krištofa Kintery. Pokračuje i montáž ocelové lávky na smíchovské straně i zásypy kolem ulice Na Zlíchově. Před otevřením však zbývá dokončit řadu prací.
Návrh mostu z bílého betonu odkazuje ke kubismu a brutalismu, přičemž nemá konstrukci nad mostovkou, takže nenásilně zapadne do vltavského údolí. Autoři z Atelieru 6 a Tubes se inspirovali Františkem Menclem, který byl projektantem mostů pro hlavní město v první polovině 20. století. Úplné dokončení stavby, včetně informačního centra a multifunkční arény s uměleckou instalací, se předpokládá ve třetím kvartále 2026. Celkové náklady, které zčásti pokryjí i evropské dotace, se přitom vyšplhají na 1,447 miliardy korun bez DPH.
„Dvorecký most je dobrým příkladem, že architektonická soutěž přináší kvalitní řešení. V tomto případě také přizvání výtvarníka Krištofa Kintery vtisklo projektu přidanou hodnotu v podobě kreativního ztvárnění obou předmostí, ze kterých vytvořil originální obytný prostor pro veřejnost,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlaváček s tím, že nová infrastrukturní stavba se tak zřejmě stane magnetem pro milovníky umění i pro turisty.