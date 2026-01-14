Aktiva Fondu českého bydlení přesáhla dvě miliardy korun. Vděčí za to i aktuální expanzi do Německa

Fond českého bydlení SICAV, který se specializuje na investice do rezidenčního nájemního bydlení, koncem minulého roku uskutečnil důležitý strategický krok. Expandoval totiž do Německa, kde získal za vyšší stovky milionů korun rozsáhlé portfolio celkem 198 bytů ve městech v Sasku a v Bavorsku.
Hlavním důvodem pro vstup na tamní trh byla snaha o větší diverzifikaci portfolia, jež by měl zajistit minimalizaci rizik. Oba zakladatelé fondu navíc mají s působením v mezinárodním prostředí dlouhodobé zkušenosti, jelikož Jakub Kořínek v minulosti řídil aktivity finanční skupiny Penta Investments jak na rakouském, tak právě i německém trhu, zatímco Tomáš Novák se věnuje realitnímu trhu ve Spojených státech amerických.
„V Německu je situace zcela odlišná než v České republice. Podíl nájemního bydlení tam přesahuje 52 procent a dále roste. Vstupujeme na trh v době, kdy ceny nemovitostí nedosáhly úrovně roku 2022 a jsou stále v počáteční fázi vzestupného trendu. Absolutní cena za metr čtvereční je tedy velmi příznivá, a to i ve srovnání s Českou republikou,“ uvedl Kořínek.
Rekonstrukce zvýší výnosy z nájmů
Nově zakoupené bytové domy se nacházejí hlavně ve spádové oblasti Drážďan a Lipska, konkrétně ve městech Freiberg, Oschatz a Riesa, a také v bavorském Bayreuthu. Všechny tyto aglomerace leží v prosperující oblasti nedaleko české hranice, což fondu umožní dosáhnout výrazných synergií při správě obou částí svého portfolia.
Taková strategie má pochopitelně dobrý důvod – Fond totiž plánuje nově získané bytové domy postupně modernizovat, čímž zvýší jejich hodnotu i výnosy z nájemného. Rekonstrukce navíc zajistí prověřené české firmy, s nimiž Novák s Kořínkem spolupracují například v Ústeckém kraji, což umožní snížit náklady oproti německým dodavatelům.
Plánované rekonstrukce jsou důležité i proto, že německý trh dokáže ve výrazně větší míře než v Česku zohlednit energetickou efektivitu bytových domů ve výši nájmu. „Fond díky tomu může zužitkovat své zkušenosti s energetickými úsporami a podstatně zvyšovat hodnotu zakoupených nemovitostí,“ doplnil Kořínek.
V plánu jsou i akvizice v Česku
Díky vstupu na německý trh se Fond českého bydlení výrazně rozrostl. Aktuálně spravuje celkem 1 060 bytových a nebytových jednotek o pronajímatelné ploše téměř 62 tisíc metrů čtverečních, přičemž celková hodnota jeho aktiv už překročila hranici dvou miliard korun.
„Po dokončení akvizice tvoří německé projekty zhruba 22,5 procenta našeho portfolia a staly se jeho významnou součástí. Navíc vnímáme, že v některých případech je stále možné nájemné postupně upravovat směrem k úrovni běžné v daných lokalitách. To může v čase podpořit hodnotu nemovitostí i jejich finanční výkonnost,“ řekl druhý spoluzakladatel Fondu Novák.
Ve své zahraniční expanzi chtějí oba pánové pokračovat i v nejbližší době. „Zkušenosti a renomé získané na německém trhu nám otevřou cestu k dalším investicím na největším evropském trhu nájemního bydlení. Uvědomujeme si, že s růstem majetku Fondu pro nás bude český trh se svou omezenou velikostí a velkou fragmentací časem malý. Současně jsme ale v pokročilé fázi dalších akvizic i na českém trhu, takže v dohledné době opět očekávám rozšíření portfolia,“ prozradil na závěr Kořínek.