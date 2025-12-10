Penta investuje 10 miliard korun do dvou projektů v Londýně. Cílem je stát se „významným hráčem“ tamního realitního trhu

Čeští developeři neinvestují do projektů pouze v tuzemsku, řada z nich zamířila i do zahraničí, například do Srbska, Chorvatska či Polska. Nyní se k nim přidává společnost Penta Real Estate ze skupiny miliardáře Marka Dospivy. Protože i jí je český a slovenský nemovitostní trh již malý, rozhlížela se po atraktivních příležitostech v Německu a Polsku. Nakonec se ale vydala někam docela jinam, a sice do Velké Británie, kde letos založila svoji vlastní kancelář.
Ve dvou lokalitách v širším centru Londýna – na Canary Wharf a v Nine Elms – nyní Penta buduje více než 680 nových bytů, a to ve spolupráci s tamním developerem Ballymore. Za tímto účelem vznikl společný podnik, v němž obě strany mají rovný podíl. Stejně tak se napůl rozdělí i o investici ve výši přes 700 milionů liber (zhruba 20 miliard korun), díky které podél řeky Temže vyroste do roku 2029 ve zmíněných bývalých docích Canary Wharf v rámci projektu Cuba Street výrazná 52patrová rezidenční věž s 434 byty.
Budova nabídne panoramatické výhledy na město, komunitní prostory včetně posilovny a veřejnosti otevřený park. Část věže bude rovněž sloužit pro dostupné bydlení.
Druhou část investice představuje The Capston, což je závěrečná fáze prestižního projektu Embassy Gardens v Nine Elms v těsné blízkosti nové americké ambasády. Právě na tomto místě postavil Ballymore v předchozích etapách přes 1 200 bytů, na něž má nyní navázat fáze další, v jejímž rámci společně s Pentou vybuduje dodatečných 247 luxusních bytových jednotek nacházejících se ve dvou budovách o 11 a 22 podlažích s výhledem na řeku.
Součástí mají být společné prostory a lounge ve stylu art-deco, wellness zóna, fitness centrum i střešní terasy s bazénem klenoucím se mezi dvěma budovami z předchozí fáze výstavby. „S ohledem na relativně slábnoucí nabídku nových realitních projektů v Londýně se tímto objemem bytů ve výstavbě okamžitě zařazujeme mezi významné hráče na trhu,“ doplňuje člen představenstva Penta Real Estate Pavel Streblov, který expanzi vede. Vzápětí dodává, že zmíněné dva projekty jsou pouhým začátkem.
„Na londýnský realitní trh vstupujeme s dlouhodobou ambicí stát se významným a respektovaným hráčem. Rádi bychom zde do budoucna působili nejenom v rámci rezidenčního sektoru, ale aktivně analyzujeme i příležitosti ve výstavbě kanceláří, hotelů či studentského bydlení. V příštích několika letech zde chceme výrazně rozšířit naši místní kancelář, realizovat podobně velké investice v miliardových částkách a etablovat Pentu jako silného hráče, který dokáže i v Londýně budovat velké rozvojové projekty,“ uzavírá Streblov.