Finský developer YIT dokončil desátou etapu projektu Suomi Hloubětín. Praha má dalších takřka 70 nových bytů

Finská developerská společnost YIT se na úvod nového roku pochlubila dokončením další, v pořadí již desáté etapy rezidenčního areálu Suomi Hloubětín. V rámci svého rozsáhlého pražského projektu vzniklo v budově Tampere celkem osmašedesát nových bytů a pět komerčních prostor, které si jejich noví majitelé budou moci přebrat již letos na jaře.
„Kolaudací Tampere jsme završili další z klíčových etap postupně vznikající finské čtvrti. Dům navazuje na předchozí fáze projektu a přispívá k dotváření plnohodnotného městského prostředí s důrazem na kvalitu bydlení, funkční veřejný prostor se zelení a udržitelný přístup k výstavbě,“ popisuje obchodní ředitelka YIT Stavo Dana Bartoňová.
Všechny nové byty mají podle ní již svého vlastníka. Z komerčních prostor zbývají v tuto chvíli k prodeji ještě dvě jednotky. Budova má celkem 13 nadzemních podlaží, přičemž jednotlivé byty mají dispozici od 1+kk po 4+kk a nabízejí plochu od 35 do 104 čtverečních metrů. Všechny navíc mají balkon nebo terasu.