Fiktivní slevy, neexistující zboží nebo hra na city. Češi by během Black Friday měli zůstat ostražití, v rámci akce utrácejí miliardy

Ačkoli má svůj původ ve Spojených státech, v posledních letech se Black Friday těší čím dál větší oblibě i v České republice, kde obchody v rámci uvedené akce zlevňují své zboží i po dobu několika dnů až týdnů. Ceny v této době padají až o desítky procent, čímž zákazníky podněcují k nákupům vánočních dárků.

Zmíněná taktika se prodejcům každoročně vyplácí, jejich tržby totiž rostou i o stovky procent. A zdá se, že ani letošek nebude výjimkou. Ba naopak, nákupní horečka má být údajně ještě vyšší než loni.

Češi během Black Friday utratí sedm miliard

Podle společnosti Upgrades, která online obchodníkům dodává e-shopová řešení, chystají Češi za nákupy během akce Black Friday utratit zhruba o deset procent více než v minulém roce, přičemž návštěvnost internetových obchodů má vzrůst až trojnásobně. Už v minulých letech se přitom nejednalo o zrovna zanedbatelné částky. Dle Asociace pro elektronickou komerci, na jejíž data se odkazuje Reflex, vydávají tuzemští spotřebitelé za nákupy přibližně sedm miliard korun. Největší zájem bude stejně jako v předchozích letech o elektroniku, módu a hračky pro děti.

„Obliba slev na českém trhu je známá – dlouhodobě více než 50 procent zboží nakupují Češi ve slevách. Těžko říci, zda je to více dáno charakteristikou českých zákazníků, nebo slevovou spirálou roztočenou v konkurenčním boji obchodníků,“ uvádí pro Euro.cz Václav Stříteský z katedry marketingu FPH VŠE. Následně dodává, že slevová akce je zpravidla první věc, kterou obchodník k zaujetí zákazníka použije.





„Z dat v minulých letech vidíme, že 50 procent e-shopů tvoří kampaně na Black Friday, v podstatě se na ně soustředí celý listopad,“ doplňuje Ladislav Hrbáček, zakladatel a CEO společnosti Leadhub, která se marketingem společností zabývá. Během akce prý pak firmy vykazují i 300procentní nárůst odeslaných e-mailových kampaní. Ty vedou až ke 180procentnímu zvýšení počtu objednávek a růstu tržeb o více než 220 procent.

Zlevňují, ale někdy jen naoko

Nakupující by na internetu měli být samozřejmě ve střehu, slevové akce jsou totiž ideálním prostředím pro nekalé praktiky. Někteří online obchodníci se zájemce snaží přilákat fiktivními slevami, kdy ceny cíleně navyšují, aby nová nabídka působila atraktivněji. „Zákazníci často nejen nezískávají výhodné nabídky, jak by mohli očekávat, ale vzhledem k publicitě tohoto tématu si již někteří začínají uvědomovat netransparentnost vyhlašování slev a jejich výše i jiné nekalé praktiky spojené s komunikací slev,“ přibližuje redakci Oldřich Vávra, který je rovněž z katedry marketingu FPH VŠE.

Nejde přitom jen o podvody jako takové. Slevové akce, jako je právě Black Friday, mají totiž lákat i k impulsivním nákupům. „Zákazníci spíše koupí věci, které nepotřebují, někdy bohužel za peníze, které nemají,“ podotýká Stříteský. Tuto tendenci u zákazníků obchodníci navíc podporují různými taktikami, jako je třeba omezená platnost slev či omezený počet skladových zásob: „Někteří obchodníci mají tento aspekt vyladěný k dokonalosti. Dobře víme, že větší zájem na e-shopu vyvolá sdělení ,již poslední kus skladem‘ než ,počet kusů skladem: 1‘.“

Jedná se o takzvaný efekt FOMO (fear of missing out), který těží právě z pocitu, že zákazník něco prošvihne. Mnohé ceny jsou tímto způsobem ale cíleně navrženy – mají vyvolat naléhavost a strach. „Je dobré si to uvědomit a vyhnout se impulzivním nákupům a naopak se zaměřit na pečlivé plánování a srovnávání nabídek,“ míní Stříteský s tím, že sledovat vývoj cen je dobré i kvůli rozeznání výše falešných slev.

Stoprocentně účinný ohledně dané problematiky v současné době není ani zákon. Ten nařizuje uvádět u slev nejnižší cenu za posledních 30 dní. „Řada obchodníků však stále testuje hranu zákona a neuvádí výši slevy z této referenční ceny, ale jiného základu,“ varuje Stříteský, podle kterého je dobré číst i poznámky napsané malým písmem. Právě zde se údaje o nejnižší ceně často uvádí, a navíc tu bývají upřesněny i podmínky slevové akce.

Za bezpečnější pak jednoznačně považuje nakupování u ověřených odborníků, v případě neznámých prodejců je vždy zapotřebí alespoň projít recenze. Pozor by si rovněž dával až na příliš nízké ceny: „Nešlo by o první případ, kdy zákazník zaplatí předem na neověřeném e-shopu za zboží se skvělou cenou, ale nikdy ho bohužel neuvidí.“

Slevy, které ztrácí smysl

Nevýhod spojených s Black Friday je pochopitelně vícero. Podle Vávry představuje problém i dlouhodobé trvání slev, které je na rozdíl od USA, kde akce skutečně připadá na jediný den, typický hlavně pro Česko. „To může vést k tomu, že slevy v již tak slevami nasyceném prostředí se nemusí zákazníkům jevit tak atraktivní a ztrácí svůj původní motivační význam. O to více, když někteří obchodníci toto označení nadužívají i v tom smyslu, že jím označují slevové akce i v jiných ročních obdobích,“ podotýká.

Obdobný názor sdílí i Tomáš Čuprt z marketingové agentury PPC Profits. Je přesvědčený o tom, že právě kvůli takovýmto akcím stále více klesá třeba význam povánočních slev: „Není to pouze díky nižším cenám, ale také kvůli zvýšené koupěschopnosti po Vánocích, mnoho lidí dostane jako vánoční dárek hotovost nebo poukazy na nákup.“

V neposlední řadě se zákazníci mohou setkat také s kyberútoky. Na ty koneckonců upozornil i britský šéf pro kybernetickou bezpečnost Richard Horne, podle kterého podvodníci k oklamání spotřebitelů dnes používají i umělou inteligenci. Pro představu, jen ve Spojeném království došlo podle deníku The Guardian loni v období kolem Vánoc k online krádežím v celkové hodnotě 11,5 milionu liber, což s průměrným loňským kurzem odpovídá zhruba 317 milionům korun.