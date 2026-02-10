Fronty, které neberou konce. Nový digitální systém EU prodlužuje pasové kontroly na letištích, doplácejí na něj třeba Britové

Čekání ve frontách na letištích – nepochybně jedna z nejméně oblíbených částí cestování, kvůli které je vždy potřeba se obrnit trpělivostí. A letos to platí dvojnásob, zejména v letních měsících v případě turistů, kteří na Starý kontinent dorazí ze zemí mimo Evropskou unii. Důvodem je zavádění nového digitálního Systému vstupu a výstupu (Entry/Exit System, EES), jehož cílem je zkvalitnit hraniční kontroly a zrychlit postupy při překračování vnějších hranic schengenského prostoru. Země EU ho postupně zavádějí od 12. října 2025, přičemž přechodné období má trvat 180 dní. Od letošního 10. dubna by tak měl fungovat na všech vnějších hraničních přechodech, píše web BBC.
Digitální EES má postupně nahradit razítkování pasů. Občané zemí mimo EU, tedy například Britové, si při prvním vstupu do schengenského prostoru musí zaregistrovat otisky prstů a fotografii a nechat si naskenovat pas, a to při příletu na letiště prostřednictvím digitálního kiosku. Tato registrace platí tři roky, při dalších cestách se údaje už pouze ověřují.
Již nyní by nový biometrický systém měl fungovat na zhruba polovině hraničních přechodů, přičemž podle odhadů jej využívá alespoň třetina cestujících ze zemí mimo unijní sedmadvacítku. Šéfka sítě cestovních agentur Advantage Partnership Julia Lo Bue-Said je však toho názoru, že opatření ve skutečnosti „vytvořilo ještě více úzkých míst a zdržení na místech, která už byla problematická sama o sobě“.
Fronty od Ženevy po Tenerife
Nový systém způsobuje na některých letištích dlouhé fronty a provozní komplikace. Cestující hlásí v exponovaných časech čekání v řádu několika desítek minut – a odborníci upozorňují, že v letní sezóně by se mohlo prodloužit klidně až na pět nebo šest hodin.
Že se cestování letadlem může v těchto dnech pořádně protáhnout, dokládají videa zveřejněná na sociálních sítích samotnými pasažéry. Ti v nich popisují například tříhodinové čekání u pasové kontroly na ženevském letišti.
Tamní terminál bývá v zimě vytížený celkem běžně – to proto, že lyžaři, včetně mnoha Britů a lidí ze třetích zemí, míří do Alp. Nicméně tentokrát letiště připisuje přetížení právě novému EES systému, a to především o víkendech. Aby se situace zlepšila, musely švýcarské celní orgány nasadit do akce o poznání více zaměstnanců, než je obvyklé.
Dlouhá čekání zaznamenali také cestující na Kanárských ostrovech, konkrétně na Tenerife, kam rovněž míří za sluncem hodně lidí z Velké Británie. Podle Andrewa Knighta, který provozuje půjčovnu Sanasty Car Hire, řada jeho britských klientů uvízla v dlouhých frontách u hraničních kiosků. Zatímco v klidnějších časech probíhá pasová kontrola relativně bez problémů, při příletech více letadel v krátkém sledu se fronty rychle prodlužují a lidé zažívají až dvouhodinová zpoždění. „Navíc se systém několikrát zhroutil, takže je to sázka do loterie,“ cituje Knighta BBC.
„Vezměte s sebou něco, čím v dlouhých frontách zabavíte děti“
Olivier Jankovec, šéf organizace Airports Council International Europe, která zastupuje více než 600 letišť, tvrdí, že doba odbavení cestujících na hranicích se kvůli EES zvýšila „čtyř- až pětinásobně“. Není prý neobvyklé, aby lidé čekali třeba dvě hodiny. Zároveň se obává, že o Velikonocích a v letní sezoně se situace ještě zhorší.
Podle mluvčího Evropské komise pro vnitřní záležitosti Markuse Lammerta každopádně systém funguje „z velké části bez problémů“, přičemž členské státy mají dále pokračovat v jeho vylepšování. V systému bylo údajně zaznamenáno již 23 milionů vstupů a výstupů a také 12 tisíc případů, ve kterých byl dotyčnému vstup odmítnut. Zároveň zdůrazňuje, že pokud by EES způsoboval vážné komplikace, mohou jednotlivé země od léta do září jeho provoz částečně pozastavit.
Mít možnost fungování EES dočasně omezit bude podle Jankovce klíčové, pokud by se „situace na hraničních kontrolách stala neudržitelnou“. V opačném případě by totiž čekání ve frontách mohlo zabrat podstatnou část dne. „Počítejte s nejhorším a vezměte si s sebou nějaké občerstvení a ujistěte se, že máte něco, čím zabavíte své děti,“ radí lidem, kteří se v nejbližších měsících chystají přicestovat z mimoevropských letišť, šéfka Advantage Partnership Lo Bue-Said.
Čeká se i v Praze
Problémy s frontami většími než obvykle připouští také Letiště Václava Havla v Praze, kde je nyní instalováno 56 kiosků EES. „Evidujeme delší čekací doby na pasové kontrole zejména u takzvaných třetizemců, tedy občanů zemí mimo EU a schengenský prostor. Systém prodlužuje odbavení o desítky sekund především v provozních špičkách,“ potvrzuje pro Euro.cz mluvčí letiště Jiří Hannich. Podle cizinecké policie, která EES spravuje, funguje technicky bez problémů, přesto průchod pasovou kontrolou zpomaluje.
Dalším faktorem je podle Hannicha i to, že v době plánování současného zimního letového řádu ještě nebyl známý přesný termín spuštění systému ani jeho reálné dopady. „Nyní již máme zkušenosti ze skutečného provozu a můžeme je promítnout do plánování nadcházející letní sezony, kde se s nižší propustností pasové kontroly počítá,“ dodává s tím, že cestujícím doporučuje dorazit na letiště s dostatečným předstihem.
Do budoucna se situace zlepší, slibuje šéf cizinecké policie
Přestože se systém EES týká pouze občanů třetích zemí, delší fronty mohou při odletech mimo Schengen zasáhnout i občany EU včetně Čechů, kteří musejí projít na Terminálu 1 pasovou kontrolou.
Ani mluvčí cizinecké policie Josef Urban nevylučuje, že zejména v průběhu letní sezony může docházet k tvorbě front v prostorách hraniční kontroly. „Rizikové jsou především situace, kdy v krátkém časovém intervalu dochází ke kumulaci letů z destinací mimo schengenský prostor. K určitému zdržení v exponovaných dopoledních a odpoledních špičkách dochází v nepatrné míře už nyní,“ doplňuje pro naši redakci.
Podle Urbanových slov policie v takových případech nasazuje maximální počet sil a plně obsazuje všechny dostupné přepážky hraniční kontroly. V hlavní letní sezoně navíc výrazně omezuje čerpání dovolených, aby byl zajištěn dostatečný počet policistů. Do budoucna by se situace podle Urbana měla zlepšit i proto, že většina cestujících už bude v systému zaregistrována a jejich údaje se budou pouze ověřovat, což by mělo celý proces zrychlit.