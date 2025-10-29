Místo front u Kolosea horské stezky a prázdné pláže. Nový cestovatelský trend přepisuje turistickou mapu světa

Po pandemii a letech masového cestování do metropolí se pozornost turistů obrací k horám, ostrovům a méně známým regionům. Trend takzvaného „slow travel“ i rostoucí odpor vůči overturismu a přelidněným městům a památkám se naplno odráží i v nové zprávě portálu Expedia Group pro rok 2026. Ta hodnotí 10 světových destinací na vzestupu podle počtu vyhledávání letenek a ubytování, přičemž data pocházejí od více než 24 tisíc cestovatelů z celého světa.
Dle analýzy platforem Expedia, Hotels.com a Vrbo letošnímu žebříčku nejžádanějších turistických destinací vévodí méně známé horské městečko Big Sky v americké Montaně, které leží ve Skalistých horách, asi hodinu jízdy od národního parku Yellowstone.
Jak ale vysvětluje expertka zmíněného portálu Melanie Fishová, město je už dávno proslulé skvělými možnostmi venkovní rekreace – v zimě lyžováním a snowboardingem, v létě pěší turistikou, horskou cyklistikou a raftingem. A jeho kouzlo nespočívá jen v přírodě. „Big Sky nabízí také stále bohatší gastronomickou scénu, rostoucí nabídku aktivit pro rodiny s dětmi, komunitní akce i kulturní programy,“ vysvětluje Fishová pro CNBC Make It.
Stále žádanější Japonsko
Na druhé místo se dostalo souostroví Okinawa na jihu Japonska nabízející příjemné subtropické klima. Země vycházejícího slunce v posledních letech láká stále více cestovatelů, kteří sem míří i díky slabému jenu a zrušení covidových omezení. A zatímco některá velká města jako třeba Kjóto byla v důsledku přívalu návštěvníků nucena zavést takzvané turistické daně, Okinawy se toto (zatím) netýká.
Region usiluje o nabídku kulturních a přírodních zážitků bez masového turismu a jako takový splňuje rámec Expedia nazvaný „Smart Travel Health Check“, jenž odpovídá zásadám Světové rady pro cestování a cestovní ruch. „Na Okinawě přistupují k životnímu prostředí aktivně, obnovují například korálové útesy, přecházejí na dekarbonizovanou ekonomiku a využívají obnovitelné zdroje energie. Pečují o místní tradice a dědictví a dbají na to, aby i návštěvníci měli vzdělávací příležitosti,“ říká Fishová.
Třetí místo pro „Maledivy Evropy“
Třetí příčku obsadila Sardinie, která se stále častěji dostává do hledáčku cestovatelů mířících mimo přelidněná města, jako jsou Řím, Florencie či Benátky. Ostrov je po Sicílii druhý největší ve Středozemním moři a někdy bývá označován díky svým plážím jako „Maledivy Evropy“.
Některé tamní regiony jsou rovněž považovány za takzvanou „modrou zónu“. Tak se říká oblastem, kde lidé běžně žijí mimořádně dlouhý život především díky svému zdravému životnímu stylu, přístupu k čerstvým potravinám a silným sociálním vazbám i spiritualitě.
„Dostat se na Sardinii sice stojí více úsilí než do známých destinací, ale návštěvníci zjišťují, že cesta se vyplatí, a to kvůli plážím, kuchyni i rozmanité krajině ostrova. Jsou tu nádherné pobřežní oblasti, ale i hornaté vnitrozemí a okouzlující městečka, což je přesně ta trojkombinace, kterou dnešní cestovatelé hledají,“ dodává Fishová.
Lidé hledají rozmanitost
Další místa v žebříčku ukazují, že turisté hledají rozmanitost – od tropických ostrovů až po zasněžené vrcholky hor. Na čtvrté příčce se umístil největší vietnamský ostrov Phu Quoc s okouzlujícími plážemi. Pátou pozici pro změnu obsadilo Savojsko ve Francii, na úpatí Alp. To láká třeba nejvyšší evropskou horou Mont Blanc a zaměřením na celoroční aktivity.
Na šestém místě se objevuje Fort Walton Beach na severozápadní Floridě, méně známá alternativa k přeplněným letoviskům, s rodinnou atmosférou a nádhernými plážemi. Za nimi následují destinace, které spojuje především autenticita a silná místní identita.
Sedmý kanadský Ucluelet láká milovníky divokého pobřeží a přírody, osmý Cotswolds ve Velké Británii svým venkovským šarmem a historickými vesnicemi. Devátý San Miguel de Allende v Mexiku zůstává magnetem pro cestovatele hledající živou kulturu, barvy a architekturu koloniální éry. A desítku pak uzavírá metropole Tasmánie Hobart, která spojuje australskou přírodu s moderní gastronomií a rostoucím renomé mezi milovníky umění.