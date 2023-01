Lidé přestávají vnímat elektromobily jako raritu. Jejich prodej překonal na trhu s auty důležitý pětiprocentní podíl

Elektromobily přestávají být na silnici jen ojedinělým úkazem. A ani zdaleka se už nejedná jen o ty značky Tesla. Podle společnosti Kelley Blue Book představovaly automobily s elektrickým pohonem v loňském roce 5,6 procenta všech prodaných vozidel, což je čtyřikrát více než v roce 2019.

Ačkoliv se takové číslo může na první pohled zdát jako zanedbatelné, zkušenosti ze světových trhů hovoří o opaku. Pětiprocentní tržní podíl je velmi důležitý a například podle výzkumného pracovníka BloombergNEF Coreyho Cantora představuje dokonce bod zlomu.

Proč zrovna pět procent? Dle některých analytiků se jedná o hranici, kdy se produkt nebo služba začíná jevit jako zcela normální. Koneckonců třeba celkový podíl značky Hyundai na americkém trhu je podle společnosti Cox Automotive, která vlastní řadu webů a firem zabývajících se automobily, přibližně stejně velký jako podíl elektromobilů, přičemž koupě vozu Hyundai se rozhodně nezdá být ničím neobvyklým.

S elektromobily je to stejné. Fakt, že je stále častěji vídáme na silnicích, usnadňuje úvahy o jejich pořízení. Nyní je však zapotřebí učinit tyto vozy dostupnějšími. „Myslím, že teď už poptávka rozhodně existuje,“ komentuje pro CNN Cantor. „Problém byl spíše na straně nabídky, kdy výrobci automobilů nebyli schopni dodávat dostatečné množství,“ říká. Tuto skutečnost negativně ovlivnily problémy s dodávkami dílů, což zpomalilo výrobu všech druhů vozidel.

Větší poptávka i konkurence

S nedostatečnou nabídkou se dlouhodobě potýká například Mustang Mach-E, který se začal prodávat v roce 2021 a byl prvním elektromobilem, jenž na trhu s elektromobily ukousl značný kus z dosud dominantního podílu společnosti Tesla. Každý z více než 150 tisíců vozů Mach-E, které Ford doposud vyrobil, byl podle viceprezidenta společnosti Darrena Palmera zhotoven pouze na konkrétní objednávku zákazníka, nikoli aby zaplnil pozemky prodejců. Kromě toho přišel Ford třeba také s modelem F-150 Lightning, plně elektrickou verzí nejprodávanějšího vozu v Americe.

Nabídka elektromobilů se navíc rozšiřovala i globálně. Zatímco v roce 2019 se podle Kelley Blue Book prodalo ,pouze‘ 11 modelů elektromobilů v počtu vyšším než tisíc kusů, letos jich tento milník překonalo hned šestadvacet. Nové modely na trh uvedly třeba jihokorejské společnosti Hyundai a Kia v podobě Hyundai Ioniq 5 a Kia EV6. Rivian pak představil nákladní vůz R1T a SUV R1S. A Generals Motors zase zaznamenal obrovský nárůst prodejů svých vozů Bolt EV a Bolt EUV, jež byly na čas staženy z trhu kvůli požáru baterií. Novými elektromobily aktuálně disponují rovněž luxusní značky jako Audi, BMW, Mercedes, Genesis a Volvo.

„Už to není jen o tom, že za elektromobil musíte utratit 50 nebo 100 tisíc dolarů (1,1 až 2,3 milionu korun). Existují různé segmenty a cenové hladiny,“ vysvětluje Matt Degen z Cox Automotive. Levnější elektromobily se navíc zlepšují díky delšímu dojezdu a rychlejšímu nabíjení, což potvrzuje i šéfredaktor časopisu Car and Driver Tony Quiroga. Důkazem je tomu třeba již zmíněný Hyundai Ioniq 5, jehož počáteční cena se pohybuje kolem 41 tisíc dolarů, tedy v přepočtu asi 927 tisíc korun.

„Na rychlonabíječce se dostane z 10 na 80 procent za 18 minut, což dosud dokázaly jen luxusní značky,“ přibližuje Quiroga s tím, že zmíněný model si loni vysloužil ocenění Car and Driver Electric Vehicle of the Year.

Zájem o Teslu klesá

I přes zvyšující se zájem o elektromobily je to však paradoxně právě jejich největší prodejce Tesla, jehož akcie od začátku do konce minulého roku klesly o 70 procent. Firma Elona Muska evidovala slábnoucí poptávku, kterou dala najevo prostřednictvím vzácného prodeje, kdy vloni nabídla dvě slevy pro kupující, kteří převezmou vůz do konce prosince. Původně měli tito lidé ušetřit 3750 dolarů (asi 85 tisíc korun), těšně před koncem roku však Tesla slevu zdvojnásobila.

Jedním z hlavních důvodů klesajícího zájmu zákazníků o vozy s velkým T ve znaku je dle názoru technologického analytika společnosti Wedbush Securities a Tesla bull Dana Ivese fakt, že americký výrobce zjevně začíná pozorovat trhliny v poptávce v Číně a v USA, protože konkurence v oblasti elektromobilů všeobecně roste. Na cenách akcií se pak negativně podepisuje také skutečnost, že by se americká ekonomika mohla letos přehoupnout do recese.

Tak či onak, větší rozmanitost vozů v kombinaci se zmírňujícími se problémy s výrobou by v letošním roce měly globální prodej elektromobilů ještě více podpořit – i navzdory některým neznámým, jako jsou třeba ceny u čerpacích stanic. „Prudký nárůst nákladů na pohonné hmoty u čerpadel na začátku letošního roku přiměl lidi, aby si elektromobily více uvědomovali, i když o nich předtím neuvažovali,“ vysvětluje Jessica Caldwellová, analytička inkriminovaného odvětví ze společnosti Edmunds.com. Jejich ceny ale v posledních měsících opět výrazněji klesly, což u někoho může naopak naléhavost přechodu na elektrický pohon zmírnit.

Stále nejasný je zatím také dopad loňského zákona o snížení inflace, jenž v rámci USA mění pravidla týkající se toho, jaká elektrická vozidla mají nárok na daňové úlevy pro spotřebitele. Kromě nich zákon zavádí také limity na cenu vozidla a na příjem kupujícího a stanovuje požadavky, jež mají podpořit domácí výrobu elektromobilů a jejich baterií.