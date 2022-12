Musk z pozice šéfa Twitteru odstoupí. Nejprve ale musí najít dostatečně ,hloupého‘ náhradníka

Kontroverzní vláda Elona Muska na Twitteru se pravděpodobně chýlí ke konci. V neděli totiž miliardář na svém profilu založil anketu, v níž měli uživatelé hlasovat, zda by měl, či neměl z funkce generálního ředitele této sociální sítě odstoupit.

Ankety se zúčastnilo více než 17,5 milionu lidí, přičemž 57,5 procenta z nich nakonec hlasovalo pro. Musk přitom předem slíbil, že se bude výsledky ankety řídit. V jejím průběhu sice ještě uživatele varoval, že „si mají dávat pozor na to, co si přejí“, ani to mu ale setrvání ve funkci nezařídilo.

Americký podnikatel tedy v úterý potvrdil, že skutečně plánuje rezignovat. „Odstoupím z funkce generálního ředitele, jakmile najdu někoho natolik hloupého, aby tu práci vzal,“ napsal na Twitteru. Krátce předtím přitom televize CNBC oznámila, že kdo by ho v čele sociální sítě mohl nahradit, už Musk zjišťuje. Hledání nového šéfa mělo podle nejmenovaných zdrojů dokonce probíhat již před anketou, která osud druhého nejbohatšího muže světa ,zpečetila‘.

Jeden problém za druhým

Muskovo dvouměsíční vedení Twitteru bylo charakterizováno chaosem a mnoha kontroverzemi. Problémy začaly, když rodák z jihoafrické Pretorie propustil několik tisíc zaměstnanců a uvolnil pravidla ohledně moderování obsahu. Kvůli tomu se ze sociální sítě stáhlo mnoho významných inzerentů, kteří se obávali nárůstu nenávistných komentářů a dezinformací. Musk se je sice snažil přesvědčit o svém pojetí svobody slova, výnosy z reklam ale klesaly, což vedlo k dalším finančním problémům již tak zadlužené společnosti.

Velké potíže pak způsobilo i byznysmenovo další rozhodnutí, jež vedlo ke zpoplatnění ověřených účtů. Za osm dolarů měsíčně (zhruba 180 korun) si mohli lidé pořídit modré zaškrtnutí symbolizují autentický profil, což mělo pomoci zlepšit finanční stabilitu firmy. Mnozí ale tohoto opatření okamžitě zneužili a vytvářeli věrohodně působící falešné profily, na což doplatila například farmaceutická společnost Eli Lilly, které po lživém prohlášení výrazně klesla cena akcií.

Muskovi se také příliš nepovedlo získat si důvěru zbývajících zaměstnanců. Těm totiž krátce po svém nástupu do vedení oznámil, že budou muset pracovat „extrémně tvrdě, dlouho a s vysokým nasazením“. Ne všem se pochopitelně nové podmínky líbily, a tak řada z nich Twitter postupně opouštěla. Někteří bývalí pracovníci sociální sítě navíc na společnost podali žaloby, v nichž nové vedení obvinili, že jim neposkytlo slíbené odstupné a že propustilo nespravedlivý podíl žen.

Kdo se problémové sítě ujme?

Podle vyjádření Muska bude nalezení jeho nástupce velmi složité. „Nikdo nechce práci, která má udržet Twitter při životě,“ napsal miliardář na svůj profil. Novináři z britské BBC se i přesto pokusili sestavit následující seznam pravděpodobných kandidátů.

Sriram Krishnan

Muskovým blízkým důvěrníkem je indický investor a inženýr Sriram Krishnan, který od něj dostal za úkol zlepšit finanční výsledky Twitteru. Je tak jedním z mála lidí v nejužším vedení této sociální sítě. S technologickými společnostmi má přitom dlouhodobé zkušenosti, dříve pracoval pro Metu a Microsoft.

David Sacks

Technologický investor a podcaster David Sacks je dalším ze zkušených jmen v užším okruhu Elona Muska. Spolu s ním se totiž angažoval v počátcích PayPalu a je členem i takzvané ,PayPal mafie‘. Tímto termínem je označována skupina bývalých manažerů dotčené firmy, kteří se po založení mnoha úspěšných technologických společností stali miliardáři.

Jack Dorsey

Spoluzakladatel Twitteru se ve vedení firmy objevil už dvakrát, navíc pravděpodobně neexistuje nikdo, kdo by tuto platformu znal lépe než on. Jack Dorsey rezignoval na funkci generálního ředitele v listopadu 2021, aby se mohl plně věnovat vedení platební společnosti Square. Krátce poté se vzdal i svého křesla ve správní radě, takže v současnosti v Twitteru nijak nefiguruje. I přesto je ale vhodným kandidátem, protože právě on dlouhodobě podporoval Muskovo převzetí firmy.

David Marcus

Bývalý prezident společnosti PayPal a další člen ,PayPal mafie‘ má k Muskovi velmi blízko. Dříve byl jedním z nejvýše postavených manažerů Mety, mateřské společnosti Facebooku, a vedl také firemní kryptoměnový projekt Diem či chatovací platformu Messenger. Nyní Marcus řídí kryptoměnovou společnost Lightspark, která pracuje na ,rozšíření schopností‘ bitcoinu. Muskovy plány na zvýšení zisků Twitteru můžou zahrnovat i integraci kryptoměn, proto by Marcus mohl být jedním z hlavních kandidátů do nového vedení firmy.

Sheryl Sandbergová

Bývalá provozní ředitelka společnosti Meta a pravá ruka Marka Zuckerberga v červnu rezignovala na svoji funkci, aby se mohla soustředit na filantropickou práci. Dříve byla přitom vnímána jako osoba, která do značné míry transformuje příjmovou strategii Facebooku, ostatně ve vedení firmy byla po celou dobu jejího raketového růstu. Obtížná pozice v čele Twitteru by tedy mohla být přesně tím impulsem, jenž by ji přiměl k návratu do oboru.

Jared Kushner

Elon Musk byl na finále mistrovství světa ve fotbale viděn po boku Jareda Kushnera, bývalého poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa. Mnozí lidé se proto dotazovali na jejich vztah a spekulovali, že vzhledem k nedávné anketě spolu oba muži řešili Kushnerovo převzetí Twitteru.

Ať už ale nakonec ve vedení Twitteru usedne kdekoliv, je jisté, že před sebou bude mít mnoho práce. Bude totiž muset zastavit odliv uživatelů, zaměstnanců i inzerentů, a hlavně vrátit stabilitu do firmy, kterou za poslední dva měsíce postihlo extrémní množství změn.