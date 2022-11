Dříve nebyly, teď přebývají. Maersk oznámil snížení poptávky po lodních kontejnerech, dle jeho ředitele hrozí globální recese

Největší světová kontejnerová společnost Maersk tento týden varovala před zpomalením poptávky po dopravě a logistice v souvislosti s blížící se globální recesí. Firma zároveň snížila svoji letošní prognózu poptávky po kontejnerech, a to i přesto, že zisk za třetí čtvrtletí překonal očekávání. „Je jasné, že sazby za přepravu dosáhly vrcholu a během uplynulého čtvrtletí se začaly normalizovat. To ovlivnila především klesající poptávka, ale také uvolnění přetíženého dodavatelského řetězce,“ ocitovala generálního ředitele firmy Soerena Skoua zpravodajská agentura Reuters.

Zatímco před rokem stála přeprava jednoho čtyricetistopého kontejneru z čínské Šanghaje do nizozemského Rotterdamu přes 14 tisíc dolarů, nyní se podle dat společnosti Drewry, jež se odkazuje na World Container Index, pohybuje na úrovni 3 845 dolarů. V případě trasy do Los Angeles je to ještě o dalších zhruba 1 400 dolarů méně, za přepravu kontejneru ze Šanghaje do New Yorku ale rejdaři naopak zaplatí lehce přes šest tisíc.

Dražší než před covidem, ale levnější, než se čekalo

Maersk sídlící v Kodani má na trhu přepravců kontejnerů podíl kolem 17 procent, díky čemuž je často považován za jakýsi barometr globálního obchodu. Bezprostředně po nejnovějším oznámení klesly akcie společnosti o 4,4 procenta, přičemž od letošního 13. ledna, kdy byly naopak na svém maximu a prodávaly se za rekordních 24 920 dánských korun, už ztratily dokonce více než osmatřicet procent.

Dánská firma nyní předpokládá, že celosvětová poptávka po kontejnerech do konce roku klesne o dvě až čtyři procenta. Předchozí odhad letošního vývoje byl přitom mnohem optimističtější, poptávka měla narůst či klesnout maximálně o jedno procento. Za tuto změnu může především zhoršující se ekonomická situace, která se ale pravděpodobně nezlepší ani v příštím roce.

„S válkou na Ukrajině, energetickou krizí v Evropě, vysokou inflací a hrozící globální recesí je na obzoru spousta temných mraků. To zatěžuje kupní sílu spotřebitelů, což zase ovlivňuje globální poptávku po dopravě a logistice. I když očekáváme, že zpomalení globální ekonomiky povede k oslabení trhu, budeme nadále usilovat o zvýšení růstu v rámci našeho podnikání,“ zhodnotil Skou.

Současný vývoj na trhu se přitom výrazně liší od situace během pandemie. Sazby za přepravu tehdy výrazně vzrostly společně s vyšší poptávkou spotřebitelů, což mělo za následek přetížení přístavů a ​​ zpoždění. Ceny Maersku od té doby znovu klesly, přeprava kontejnerů je ale stále dražší než před covidem. Na druhou stranu platí, že průměrná letošní smluvní sazba za kontejner je o zhruba 200 dolarů (necelých pět tisíc korun) nižší, než jak firma odhadovala ve své srpnové prognóze.

Zisk firmy vzrostl, v příštím čtvrtletí ale výrazně klesne

Navzdory nepříznivým vyhlídkám se Maersku zatím daří. Jeho zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací (EBITDA) vzrostl v období od června do září na 10,86 miliardy dolarů (přibližně 270 miliard korun). To je o zhruba čtyři miliardy dolarů více než ve stejném období loňského roku. Aktuální dílčí výsledek hospodaření navíc výrazně předčil očekávání, jelikož analytici původně odhadovali zisk na úrovni 9,78 miliardy.

Dobře na tom společnost je rovněž z pohledu tržeb. Ty se vyšplhaly o 37 procent na 22,77 miliardy dolarů (asi 565 miliard korun), ačkoli počet naložených kontejnerů klesl ve srovnání s předchozím rokem o 7,6 procenta. I díky těmto výsledkům firma očekává, že zisk EBITDA na konci roku dosáhne hodnoty zhruba 37 miliard dolarů (přibližně 918 miliard korun).

Předpokládaný vývoj v dalších měsících je ovšem mnohem pesimističtější. Podle investiční banky JP Morgan je pravděpodobné, že zisk firmy ve čtvrtém čtvrtletí klesne ve srovnání s tím předchozím o zhruba 40 procent. „Primární otázkou zůstává vysoká míra nejistoty ohledně střednědobé ziskovosti,“ uvedli analytici americké společnosti.