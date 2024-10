Dostupné bydlení pro mladé i seniory. Skupina JSK Simony Kijonkové podpořila startup Kodu, který chce rozvinout koncept tiny houses

Nemovitosti v posledních letech citelně zdražují a podle nedávno zveřejněné analýzy v Česku panuje dokonce nejhorší dostupnost bydlení v celé Evropě. Současnou bytovou krizi se přitom v nejbližší době pravděpodobně vyřešit nepodaří, což představuje velký problém obzvláště pro lidi bez finančních úspor.

Dostupnou alternativu jim nyní chce nabídnout česká společnost Kodu. Cílem tohoto startupu založeného Romanou Voříškovou a Jitkou Plevovou je maximálně zjednodušit lidem cestu k takzvaným tiny houses. Jedná se o jakési minidomečky, jež se vyznačují úsporným využitím prostoru, a především nízkými pořizovacími a provozními náklady.

Tyto stavby se většinou skládají pouze z jednoho pokoje, i přesto ale svým obyvatelům dokáží nabídnout téměř všechny funkce klasického vícepokojového domu, takže je lze využít k trvalému bydlení. Jejich velkou výhodou je navíc poměrně snadný transport, díky němuž je lze na daný pozemek dovézt už kompletně hotové a vybavené.





Automat na minidomky

Ačkoliv koncept tiny houses se v zahraničí v poslední době celkem rychle rozvíjí, v Česku se mu zatím až tolik nedaří. Stále se totiž jedná o něco velmi netradičního, takže se stavbami tohoto druhu jsou u nás spojené poměrně velké administrativní překážky. A právě na jejich „odbourání“ se chce nyní soustředit zmíněný startup Kodu.

„Zájemci o bydlení v tiny house mnohdy naráží na nekonkrétní legislativu, kterou si jednotlivé úřady vykládají po svém. Bydlení, jež lze převážet, zároveň u některých finančních institucí vyvolává představu mobilheimu nebo karavanu, takže je složitější získat institucionální financování. V Kodu budujeme systém schopný tyto problémy vyřešit za klienta. S trochou nadsázky tedy můžeme říct, že stavíme automat na minidomky,“ řekla spoluzakladatelka firmy Romana Voříšková.

Koncept českého startupu zaujal i tuzemskou investiční skupinu JSK podnikatelky Simony Kijonkové. A právě ta se do něj nyní rozhodla vstoupit. „Vize Kodu nám okamžitě zapadla do naší strategie, jelikož má silný společenský přesah a pozitivní dopad. Romana a Jitka přišly s řešením, které může výrazně zlepšit dostupnost bydlení pro lidi, kteří žijí bez partnera, což je přesně to, na co se chceme zaměřit v rámci podpory singles a starších lidí,“ nechala se slyšet Kijonková.

Cena domku začíná na půl milionu korun

Cílem nové investice JSK je pomoct Kodu s tím, aby se jejich vize změnila ve funkční byznys. Skupina plánuje poskytovat startupu poradenství pro optimální nastavení procesů, systémů a zajištění efektivní struktury. Díky kontaktům v komunitě podnikatelů a investorů navíc může JSK propojit Kodu s klíčovými partnery, kteří firmě pomohou s rychlejším růstem či s plánovanou expanzí do zahraničí.

„Kodu jsem se rozhodla podpořit nejen díky jejich skvělému produktu, ale také kvůli inspirativním osobnostem obou zakladatelek, které už mají za sebou silné byznysové příběhy. Jejich projekt je skvělým příkladem vykročení ze zajetých kolejí k hledání nových řešení, jež mohou zlepšit kvalitu života tisíců lidí,“ doplnila Kijonková.

S tím souhlasí rovněž Voříšková, podle níž jsou malé domky i kvůli své nízké ceně vhodným řešením třeba pro mladé lidi a seniory. „Plně vybavený tiny house dokážeme dodat za částku kolem 1,5 milionu korun. Tiny house k dokončení začíná na 500–600 tisících,“ uzavřela spoluzakladatelka. Firma své první zakázky dokončí už letos v listopadu.